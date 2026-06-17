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Didier Deschamps Şampiyonlar Ligi’ni izlemiyor mu? Dünya Kupası’nda Fransa’nın Senegal’i 3-1 yendiği maçta dikkat çeken üç nokta
Didier Deschamps Şampiyonlar Ligi’ni izlemiyor mu?
Önce İspanya, şimdi de Fransa: Dünya Şampiyonası ikincisi için sonuçta her şey yolunda gitmiş olsa da, en büyük favoriler açılış maçlarında en azından ara sıra rehavetlerinin kurbanı oldular.
Elbette Senegal, Yeşil Burun Adaları ile aynı kalibrede bir rakip değil; bu nedenle Fransa’nın sonuçta hak ettiği 3-1’lik galibiyet, genel olarak oldukça yüksek bir değer taşır. Yine de Fransa’nın ilk yarısı endişe vericiydi.
Fransızlar, Deschamps’ın temkinlilik ölçeğinde bile aşırı pasif ve bekleyişçi bir tavır sergiledi. Ancak özellikle dikkat çeken, Fransızların maça başladıkları andaki temposuzluktu. Oysa Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doue ve Bayern Münih’in süperstarı Michael Olise, topu ayaklarında olsun ya da olmasın, dünyanın en hızlı oyuncuları arasında yer alıyor. Genel olarak bir Dünya Kupası’ndan, özelde ise böylesine devasa bir turnuvadan yeni taktiksel trendlerin ortaya çıkması zaten beklenmez. Ancak üst düzey futbol maçlarının doğasında belirli bir hızın olması, sadece Şampiyonlar Ligi’nde görülen bir durum değildir.
Elbette Fransa, ikinci yarıda tempoyu artırdı, oyunu hızlandırdı ve böylece hemen üst düzey gol fırsatları yakaladı ve sonunda hak ettiği 3-1’lik galibiyete ulaştı; ancak ilk yarının bıraktığı izlenim kalıcıdır ve bu durum, Deschamps’ın yanı sıra İspanya’nın teknik direktörü Luis de la Fuente ve Brezilya’nın teknik direktörü Carlo Ancelotti için de bir uyarı niteliğinde olmalıdır.
Bu sefer, ikinci grup maçlarına kadar teknik direktörlerin gerçekten de yeni taktikler çalışmak için zamanları var: Belki de öncesinde Bayern Münih ve Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi maçlarını izleyip, modern futbol teknik direktörlerinin ve takımlarının günümüzde futbolu nasıl kutladıklarını gözlemlemeliler.
- AFP
Kylian Mbappé her şeyi yapabilir
Ancak Fransa’nın sönük geçen ilk yarısını sadece Deschamps’ın bekleyişçi taktiğine bağlamak çok basit olurdu. Fransa milli takım teknik direktörü, son maçlarında artık taktik değiştirmeyecek ve sonuçta takımları genellikle beklentileri karşıladı. Bir oyuncunun top kaybından sonra rakibi takip etmemesi ve böylece Bayern Münih’in eski kiralık oyuncusu Nicolas Jackson’ın direğe çarpan büyük gol fırsatını yaratması, kesinlikle Deschamps’ın fikirlerinden ve öğretilerinden kaynaklanmıyor. Bunu tamamen Kylian Mbappé tek başına yaptı.
Ancak 3-1'lik galibiyetin ardından elbette en çok Mbappé'nin muhteşem rekorları ve attığı iki golün konuşulması, işin doğasında var – ve maçın bitimine kısa süre kala attığı, adeta çılgın denebilecek o ikinci uzak mesafeli golün de etkisi var. Mbappé, sadece 99 milli maçta 58 gol attı – hiçbir Fransız oyuncu bugüne kadar daha fazlasını başaramadı. Süperlativlerle dolu bir kariyerin bir başka dönüm noktası. Ve en az bir süperlativ daha ulaşılabilir mesafede: 2026 Dünya Kupası’nda Miroslav Klose’yi Dünya Kupası’nın en çok gol atan oyuncusu olarak yakalamak için sadece iki gol daha atması gerekiyor. Fransa ise, turnuvanın açılışında elde ettiği bu son derece hak edilmiş 3-1 galibiyetin ardından, turnuvanın en büyük favorisi oldu, olmaya devam ediyor ve olmaya da devam edecek.
