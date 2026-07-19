Fransa milli takımının teknik direktörü olarak geçirdiği 14 yıllık görev süresinin kaotik bir finalle sonuçlandığı maçta Deschamps, takımının on golün atıldığı heyecan dolu bir karşılaşmada coşkun bir İngiltere takımına yenildiğini izledi. Üç Aslanlar, Fransızların halsiz ve dağınık performansından yararlanarak ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Les Bleus, Kylian Mbappé ve Bradley Barcola'nın golleriyle ikinci yarıda cesur bir geri dönüşe imza atsa da, Bukayo Saka'nın hat-trick'i ve Jude Bellingham'ın maçın sonlarında attığı solo gol, İngiltere'ye 6-4'lük kesin bir galibiyet getirdi.

Maç, özellikle ilk yarıdaki su molası sırasında Fransız kadrosunda gözle görülür bir disiplin eksikliğiyle gölgelendi. Takımının kötü performansından açıkça rahatsız olan Deschamps, saha kenarından Cherki’ye taktik talimatlar vermeye çalıştı. Ancak turnuvada ilk kez ilk 11’de yer alan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, açıkça karşı gelerek tepki gösterdi.



