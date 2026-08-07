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Adhe Makayasa

Çeviri:

Diego Forlan, Uruguay'ın geçici teknik direktörlüğüne getirildi; Uruguay, Dünya Kupası felaketinin ardından Marcelo Bielsa'yla yollarını ayırdı

D. Forlan
M. Bielsa
Uruguay
Dünya Kupası

Marcelo Bielsa'nın berbat bir Dünya Kupası kampanyasının ardından ayrılmasından sonra Diego Forlan, Uruguay'ın başına geçici olarak geçmeyi kabul etti. 47 yaşındaki eski golcü, 20 yaş altı takımının teknik direktörü olarak görevlerini bu rolle birlikte yürütecek ve federasyon kalıcı bir teknik direktör ararken sonbahardaki hazırlık maçlarında takımın başında olacak.

  • Efsane golcü görevi kabul etti

    Forlan, kötü geçen Dünya Kupası kampanyasının ardından Bielsa’nın ayrılması sonrası Uruguay’ın geçici teknik direktörü olarak göreve geldi. 47 yaşındaki eski forvet, yaklaşan elemeler öncesinde ülkenin 20 yaş altı takımını çalıştırdığı mevcut görevini de bu rolle birlikte yürütecek. Forlan’ın, federasyon kalıcı bir halef ararken La Celeste’yi sonbahardaki bir dizi hazırlık maçında yönetmesi bekleniyor. Yeni ismin ise 2026’nın sonları ya da 2027’nin başlarında görevi devralması bekleniyor.


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    Hayal kırıklığı yaratan sezon değişikliği tetikledi

    Federasyonun Forlan'ı göreve getirme kararı, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda grup aşamasında hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından geldi; Uruguay, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan karşısında yalnızca iki puan toplayabildi. Bu sonuç, Bielsa'nın teknik direktör olarak çıktığı üç Dünya Kupası'nın ikincisinde eleme aşamasına ulaşamaması anlamına geldi. Uruguay turnuva boyunca ortalama yüzde 55 topa sahip olsa da bu istatistik, Bielsa'nın görevinin başında kalmasını sağlamaya yetmedi.

  • Sınırlı deneyim, referanslarını test ediyor

    Forlan, teknik direktörlük görevini sınırlı antrenörlük deneyimiyle devralıyor; futboldan emekli olduktan sonra yalnızca Penarol ve Atenas'ı çalıştırdı. Ancak 112 maçta attığı 36 gol ve 2010 Dünya Kupası'nda kazandığı Altın Top ödülüyle taçlanan parlak oyunculuk kariyerinin ardından Uruguay'da hâlâ büyük saygı görüyor. Ulusal ikon şimdi kulübeden, A takımın Avrupa'da oynayan yıldızlarına ilham vermeyi umacak.

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  • imago-sport-46923041.jpgZUMA Press Wire

    Sonbahar deneme sahası bekliyor

    Forlan'ın A takımdaki ilk sınavı, Uruguay'ın 24 Eylül'de hazırlık maçında Japonya ile karşılaşacağı zaman gelecek. Deneyimli teknik adam, A takımı yeniden yapılandırmanın yanı sıra 2027'nin başlarında düzenlenecek Güney Amerika elemeleri üzerinden 20 yaş altı ekibi de gelecek yılki 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na taşımaya odaklanmak zorunda. Milli takımın küresel sahnedeki gururunu yeniden tesis etmeyi hedeflerken, liderliği de ciddi bir sınavdan geçecek.