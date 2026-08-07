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Diego Forlan, Uruguay'ın geçici teknik direktörlüğüne getirildi; Uruguay, Dünya Kupası felaketinin ardından Marcelo Bielsa'yla yollarını ayırdı
Efsane golcü görevi kabul etti
Forlan, kötü geçen Dünya Kupası kampanyasının ardından Bielsa’nın ayrılması sonrası Uruguay’ın geçici teknik direktörü olarak göreve geldi. 47 yaşındaki eski forvet, yaklaşan elemeler öncesinde ülkenin 20 yaş altı takımını çalıştırdığı mevcut görevini de bu rolle birlikte yürütecek. Forlan’ın, federasyon kalıcı bir halef ararken La Celeste’yi sonbahardaki bir dizi hazırlık maçında yönetmesi bekleniyor. Yeni ismin ise 2026’nın sonları ya da 2027’nin başlarında görevi devralması bekleniyor.
- AFP
Hayal kırıklığı yaratan sezon değişikliği tetikledi
Federasyonun Forlan'ı göreve getirme kararı, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda grup aşamasında hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından geldi; Uruguay, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan karşısında yalnızca iki puan toplayabildi. Bu sonuç, Bielsa'nın teknik direktör olarak çıktığı üç Dünya Kupası'nın ikincisinde eleme aşamasına ulaşamaması anlamına geldi. Uruguay turnuva boyunca ortalama yüzde 55 topa sahip olsa da bu istatistik, Bielsa'nın görevinin başında kalmasını sağlamaya yetmedi.
Sınırlı deneyim, referanslarını test ediyor
Forlan, teknik direktörlük görevini sınırlı antrenörlük deneyimiyle devralıyor; futboldan emekli olduktan sonra yalnızca Penarol ve Atenas'ı çalıştırdı. Ancak 112 maçta attığı 36 gol ve 2010 Dünya Kupası'nda kazandığı Altın Top ödülüyle taçlanan parlak oyunculuk kariyerinin ardından Uruguay'da hâlâ büyük saygı görüyor. Ulusal ikon şimdi kulübeden, A takımın Avrupa'da oynayan yıldızlarına ilham vermeyi umacak.
- ZUMA Press Wire
Sonbahar deneme sahası bekliyor
Forlan'ın A takımdaki ilk sınavı, Uruguay'ın 24 Eylül'de hazırlık maçında Japonya ile karşılaşacağı zaman gelecek. Deneyimli teknik adam, A takımı yeniden yapılandırmanın yanı sıra 2027'nin başlarında düzenlenecek Güney Amerika elemeleri üzerinden 20 yaş altı ekibi de gelecek yılki 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na taşımaya odaklanmak zorunda. Milli takımın küresel sahnedeki gururunu yeniden tesis etmeyi hedeflerken, liderliği de ciddi bir sınavdan geçecek.
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