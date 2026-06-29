AFP
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Diego Forlan, eski Manchester United takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’in Dünya Kupası hedeflerine nasıl “zarar verdiğini” samimi bir değerlendirmeyle açıklıyor
Grup aşamasındaki istikrarsızlık
Ronaldo’nun 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki performansı, iki zıt uç arasında gidip gelen bir hikâye oldu. DR Kongo ile oynanan ve berabere biten açılış maçındaki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından, Al-Nassr'ın süperstarı Özbekistan'a karşı 5-0'lık ikna edici galibiyette iki gol atarak toparlandı ve cesurca en iyi formuna "geri döndüğünü" iddia etti. Ancak, ardından Kolombiya ile oynanan ve yine berabere biten maçtaki bir başka vasat performans, birçok kişinin onun ilk 11'de yer almasının takım için gerçekten faydalı olup olmadığını bir kez daha sorgulamasına neden oldu.
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Forlan: Ronaldo, Portekiz’in hücumundaki darboğaz
ESPN’in “La Casa del Kun” programında konuşan, eski Manchester United takım arkadaşı ve 2010 Dünya Kupası Altın Top ödülü sahibi Forlan, bu konuya bir forvetin bakış açısıyla değindi ve Ronaldo’nun hareketsiz oyun tarzının rakip savunmacılar için işi fazlasıyla kolaylaştırdığını öne sürdü. Tecrübeli forvet, ceza sahası içinde hâlâ büyük bir tehdit oluşturuyor olsa da, hareket kabiliyetindeki eksiklik, Portekiz’in sahayı genişletmesini ve diğer yaratıcı oyuncuları için alan açmasını engelliyor.
"Bir forvet olarak konuşuyorum; sorun şu ki Cristiano merkezde oynuyor, o böyle bir oyuncu, 9 numara olarak orada duruyor ve artık topu aramak için dışarı çıkmadığı için gol fırsatlarından yararlanmak amacıyla orada kalıyor, ancak bu durum Portekiz'i kısıtlamaya neden oluyor," diye açıkladı Forlan. "Bu, eskiden 'Gol atmak için kaleye yakın olduğumdan burada kalıyorum' dediğimiz tipik bir durumdur, ancak bunun takımına zarar verdiğini anlamıyorsun çünkü her iki stoper de orada kalıyor, hareket etmiyorsun. Stoperler yerlerinden kıpırdamıyor, biri referans noktası oluyor, diğeri ise dışarıda kalıyor. O alanı kapatmaya başladığın için sana pas atabilecek kimse kalmıyor."
Bir Manchester United efsanesine yönelik tavsiyeler
Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Rafael Leao gibi isimleri barındıran bir kadroyla, Uruguaylı teknik adam, Ronaldo’nun zihniyetinde yapılacak ufak bir ayarlamanın takımın geri kalanının hücum gücünü ortaya çıkarabileceğini vurguluyor.
Forlan, eski Old Trafford takım arkadaşına Portekiz'i zafere taşımak istiyorsa net bir tavsiye verdi. Forlan şöyle konuştu: "Eğer kanatlara biraz kayarsa, diğer oyuncular da boşluklara girebilir ve o da oyuna dahil olabilir. Portekiz'in zayıf noktası da bu; her şey tek bir tarafa yöneldiği için patlama yaşayamıyorlar, bu da aslında bir tıkanıklığa yol açıyor. Bunun bir sorun olduğunu söylemeyeceğim, mesele ona bunu anlatmak. Ona şöyle demeli: ‘Hareket et, oradan çık ki bir şeyler yapabilesin.’”
- Getty Images Sport
Ronaldo'nun Dünya Kupası'ndaki dönüm noktası
Portekiz, eleme turlarına hazırlanırken, kaptanının rolünü yönetme konusunda Roberto Martinez üzerindeki baskı giderek artıyor. Ronaldo, hâlâ gol atabildiğini çoktan kanıtladı; ancak Forlan’ın bahsettiği tıkanıklık sorunu, öngörülebilir bir hücumu kolayca durdurabilen üst düzey rakipler karşısında hâlâ önemli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Beş kez Ballon d’Or ödülünü kazanan oyuncunun, kariyerinin bu son aşamasında oyun stilini değiştirmeye istekli olup olmadığı ise henüz belli değil. Portekiz, Hırvatistan ile karşılaşacağı son 32 turuna başarıyla yükseldi; ancak turnuvayı sonuna kadar götürmek istiyorlarsa, tarihinin en büyük oyuncusunun statik bir referans noktası olmaktan çıkıp, takım arkadaşlarının çaresizce ihtiyaç duyduğu boşlukları yaratmaya başlaması gerekebilir.