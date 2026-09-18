AFP
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Diego Godin, Diego Costa ve Atletico Madrid efsanelerinin soyunma odasında Giuliano Simeone'u nasıl ağlattığını anlattı
Çocukluk şakaları karakteri şekillendirdi
Giuliano'nun çocukluğunda, babasının takımını ne zaman ziyaret etse soyunma odasında kıdemli oyuncuların sert şakaları düzenli olarak yaşanırdı. Uruguay'ın eski kaptanı Godin, takımın çocuğu sık sık çılgın eşek şakalarıyla hedef aldığını hatırladı. O durmak bilmeyen takılmalar, bugün Los Rojiblancos'un değişmez kanat oyuncularından ve Arjantin A Milli Takımı'nın bir oyuncusu olarak gösterdiği sert mücadele ruhunun oluşmasına yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Soyunma odasındaki gözyaşları hatırlandı
Eski stoper, İspanyol radyo programı 'Radioestadio Noche'e verdiği röportajda soyunma odasındaki o kaotik anları hatırladı. 23 yaşındaki forvetin gelişiminden söz ederken şöyle dedi: "Soyunma odasında Giuliano Simeone'u ağlatırdık ve şimdi o bir adam."
Teknik direktör Simeone'nin 'El Cholo' lakaplı üçüncü oğlunun maruz kaldığı sert muameleyi anlatan Godin, şunları ekledi: "Giuliano soyunma odasına gelirdi ve Diego Costa onu jakuziye atardı, buz banyosunun içine bırakırdı. Tam bir kaostu...."
Godin şöyle devam etti: "Ağlayarak çıkardı. 'Baba, baba, bana vuruyorlar.' Ve 'El Cholo' da ona şöyle derdi: 'Ama sen bunu seviyorsun.' Sonra hemen geri gelirdi; o bir kamikazeydi."
Dayanıklılık, A takım çıkışına güç verdi
Bu sert karakter, 2019'da River Plate akademisinden ayrıldıktan sonra basamakları tırmanmasına yardımcı oldu; rezerv takımda 24 gol attı ve Deportivo Alaves'te kiralık oynadığı dönemde bacağının kırılmasını atlattı. Sıkı çalışması ona ilk 11'de bir yer, 2030'a kadar süren ve €500 milyon serbest kalma maddesi içeren yeni bir sözleşme ile 2026 Dünya Kupası'na giden yolu getirdi. Aynı kararlılık, Godin'in de kulüple bir La Liga şampiyonluğu ve iki Avrupa Ligi kupası dahil sekiz kupa kazanmasına bir zamanlar yardımcı olmuştu.
- Getty Images Sport
Madrid derbisi kararlılığı sınayacak
Atletico, sezonun ilk altı maçında topladığı 13 puanla La Liga'da dördüncü sırada yer alıyor. Giuliano ve takım arkadaşlarını şimdi, pazar günü şehirdeki rakipleri Real Madrid'i konuk edecekleri dev bir sınav bekliyor. Bu derbi mücadelesi, milli ara nedeniyle lig futbolu durmadan önce oynayacakları son maç olacak.
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