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Diego Forlan, sakat Federico Valverde'nin Asya turunu kaçırmasıyla Uruguay'daki geçici dönemine başlıyor
Forlan öne çıkarken Uruguay, Valverde'siz yeni bir döneme başlıyor
Diego Forlan, Uruguay geçici teknik direktörü olarak görevine resmen başladı ve La Celeste'nin Asya'da yapacağı yaklaşan üç maçlık hazırlık turunda takımın başında olacak. Ancak efsanevi eski golcü, ilk sınavına yıldız orta saha oyuncusu Federico Valverde'den yoksun çıkacak.
Real Madrid'in orta saha oyuncusu, Atletico Madrid'e karşı oynanan derbide ciddi bir ayak bileği sakatlığı yaşamasının ardından kadrodan çıkarıldı.
Forlan, uzun mesafeli yolculuğun şişliği artırma riski taşıdığını doğruladı; bu nedenle Valverde'nin rehabilitasyon için İspanya'da kalması ve kadroya alınmaması gerektiğini belirtti.
- Getty Images Sport
Forlan, tıbbi kararı açıkladı ve Martinez'i kadroya çağırdı
Durumla ilgili konuşan Forlan, sağlık ekibinin Valverde'nin durumunu son ana kadar takip ettiğini ve herhangi bir fiziksel risk almamaya karar verdiğini açıkladı. 47 yaşındaki teknik direktör, kısa vadeli kullanılabilirlikten ziyade oyuncunun uzun vadeli sağlığını korumanın gerekliliğini vurguladı.
Forlan, merkez orta sahadaki boşluğu doldurmak için Palmeiras orta saha oyuncusu Emiliano Martinez'i doğrudan yedek olarak kadroya çağırdı.
Forlan, "Doktor Fede ile konuştu ve belli ki bir miktar rahatsızlık hissediyor" dedi. "Koşulları anlıyoruz ve özellikle seyahatle birlikte sakatlığın şişebileceğini de anlamamız gerekiyor."
Kadrodaki değişim, yeni yüzleri ve önemli geri dönüşleri beraberinde getiriyor
Martinez doğrudan kampa katılmak üzere seyahat ederken, Forlan 2026 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı yaratan kampanyanın ardından ivmeyi yeniden kazanmak için yeni yeteneklerle deneyimli isimleri harmanladı. Daha önce milli formayı hiç giymemiş Thiago Cardozo, Juan Rodriguez ve Facundo Bernal ilk kez kadroya çağrıldı.
Kadroda ayrıca Nahitan Nandez, Lucas Torreira ve Barcelona savunmacısı Ronald Araujo gibi tecrübeli liderlerin dönüşü de yer alıyor.
Forlan, yaklaşan maçlarda takımın genel performansını değerlendirmeyi ve daha fazla taktik disiplin aşılamayı hedefliyor.
- AFP
Üç maçlık turne, Forlan'ın uzun vadeli teknik direktörlük yeterliliğini test ediyor
Uruguay, turnesine 24 Eylül Perşembe günü Rifu'daki Q&A Stadium Miyagi'de Japonya karşısında başlayacak. Forlan'ın ekibi, dört gün sonra Seul'de Güney Kore ile karşılaşmak üzere yola çıkacak, ardından 6 Ekim'de Kalküta'da Hindistan'a karşı oynayarak milli maç arasını tamamlayacak.
Olumlu sonuçlar, La Celeste 2028 Copa America'ya ve 2030 Dünya Kupası'na hazırlanırken Forlan'ın konumunu sağlamlaştırabilir.
Geçici teknik direktör, Japonya'da başlayarak kazanan bir temel oluşturmayı hedefliyor.
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