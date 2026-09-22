Durumla ilgili konuşan Forlan, sağlık ekibinin Valverde'nin durumunu son ana kadar takip ettiğini ve herhangi bir fiziksel risk almamaya karar verdiğini açıkladı. 47 yaşındaki teknik direktör, kısa vadeli kullanılabilirlikten ziyade oyuncunun uzun vadeli sağlığını korumanın gerekliliğini vurguladı.

Forlan, merkez orta sahadaki boşluğu doldurmak için Palmeiras orta saha oyuncusu Emiliano Martinez'i doğrudan yedek olarak kadroya çağırdı.

Forlan, "Doktor Fede ile konuştu ve belli ki bir miktar rahatsızlık hissediyor" dedi. "Koşulları anlıyoruz ve özellikle seyahatle birlikte sakatlığın şişebileceğini de anlamamız gerekiyor."