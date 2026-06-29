Diego Forlan, eski Manchester United takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun Portekiz’in Dünya Kupası hedeflerine nasıl “zarar verdiğini” samimi bir değerlendirmeyle açıklıyor

ESPN’in “La Casa del Kun” programında konuşan, eski Manchester United takım arkadaşı ve 2010 Dünya Kupası Altın Top ödülü sahibi Forlan, bu konuya bir forvetin bakış açısıyla değindi ve Ronaldo’nun hareketsiz oyun tarzının rakip savunmacılar için işi fazlasıyla kolaylaştırdığını öne sürdü. Tecrübeli forvet, ceza sahası içinde hâlâ büyük bir tehdit oluşturuyor olsa da, hareket kabiliyetindeki eksiklik, Portekiz’in sahayı genişletmesini ve diğer yaratıcı oyuncuları için alan açmasını engelliyor.

"Bir forvet olarak konuşuyorum; sorun şu ki Cristiano merkezde oynuyor, o böyle bir oyuncu, 9 numara olarak orada duruyor ve artık topu aramak için dışarı çıkmadığı için gol fırsatlarından yararlanmak amacıyla orada kalıyor, ancak bu durum Portekiz'i kısıtlamaya neden oluyor," diye açıkladı Forlan. "Bu, eskiden 'Gol atmak için kaleye yakın olduğumdan burada kalıyorum' dediğimiz tipik bir durumdur, ancak bunun takımına zarar verdiğini anlamıyorsun çünkü her iki stoper de orada kalıyor, hareket etmiyorsun. Stoperler yerlerinden kıpırdamıyor, biri referans noktası oluyor, diğeri ise dışarıda kalıyor. O alanı kapatmaya başladığın için sana pas atabilecek kimse kalmıyor."