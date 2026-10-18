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Diego Gomez, Crystal Palace’a 51 metreden attığı olağanüstü gole verdiği duygusal tepkiyi anlattı: “Ne yapacağımı bilemedim!”
Amex'te tam bir cüret anı
Gomez, M23 derbisinin tarihine onlarca yıl boyunca kazınacak büyüleyici bir ana imza attı. Pazar günü Amex Stadyumu'nda oynanan maçın fırtına gibi geçen ilk dakikalarında 23 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace kalecisi Walter Benitez'in kalesinden epey uzaklaştığını fark etti ve rakip yarı sahanın hemen içinden mükemmel ayarlanmış bir şut çıkardı. Tam 51 metreden çekilen şut, geriye koşan Arjantinli kalecinin üzerinden ağlara giderken ev sahibi taraftarları coşkuya boğdu ve Fabian Hurzeler'in takımını maçın ilk yedi dakikası içinde iki farklı üstünlüğe taşıdı.
2025'in başlarında Inter Miami'den 11 milyon sterlin karşılığında kulübe katılan Paraguaylı millî futbolcu, kalecinin konumunu fark ettiğinde şut çekme kararını neredeyse içgüdüsel olarak verdiğini açıkladı. Galibiyetin hemen ardından Sky Sports adına Natalie Gedra'ya konuşan Gomez, o an yaşadığı duyguların kendisini şaşırttığını itiraf etti. Sevinçli ama ne yapacağını şaşırdığı gol kutlamasını anlatan Gomez, “Golü attığımda nereye koşacağımı, ne yapacağımı bilemedim! Topu aldığımda kalecinin biraz önde olduğunu biliyordum. Gol attığım için çok mutluydum. Mesele kardeşlik ve yoğunluk. Bunu antrenmanlarda ve maçlarda yapmaya devam ediyoruz” dedi.
- AFP
Gomez'den istatistiksel açıdan önemli gol
Gol görsel açıdan bir şaheserdi, ancak rakamlar İngiliz futbolunda on yılda bir görülebilecek türden bir gole işaret ediyor. Gomez'in 51 metreden kaydettiği gol, Premier League'de 2017'den bu yana en uzak mesafeden atılan gol oldu. Bu gol, geçmişin unutulmaz uzak mesafe gollerini, özellikle de o yılın kasım ayında Everton formasıyla West Ham United'a karşı Wayne Rooney'nin 58 metreden attığı golü akla getiriyor.
Bu, Gomez'in bu sezon ligdeki ilk golüydü. Ancak Brighton taraftarları, onun uzaktan sert şutlar çekebildiğini zaten biliyordu. İngiltere'deki ilk sezonunda orta saha oyuncusu, Barnsley'i Carabao Cup'ta 6-0 yendikleri maçta dört gol atmıştı. Bunlardan biri de yaklaşık 32 metreden çektiği sert bir yarım voleydi. Lionel Messi ile birlikte oynamasıyla tanındığı MLS'den gelişi, güney kıyısına üst düzey teknik kalite getirmişti.
Taktik ustalık ve Brighton'ın presi
Gomez'in bu kadar uzak mesafeden şut çekme kararında takım arkadaşlarının konumu da etkili oldu. Topu yarım dönüş yaparak aldığında diğer Brighton hücumcuları birbirine çok yakın duruyordu; bu da ileriye pas vermesini zorlaştırıyordu. Önünde hemen değerlendirebileceği bir pas seçeneği olmadığını ve Benitez'in savunmasız yakalandığını gören Gomez, en cesur seçeneğe yöneldi. Böyle durumlarda birçok oyuncunun tercih ettiği aşırtma vuruşun aksine Paraguaylı oyuncu, topa sert ve yüksekten vurdu. Benitez çaresizce kalesine dönmeye çalışsa da zamanında yetişip kurtarış yapma şansı bulamadı.
Crystal Palace'ta, ayak bileğindeki sorun nedeniyle hâlâ forma giyemeyen birinci kaleci Dean Henderson'ın sakatlığı üzerine Benitez ilk 11'de görev aldı. Yedek kaleci, topun hızla rakibe geçmesiyle hazırlıksız yakalandı. Brighton'ın geçiş hücumlarında etkili olduğu maçta bu durum sık sık yaşandı.
- Getty Images Sport
Uzaktan gol atan efsanelerin arasına katılmak
Gomez, artık orta saha çizgisinden gol atma konusunda ustalaşmış efsane isimlerle birlikte anılıyor. David Beckham, 1996-97 sezonunun açılış gününde Manchester United formasıyla Wimbledon'a attığı benzer bir golle kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı. Beckham topa ayağının içiyle falso verirken Gomez, vuruş gücüne güvendi.
Crystal Palace karşısındaki 5-0'lık galibiyet, Brighton'ın uzak mesafeli şutlarda ligin en tehlikeli takımı olduğu konumunu daha da pekiştirdi. Kulüp yalnızca bu sezon 50 metrenin üzerinden beş şut çekti; diğer Premier League kulüplerinin toplamı ise sekizde kaldı.
Fabian Hurzeler yönetimindeki Brighton, şut tercihlerinde giderek daha cesur davranırken ligdeki ilk yedi maçında 23 gol attı. Bu galibiyetle üçüncü sıraya yükselen Brighton, Premier League lideri Manchester City ve ikinci sıradaki Arsenal üzerindeki baskıyı sürdürdü.
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