Didier Deschamps Şampiyonlar Ligi’ni izlemiyor mu? Dünya Kupası’nda Fransa’nın Senegal’i 3-1 yendiği maçta dikkat çeken üç nokta

Önce İspanya, şimdi de Fransa: Dünya Şampiyonası ikincisi için sonuçta her şey yolunda gitmiş olsa da, en büyük favoriler açılış maçlarında en azından ara sıra rehavetlerinin kurbanı oldular.

Elbette Senegal, Yeşil Burun Adaları ile aynı kalibrede bir rakip değil; bu nedenle Fransa’nın sonuçta hak ettiği 3-1’lik galibiyet, genel olarak oldukça yüksek bir değer taşır. Yine de Fransa’nın ilk yarısı endişe vericiydi.

Fransızlar, Deschamps’ın temkinlilik ölçeğinde bile aşırı pasif ve bekleyişçi bir tavır sergiledi. Ancak özellikle dikkat çeken, Fransızların maça başladıkları andaki temposuzluktu. Oysa Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doue ve Bayern Münih’in süperstarı Michael Olise, topu ayaklarında olsun ya da olmasın, dünyanın en hızlı oyuncuları arasında yer alıyor. Genel olarak bir Dünya Kupası’ndan, özelde ise böylesine devasa bir turnuvadan yeni taktiksel trendlerin ortaya çıkması zaten beklenmez. Ancak üst düzey futbol maçlarının doğasında belirli bir hızın olması, sadece Şampiyonlar Ligi’nde görülen bir durum değildir.

Elbette Fransa, ikinci yarıda tempoyu artırdı, oyunu hızlandırdı ve böylece hemen üst düzey gol fırsatları yakaladı ve sonunda hak ettiği 3-1’lik galibiyete ulaştı; ancak ilk yarının bıraktığı izlenim kalıcıdır ve bu durum, Deschamps’ın yanı sıra İspanya’nın teknik direktörü Luis de la Fuente ve Brezilya’nın teknik direktörü Carlo Ancelotti için de bir uyarı niteliğinde olmalıdır.

Bu sefer, ikinci grup maçlarına kadar teknik direktörlerin gerçekten de yeni taktikler çalışmak için zamanları var: Belki de öncesinde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyip, modern futbol teknik direktörlerinin ve takımlarının günümüzde futbolu nasıl kutladıklarını gözlemlemeliler.