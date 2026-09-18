Eski stoper, İspanyol radyo programı 'Radioestadio Noche'e verdiği röportajda soyunma odasındaki o kaotik anları hatırladı. 23 yaşındaki forvetin gelişiminden söz ederken şöyle dedi: "Soyunma odasında Giuliano Simeone'u ağlatırdık ve şimdi o bir adam."

Teknik direktör Simeone'nin 'El Cholo' lakaplı üçüncü oğlunun maruz kaldığı sert muameleyi anlatan Godin, şunları ekledi: "Giuliano soyunma odasına gelirdi ve Diego Costa onu jakuziye atardı, buz banyosunun içine bırakırdı. Tam bir kaostu...."

Godin şöyle devam etti: "Ağlayarak çıkardı. 'Baba, baba, bana vuruyorlar.' Ve 'El Cholo' da ona şöyle derdi: 'Ama sen bunu seviyorsun.' Sonra hemen geri gelirdi; o bir kamikazeydi."