Mbappé, 2018’de Rusya’da Fransa ile dünya şampiyonu olduğunda henüz 19 yaşındaydı; şampiyonluğa giden yolda attığı dört gol önemli bir rol oynadı ve turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi. 2022'de finalde Lionel Messi ve Arjantinlilerle efsanevi bir birebir mücadeleye girdi ve normal sürede 3-3 biten final maçında attığı hat-trick ile Fransa'nın şampiyonluk şansını neredeyse tek başına ayakta tuttu. Ayrıca sekiz golle turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.
Görünüşe göre Mbappé, önümüzdeki yıllarda dünya futboluna damgasını vuracak ve Messi ile Cristiano Ronaldo sonrası döneme öncülük edecekti. Ancak son dört yılda işler biraz değişti: Mbappé bu sezon Real Madrid formasıyla çok sayıda gol atmış ve nihayet “Los Blancos”ta olması gerektiği gibi başrol oyuncusu olmuş olsa da, büyük şampiyonlukları başkaları kazandı: Örneğin, bir anlaşmazlık sonucu ayrıldığı eski kulübü PSG gibi... Son Dünya Futbolcusu ödülünü Paris Saint-Germain’den Ousmane Dembélé kazandı; Desire Doue ve Bayern Münih’ten Michael Olise ise çoktan Mbappé’den daha heyecan verici oyuncular olarak görülüyor. Bu arada, dördü de artık savunma yapmaktan gerçekten keyif alıyor gibi görünüyor, hem de sadece milli takımda değil. Bu konuda kesinlikle Mbappe’den öndeler. Ancak Mbappe böyle goller atmaya devam ederse, top kaybı sonrasında peşinden gitmese bile Deschamps bile onu affedecektir.
- AFP
Bir sonraki Dünya Futbolcusu gerçekten de FC Bayern’den çıkabilir
1981’den bu yana FC Bayern München’den hiçbir oyuncu Ballon d’Or’u kazanamadı. Günümüzde denetim kurulu üyesi olan ve o dönemde dünya çapında bir forvet olan Karl-Heinz Rummenigge, bu ödülü üst üste iki kez bile kazanmıştı. O zamandan beri Münih’te birkaç kez hayal kırıklığı yaşandı; örneğin 2013’te Franck Ribéry ödülü kaçırdığında ya da 2020’de pandemi nedeniyle törenin iptal edilmesi ve Covid’in Robert Lewandowski’yi ödülden mahrum bırakması gibi (ne de olsa forvet, sonraki iki yıl boyunca FIFA’nın düzenlediği rakip etkinlikte dünyanın en iyi oyuncusu seçildi).
Ancak bu yıl, gerçekten de bir kez daha FC Bayern’den bir oyuncu Ballon d’Or’u kazanabilir. İngiltere’den Harry Kane ve Michael Olise ile birlikte, iki oyuncuya da şans tanınıyor; Kane ve İngiliz takım arkadaşları, bu sözde “Altın Nesil”in artık gerçekten de tüm öncüllerinden daha başarılı olabileceğini kanıtlamaya çalışırken, Michael Olise’nin sorunu ise Fransa’nın muhteşem kadrosunda çok sayıda rakibi olması – ve bu rakiplerin son zamanlarda da parlamış olması: Dembele bir kez daha Şampiyonlar Ligi’ni kazandı ve Mbappé, Mbappé’dir.
Ancak bir şey Olise’ye ve Bayern’e umut verebilir: Senegal’e karşı 3-1’lik galibiyetin ardından FIFA jürisi, iki gol atan ve Dünya Kupası’nın poster çocuğu Mbappé’yi değil, tam da Olise’yi maçın en iyi oyuncusu seçti. Bu karar tamamen haklıydı – Olise’nin oyunu büyüleyiciydi; Deschamps’ın ikinci yarıda onu sağ kanattan merkeze kaydırması maçın dengesini belirleyici bir şekilde değiştirdi, Olise de oradan Mbappé’ye 1-0’ı getiren o sihirli pası attı – ancak genellikle bu tür jüriler maçın bitiş düdüğünün hemen ardından en iyi oyuncuyu değil, en başarılı golcüleri maçın en iyi oyuncusu olarak seçerler. Ancak, uzatma süresindeki bu jürilere bile Michael Olise’nin belirleyici hareketlerin arkasındaki kilit isim olduğu haberi ulaşmışsa, Ballon d’Or ödülünü dağıtan uzmanların bunu çoktan bilmesi gerekirdi.