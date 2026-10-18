Gomez, M23 derbisinin tarihine onlarca yıl boyunca kazınacak büyüleyici bir ana imza attı. Pazar günü Amex Stadyumu'nda oynanan maçın fırtına gibi geçen ilk dakikalarında 23 yaşındaki futbolcu, Crystal Palace kalecisi Walter Benitez'in kalesinden epey uzaklaştığını fark etti ve rakip yarı sahanın hemen içinden mükemmel ayarlanmış bir şut çıkardı. Tam 51 metreden çekilen şut, geriye koşan Arjantinli kalecinin üzerinden ağlara giderken ev sahibi taraftarları coşkuya boğdu ve Fabian Hurzeler'in takımını maçın ilk yedi dakikası içinde iki farklı üstünlüğe taşıdı.

2025'in başlarında Inter Miami'den 11 milyon sterlin karşılığında kulübe katılan Paraguaylı millî futbolcu, kalecinin konumunu fark ettiğinde şut çekme kararını neredeyse içgüdüsel olarak verdiğini açıkladı. Galibiyetin hemen ardından Sky Sports adına Natalie Gedra'ya konuşan Gomez, o an yaşadığı duyguların kendisini şaşırttığını itiraf etti. Sevinçli ama ne yapacağını şaşırdığı gol kutlamasını anlatan Gomez, “Golü attığımda nereye koşacağımı, ne yapacağımı bilemedim! Topu aldığımda kalecinin biraz önde olduğunu biliyordum. Gol attığım için çok mutluydum. Mesele kardeşlik ve yoğunluk. Bunu antrenmanlarda ve maçlarda yapmaya devam ediyoruz” dedi.



