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Lionel Messi Diego Maradona Argentina GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Diego Maradona’nın izinden gitmeyi hedefleyen Lionel Messi’nin büyülü kariyerinde eksik olan tek şey, Arjantin’i Dünya Kupası’nda İngiltere’ye karşı zafere taşımaktır

Analysis
Arjantin
L. Messi
Dünya Kupası
İngiltere
D. Maradona
FEATURES
İngiltere - Arjantin

Lionel Messi’nin altıncı Dünya Kupası’nın başlamasından önce, genel kanı onun her şeyi görmüş ve yaşamış olduğu yönündeydi. Dört yıl önce Katar’da futbol kariyerini fiilen tamamladıktan sonra, 39 yaşında mirasına yeni bir şey katmasının imkânsız olduğu, aksine mirasını birazcık lekelemekten öteye gidemeyeceği korkusu bile vardı. Ancak Messi, tüm kariyeri boyunca genel kanıları alt üst etti ve Arjantin'in yarı finale yükselişi sırasında Dünya Kupası tarihinin en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncusu olarak, tüm zamanların en iyi futbolcusu unvanını pekiştirmeyi başardı.

İlginç bir şekilde, şimdi daha önce hiç yapmadığı bir şeye de hazırlanıyor. Milli takımında 205 maça çıkmış olmasına rağmen, Messi daha önce İngiltere’ye karşı hiç oynamadı. Ancak bu durum Çarşamba günü Atlanta’da değişecek.

"Elbette İngiltere'ye karşı oynamak özel bir şey çünkü onlar bir dev ve devlerle oynanan maçlar her zaman özeldir," dedi Messi, Arjantin'in İsviçre'yi yendiği çeyrek final maçının ardından gazetecilere. "Şahsen, onlarla ilk kez oynayacağım. İngiltere hariç herkesle oynadım, bu yüzden bu açıdan da güzel olacak."

Ancak Messi’nin Dünya Kupası serüveni açısından İngiltere ile yarı finalde karşılaşmak “güzel”den öte, tam anlamıyla mükemmellik; futbol tarihinin en ünlü (ya da kötü şöhretli) derbilerinden birine adını yazdırmak için beklenmedik bir fırsat.

Messi, pek çok yönden Diego Maradona’yı taklit etti, hatta bazı yönlerden onu aştı. Katar 2022’de Maradona’yı andıran hakimiyetiyle nihayet Dünya Kupası kupasını eline almadan önce bile, Arjantin’i Albiceleste’nin büyük rakibi Brezilya’nın manevi yuvası Maracana’da Copa América zaferine taşımıştı. Ancak, Dünya Kupası’nda İngiltere’yi yenmek bambaşka, çok özel bir şey olacaktır.

  • CUP-FR98-ARG-ENG-SIMEONE-BECKHAM-RED CARDAFP

    'Zengin bir tarih'

    Lionel Scaloni, Çarşamba günkü yarı final maçında Arjantin’in rakibinin önemini hafifletmek için hemen harekete geçti.

    "Bu sadece bir futbol maçı, tamam mı?" dedi Albiceleste'nin teknik direktörü. "Söyleyebileceğim tek şey bu. Bu bir futbol maçı ve mükemmel bir teknik direktöre sahip çok zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ve bu bir futbol maçı. Hepsi bu."

    Bir bakıma haklı, ama sadece sahada bir top ve 22 oyuncu olacağı anlamında. Çünkü Arjantin-İngiltere maçı sıradan bir futbol maçı değil.

    Orta saha oyuncusu Jose Manuel Lopez’in İsviçre’yi 3-1 yendikleri maçın ardından söylediği gibi, “Saha dışı bir bakış açısıyla bakıldığında, bu maçın arkasında çok fazla acı ve çok fazla tarih barındıran bir karşılaşma.”


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  • Sir Alf RamseyHulton Archive

    'Hayvanlar'

    İngiltere ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası rekabeti 1962 yılına kadar uzanıyor; ancak iki takım arasındaki gerginliğin kökleri, dört yıl sonra gerçekleşen ikinci karşılaşmaya dayanıyor. O maçta, Wembley’de oynanan ve ev sahibi takımın Geoff Hurst’un tartışmalı bir golü sayesinde kazandığı gergin karşılaşmanın ardından, “Üç Aslanlar”ın teknik direktörü Alf Ramsey, rakip takımı “hayvanlar” olarak nitelendirmişti.

    Genç taraftarlar elbette David Beckham’ın Fransa ’98’de kırmızı kart görmesini ve ardından Japonya ile Güney Kore’de gösterdiği performansı hatırlayacaktır. Ancak ne zaman doğduğunuzun pek önemi yok; futbol bağlamında İngiltere ve Arjantin’in adının geçmesi bile, turnuva tarihinin en ikonik ve tartışmalı karşılaşması olan 1986 Meksika Dünya Kupası çeyrek finalindeki efsanevi maçı akla getirir.

