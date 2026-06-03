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Didier Deschamps'ın yaralanma durumuyla ilgili verdiği güven verici açıklama, William Saliba'nın Dünya Kupası umutlarını canlı tutuyor; ancak Deschamps, Arsenal'in yıldızına Şampiyonlar Ligi finalindeki hayal kırıklığını geride bırakmasını söylüyor
Deschamps, Saliba'nın sağlık durumuyla ilgili umut verici bir açıklama yaptı
Cumartesi günkü Şampiyonlar Ligi finalinde 120 dakika sahada kalan Arsenal'in stoperi Saliba, sırtından sakatlık geçirdiğinde büyük endişelere yol açmıştı. Pazartesi günü yapılan tıbbi muayenelerin ardından bu endişeler giderildi ve oyuncunun Fransa milli takım kadrosundaki yeri garanti altına alındı. Çarşamba günü basına konuşan Deschamps, savunma oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalmaktan kurtulduğunu doğruladı. Teknik direktör, oyuncunun Fildişi Sahili maçında forma giyebileceğini kabul etti. Deschamps şunları söyledi: "William iyi durumda, durumu takip edilecek. Yarın oynaması gerekseydi, oynardı. Oynamaya hazırdı. Ama oynamayacak. Bu, diğerleri için olduğu gibi bir yönetim kararı."
- AFP
Şampiyonlar Ligi'ndeki hayal kırıklığını aşmak
Fiziksel endişeler giderilmiş olsa da, Avrupa şampiyonluğunu kaçırmanın psikolojik yükü 25 yaşındaki oyuncu için hâlâ bir engel teşkil ediyor. Arsenal, yıldız oyuncusuna tam destek verdi; ancak milli takım kampına katılmak, zafer kazanan PSG kadrosundan beş oyuncuyla yeniden bir araya gelmek anlamına geliyor. Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Desire Doue, Warren Zaire-Emery ve Lucas Hernandez, prestijli kupayı kazandıktan sonra moralleri yüksek bir şekilde kampa katıldı.
Duygular arasındaki kontrast çok belirgindi ve Deschamps, güvendiği savunma oyuncusunun uluslararası sahneye yeniden odaklanabilmesi için zihinsel olarak toparlanması gerektiğini vurguladı. Teknik direktör şunları söyledi: "Finalde oynayan altı oyuncudan beşi gülümsüyordu... ve görünüşe göre bol bol kutlama yapmışlardı. William için ise durum daha zordu."
Turnuva öncesinde beklentileri yönetmek
Fransız savunmasının tartışmasız ilk onbir oyuncusu olan ve milli takımda 31 maça çıkan Saliba’yı en iyi formda tutmak, teknik kadro için en önemli önceliklerden biri. Tıbbi ekip, yorucu kulüp sezonunun herhangi bir kalıcı etkisinin kalmadığından emin olmak için önümüzdeki günlerde oyuncunun durumunu yakından takip edecek. Saliba, sırtını dinlendirmek amacıyla Fildişi Sahili ile oynanacak hazırlık maçında forma giymeyecek olsa da, teknik kadro son derece iyimser. Zorlu bir sezonun ardından onu bir hazırlık maçı için sahaya çıkarmak, gereksiz bir risk olarak görülüyor. Asıl amaç, prestijli dünya turnuvası resmi olarak başlamadan önce bu savunma direğinin hem zihinsel hem de fiziksel olarak tamamen yenilenmesini sağlamak.
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Saliba'nın bundan sonraki adımları ne olacak?
Saliba, milli takımın Fildişi Sahili ile karşılaşacağı dönemde kendisine özel hazırlanan rehabilitasyon programına devam edecek. Bu önemli savunma oyuncusu, pazartesi günü Kuzey İrlanda ile oynanacak hazırlık maçında maç ritmini yakalamak için değerli bir süre sahada kalma fırsatı bulabilir. Tüm hazırlıklar, 16 Haziran’da Fransa’nın Senegal ile oynayacağı ve büyük heyecanla beklenen Dünya Kupası açılış maçına tam anlamıyla hazır olmasını sağlamak amacıyla yoğun bir şekilde sürdürülüyor.