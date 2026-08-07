Forlan, kötü geçen Dünya Kupası kampanyasının ardından Bielsa’nın ayrılması sonrası Uruguay’ın geçici teknik direktörü olarak göreve geldi. 47 yaşındaki eski forvet, yaklaşan elemeler öncesinde ülkenin 20 yaş altı takımını çalıştırdığı mevcut görevini de bu rolle birlikte yürütecek. Forlan’ın, federasyon kalıcı bir halef ararken La Celeste’yi sonbahardaki bir dizi hazırlık maçında yönetmesi bekleniyor. Yeni ismin ise 2026’nın sonları ya da 2027’nin başlarında görevi devralması bekleniyor.