    Messi’nin de kendisinin söylediği gibi, “O maçla ilgili gördüğüm ve hatırladığım her şey, Arjantinlilerin sürekli izlediği ve yeniden yaşadığı videolardan ve görüntülerden ibarettir.” Ve bunun sebebi de Maradona’dır.


  • Diego Maradona Hand of God Goal Argentina v England 1986Hulton Archive

    "Hepimiz gördük"

    Maradona, otobiyografisi “Touched by God”da süregelen popülaritesini değerlendirirken şöyle yazmıştı: “Bugün hâlâ sırtlarında benim adım yazılı 10 yaşındaki çocuklar var. Ve bu tür bir çılgınlık ancak tek bir golle açıklanabilir. Ya da belki iki golle...” Bu konuda hiçbir zaman bir “belki” söz konusu olmadı.

    22 Haziran 1986’da Maradona, futbol tarihinin en tartışmalı oyuncusu olmasının nedenini tam olarak ortaya koyan iki gol attı. Azteca’daki maçın 51. dakikasında Maradona, eliyle topu, üzerine gelen İngiltere kalecisi Peter Shilton’ın üzerinden geçerek ağlara gönderdi.

    "Hepimiz gördük," dedi eski Liverpool kanat oyuncusu John Barnes, GOAL'a. "Yedek kulübesindeki hepimiz – oyuncular, antrenörler, teknik direktör – hepimiz bunu gün gibi açık bir şekilde gördük. Hepimiz topa elle dokunduğunu biliyorduk, ama ben Maradona'yı suçlamıyorum. Bunu görmedikleri için hakemi ve diğer görevlileri suçluyorum. Maradona’ya karşı hiçbir zaman bir şeyim olmadı. O dünyanın en iyi oyuncusuydu. Ben de onun yaptığı her şeyi izliyordum.

    "Elbette maçı takip ediyordum ve takımımızı destekliyordum. Ama onun ısınmasını bile izliyordum. Dünyanın en iyi oyuncusunun – belki de gelmiş geçmiş en iyisinin – repertuarını sergilemesini izlemek çok heyecan vericiydi.

    "Ve biliyor musun, ikinci golü de fena değildi, değil mi?" Kesinlikle değildi.

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  • TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    'Kişisel macera'

    Hatta, Maradona’nın İngiltere’ye karşı attığı ikinci gol, futbol tarihinin en muhteşem bireysel performansı olarak kabul edilmektedir; 10 numaralı oyuncu, Shilton da dahil olmak üzere beş oyuncuyu slalom yaparak geçtikten sonra, sadece 11 saniye içinde 11 dokunuşla topu ağlara gönderdi.

    "İlk başta ben de onunla birlikte ilerledim," diye açıkladı forvet arkadaşı Jorge Valdano daha sonra, "ama sonra fark ettim ki ben sadece bir seyirciydim. O gol ona aitti ve takımla hiçbir ilgisi yoktu. Diego’nun tamamen muhteşem olan kişisel bir macerasıydı." Nitekim Valdano, daha sonra Maradona’nın bu serüvenini Ulysses’inkiyle karşılaştıracaktı

    "Odyssey’in kahramanı için de aynı sıfatlar geçerliydi: zeki, kurnaz, keskin zekalı, kurnaz, ustaca, hilekâr, aldatıcı, kurnaz," diye yazdı Valdano The Guardian’da. "Diego’nun futbolu güzellik, yaratıcılık, gurur ve cesaret üzerine kuruluydu; o öğleden sonra İngiltere karşısında ise yeteneği ve farkındalığının yanı sıra Arjantin’e duyduğu derin sevgiye de dayanıyordu.

    "Diego, bir golü stratosferik bir vuruşla attı, bir diğerinde ise hile yaptı. Ve bu, çok sık kullanılan ve bundan daha az uygun anlarda sıkça dile getirilen bir ifadenin en iyi örneğidir: O, iyilik ve kötülüğün ötesindeydi."

    Pek çok İngiliz bu görüşe katılmıyordu. Meksiko’daki maçın açılış golünün niteliği, karşılaşmanın tartışmalara boğulmasına neden oldu; özellikle de İngiltere, maçın son dakikalarında Barnes’ın ortasını Gary Lineker’in kafayla ağlara göndermesiyle farkı yarıya indirmeyi başardığı için. Bobby Robson ve oyuncuları, Maradona hile yapmasaydı maçı kaybetmeyeceklerini düşünmeleri anlaşılır bir durumdu.

