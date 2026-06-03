Fiziksel endişeler giderilmiş olsa da, Avrupa şampiyonluğunu kaçırmanın psikolojik yükü 25 yaşındaki oyuncu için hâlâ bir engel teşkil ediyor. Arsenal, yıldız oyuncusuna tam destek verdi; ancak milli takım kampına katılmak, zafer kazanan PSG kadrosundan beş oyuncuyla yeniden bir araya gelmek anlamına geliyor. Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery ve Lucas Hernandez, prestijli kupayı kazandıktan sonra moralleri yüksek bir şekilde kampa katıldı.

Duygular arasındaki kontrast çok belirgindi ve Deschamps, güvendiği savunma oyuncusunun uluslararası sahneye yeniden odaklanabilmesi için zihinsel olarak toparlanması gerektiğini vurguladı. Teknik direktör şunları söyledi: "Finalde oynayan altı oyuncudan beşi gülümsüyordu... ve görünüşe göre bol bol kutlama yapmışlardı. William için ise durum daha zordu."