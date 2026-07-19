AFP
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Didier Deschamps ve Rayan Cherki karşı karşıya! Fransa milli takım teknik direktörü, bir başka Dünya Kupası karşılaşmasına tepki gösterdi – görevinden ayrılacak olan teknik direktör, hayal kırıklığına uğramış Manchester City yıldızıyla “hesaplaşmayı” reddetti
Miami’de yüksek skorlu bir kalp kırıklığı
Fransa milli takımının teknik direktörü olarak geçirdiği 14 yıllık görev süresinin kaotik bir finalle sonuçlandığı maçta Deschamps, takımının on golün atıldığı heyecan dolu bir karşılaşmada coşkun bir İngiltere takımına yenildiğini izledi. Üç Aslanlar, Fransızların halsiz ve dağınık performansından yararlanarak ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Les Bleus, Kylian Mbappé ve Bradley Barcola'nın golleriyle ikinci yarıda cesur bir geri dönüşe imza atsa da, Bukayo Saka'nın hat-trick'i ve Jude Bellingham'ın maçın sonlarında attığı solo gol, İngiltere'ye 6-4'lük kesin bir galibiyet getirdi.
Maç, özellikle ilk yarıdaki su molası sırasında Fransız kadrosunda gözle görülür bir disiplin eksikliğiyle gölgelendi. Takımının kötü performansından açıkça rahatsız olan Deschamps, saha kenarından Cherki’ye taktik talimatlar vermeye çalıştı. Ancak turnuvada ilk kez ilk 11’de yer alan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, açıkça karşı gelerek tepki gösterdi.
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Deschamps, suçlamada bulunmayı reddediyor
Maç sonrası son basın toplantısında bu olaya değinen Deschamps, sahada sergilenen bariz saygısızlığa rağmen diplomatik bir tutum sergilemeyi tercih etti.
57 yaşındaki teknik direktör, orta saha oyuncusunun tavrıyla ilgili soruya yanıt olarak, “Bugün hesaplaşmayacağım,” dedi. “Oyuncular durumu gayet iyi biliyor. Kimseyi suçlamayacağım.
"Ancak onlara her zaman şunu söylüyorum... bunu sindirmek için zamana ihtiyaçları vardı ama bu benim hatamdı, maçın başından itibaren farklı seçimler yapmalıydım, bunu söyleyebilirsiniz ve belki de işler daha iyi giderdi.
"Herkes performansı üzerinden değerlendirilir. Açıkçası, bazı oyuncular daha iyi performans gösterebilirdi. Hepsine başarılar diliyorum."
Soğuk geçen karşılaşmaların geçmişi
Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuva boyunca yaşanan bu son tartışma, tek başına bir olay olmaktan çok uzaktı. İkili arasındaki gerginlik, turnuvanın çok daha erken aşamalarında tırmanmıştı. Fransa’nın İsveç’i mağlup ettiği son 32 turu maçında, Manchester City’li oyuncu, maçın sonlarında oyuna girerken teknik direktörünü görmezden gelmiş gibi görünüyordu.
Cherki’nin hayal kırıklığı, muhtemelen Dünya Kupası boyunca düzenli olarak sahada kalamamasından kaynaklanıyor. Premier Lig’in en yetenekli oyun kurucularından biri olmasına rağmen, turnuvanın büyük bir bölümünde yedek kulübesinde kaldı; hücum pozisyonlarında ise Michael Olise ve Bradley Barcola tercih edildi.
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Rabiot, kabul edilemez davranışı sert bir şekilde eleştirdi
Takım içindeki gerginlik, teknik direktör ve Cherki ile sınırlı kalmadı; tecrübeli orta saha oyuncusu Adrien Rabiot da takımın ilk yarıdaki performansına ilişkin sert bir değerlendirmede bulundu. Rabiot, bronz madalya maçının ilk 45 dakikasında takım arkadaşlarının sergilediği tutumu ele alırken sözünü sakınmadı. "İlk yarıya utanç verici bir şekilde başladık," diyen Rabiot, "Bazı oyuncularda daha önce hiç görmediğim davranışlar gördüm. Bu hayal kırıklığı yaratıyor, iyi bir performans sergilemek için son maçtı.
"[İspanya'ya yenildikten sonra] büyük bir hayal kırıklığı var, ancak yapılması gereken işler vardı; özensiz bir oyunla yetinemeyiz. İlk yarıda sergilenen tutum kesinlikle kabul edilemezdi."
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