    Sonuç olarak, suçlu olan kişinin “biraz Maradona’nın kafasıyla”, “biraz da Tanrı’nın Eliyle” gol attığını söyleyerek adeta ilahi müdahaleyi öne sürmesi, onların öfkesini daha da artırdı. Öfkeli Shilton da Arjantin’in galibiyetinin siyasallaştırılmasından rahatsızdı.

  • WORLD CUP-1986-ARG-ENGAFP

    'Sembolik intikam'

    Çeyrek final maçı, Arjantin ile Birleşik Krallık’ın Güney Atlantik’teki iki İngiliz bağımlı bölgesi için savaştığı Falkland Savaşı’ndan sadece dört yıl sonra oynandı. Maradona, maç öncesinde bu karşılaşmanın “sadece futbolla ilgili” olduğunu ısrarla vurguladı; ancak hem Valdano hem de İngiltere’nin kaptanı Lineker, daha sonra her iki takımın oyuncularının da bu acı dolu arka planı görmezden gelmelerinin imkânsız olduğunu kabul ettiler.

    Maradona ayrıca daha sonra Asif Kapadia’nın belgeselinde, İngiltere’yi yenmenin Malvinas’ı kaybetmenin ardından “harika bir duygu, İngilizlere karşı bir tür sembolik intikam” olduğunu itiraf etti. Ayrıca takım arkadaşlarına, “Tanrı’nın Eli” olarak bilinen aldatıcı hareketten dolayı hiçbir utanç duymadığını söylediğini de iddia etti.

    "Onlara şöyle dedim: 'Bir hırsızdan çalanlar, 100 yıl boyunca affedilmeye hak kazanır'," diye açıkladı kendi televizyon programı 'La Noche del 10'da. "Ve İngilizler bize pek çok şey yapmıştı..."


  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tek kişilik görev

    Çarşamba günü Atlanta'da oynanacak maç, 1986 çeyrek finali kadar siyasi gerilim yüklü olmayacak; ancak Arjantinli oyuncular Cumartesi günü Kansas City'deki soyunma odasında dans ederek, “Malvinas için, Diego için ve Leo’nun son [Dünya Kupası] için!” diye İngiltere’yi yenmeye yemin ettiler.

    Dolayısıyla, özellikle bu maçın İngiltere için spor açısından son derece büyük bir öneme sahip olması nedeniyle, yine çekişmeli, gergin ve kıyasıya bir mücadele yaşanacağı kesin. Üç Aslanlar, 1966’da turnuvayı kazandıklarından beri Dünya Kupası finaline ulaşamadı ve şu ana kadar sergilediği bir dizi hayal kırıklığı yaratan performansın ardından, bu Arjantin takımının yenilebilir olduğu hissi hakim.

    Ancak, son şampiyonlar şu ana kadar hayal kırıklığı yaratmış olsa da, Messi kesinlikle yaratmadı. Bazı takım arkadaşları beklentileri boşa çıkarırken, o tüm beklentileri aşmaya devam ediyor. Ne de olsa, altı maçta sekiz gol ve iki asist, herhangi bir oyuncu için inanılmaz bir performans olurdu; ancak artık zar zor koşabilen 39 yaşındaki bir oyuncu için bu kesinlikle olağanüstü bir başarı.

    Messi’den her şeyi gördüğümüzü sanıyorduk, ama açıkça yanılmışız. Henüz işi bitmedi. Hikaye devam ediyor ve hâlâ yazılması gereken, muhtemelen hikayenin gidişatını değiştirecek en az bir bölüm daha var. Tüm olağanüstü rekorlarına ve şaşırtıcı başarılarına rağmen, Messi hiçbir zaman Maradona’nın etrafındaki efsaneye tam olarak ulaşamadı. Adil olmak gerekirse, muhtemelen asla da ulaşamayacak ve bunun nedeni her şeyden çok saha dışı meselelerle ilgili.

    Ancak, Dünya Kupası’nda İngiltere’yi yenmek, zaten tamamlanmış olduğu varsayılan mirasına şüphesiz bir katkı sağlayacaktır. Bu, “Tüm Zamanların En İyisi”nin henüz tamamlamadığı tek hedef, Messi’nin büyülü kariyerinde eksik olan tek şeydir.

    Doğrusu, ihtimaller muhtemelen onun aleyhine. Harry Kane ve Jude Bellingham, Atlanta’da maçı kazandıracak isimler olma ihtimali daha yüksek. Ancak tıpkı 1986’daki İngiltere-Arjantin çeyrek final maçının, Barnes’ın dediği gibi “tamamen Maradona’ya ait” olması gibi, 2026 yarı finali de, ikinci bir Dünya Kupası kazanmak için adeta tek başına bir göreve çıkan, gerçekten muhteşem bir kişisel serüvene atılan başka bir Arjantinli’ye ait olabilir.

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