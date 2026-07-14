İlginç bir şekilde, şimdi daha önce hiç yapmadığı bir şeye de hazırlanıyor. Milli takımında 205 maça çıkmış olmasına rağmen, Messi daha önce İngiltere’ye karşı hiç oynamadı. Ancak bu durum Çarşamba günü Atlanta’da değişecek.

"Elbette İngiltere'ye karşı oynamak özel bir şey çünkü onlar bir dev ve devlerle oynanan maçlar her zaman özeldir," dedi Messi, Arjantin'in İsviçre'yi yendiği çeyrek final maçının ardından gazetecilere. "Şahsen, onlarla ilk kez oynayacağım. İngiltere hariç herkesle oynadım, bu yüzden bu açıdan da güzel olacak."

Ancak Messi’nin Dünya Kupası serüveni açısından İngiltere ile yarı finalde karşılaşmak “güzel”den öte, tam anlamıyla mükemmellik; futbol tarihinin en ünlü (ya da kötü şöhretli) derbilerinden birine adını yazdırmak için beklenmedik bir fırsat.

Messi, pek çok yönden Diego Maradona’yı taklit etti, hatta bazı yönlerden onu aştı. Katar 2022’de Maradona’yı andıran hakimiyetiyle nihayet Dünya Kupası kupasını eline almadan önce bile, Arjantin’i Albiceleste’nin büyük rakibi Brezilya’nın manevi yuvası Maracana’da Copa América zaferine taşımıştı. Ancak, Dünya Kupası’nda İngiltere’yi yenmek bambaşka, çok özel bir şey olacaktır.