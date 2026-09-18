24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-ATLETICO-VILLARREALAFP
Adhe Makayasa
Çeviri:

Diego Godin, Diego Costa ve Atletico Madrid efsanelerinin soyunma odasında Giuliano Simeone'u nasıl ağlattığını anlattı

D. Godin
D. Costa
G. Simeone
Atletico Madrid
La Liga

Eski Atletico Madrid savunmacısı Diego Godin, genç Giuliano Simeone'nin Diego Costa ve takımın tecrübeli oyuncularından gördüğü bitmek bilmeyen soyunma odası şakaları hakkında konuştu. Uruguaylı ikon, teknik direktörün oğlunun çocukluk dönemindeki ziyaretlerinde sık sık gözyaşlarına boğulduğunu hatırlatırken, bu kaotik anıları forvetin yükselişiyle karşılaştırdı.

  • Çocukluk şakaları karakteri şekillendirdi

    Giuliano'nun çocukluğunda, babasının takımını ne zaman ziyaret etse soyunma odasında kıdemli oyuncuların sert şakaları düzenli olarak yaşanırdı. Uruguay'ın eski kaptanı Godin, takımın çocuğu sık sık çılgın eşek şakalarıyla hedef aldığını hatırladı. O durmak bilmeyen takılmalar, bugün Los Rojiblancos'un değişmez kanat oyuncularından ve Arjantin A Milli Takımı'nın bir oyuncusu olarak gösterdiği sert mücadele ruhunun oluşmasına yardımcı oldu.

    • Reklam
  • Atletico Madrid Training And Press ConferenceGetty Images Sport

    Soyunma odasındaki gözyaşları hatırlandı

    Eski stoper, İspanyol radyo programı 'Radioestadio Noche'e verdiği röportajda soyunma odasındaki o kaotik anları hatırladı. 23 yaşındaki forvetin gelişiminden söz ederken şöyle dedi: "Soyunma odasında Giuliano Simeone'u ağlatırdık ve şimdi o bir adam."

    Teknik direktör Simeone'nin 'El Cholo' lakaplı üçüncü oğlunun maruz kaldığı sert muameleyi anlatan Godin, şunları ekledi: "Giuliano soyunma odasına gelirdi ve Diego Costa onu jakuziye atardı, buz banyosunun içine bırakırdı. Tam bir kaostu...."

    Godin şöyle devam etti: "Ağlayarak çıkardı. 'Baba, baba, bana vuruyorlar.' Ve 'El Cholo' da ona şöyle derdi: 'Ama sen bunu seviyorsun.' Sonra hemen geri gelirdi; o bir kamikazeydi."

  • Dayanıklılık, A takım çıkışına güç verdi

    Bu sert karakter, 2019'da River Plate akademisinden ayrıldıktan sonra basamakları tırmanmasına yardımcı oldu; rezerv takımda 24 gol attı ve Deportivo Alaves'te kiralık oynadığı dönemde bacağının kırılmasını atlattı. Sıkı çalışması ona ilk 11'de bir yer, 2030'a kadar süren ve €500 milyon serbest kalma maddesi içeren yeni bir sözleşme ile 2026 Dünya Kupası'na giden yolu getirdi. Aynı kararlılık, Godin'in de kulüple bir La Liga şampiyonluğu ve iki Avrupa Ligi kupası dahil sekiz kupa kazanmasına bir zamanlar yardımcı olmuştu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid derbisi kararlılığı sınayacak

    Atletico, sezonun ilk altı maçında topladığı 13 puanla La Liga'da dördüncü sırada yer alıyor. Giuliano ve takım arkadaşlarını şimdi, pazar günü şehirdeki rakipleri Real Madrid'i konuk edecekleri dev bir sınav bekliyor. Bu derbi mücadelesi, milli ara nedeniyle lig futbolu durmadan önce oynayacakları son maç olacak.

La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA