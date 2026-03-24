AFP
Didier Deschamps'ın bir sonraki durağı neresi olacak? Dünya Kupası'nın ardından Zinedine Zidane'a yerini bırakmaya hazırlanan Fransa milli takım teknik direktörü, "özgür olduğunu ve birkaç seçeneği olduğunu" söyledi
İnanılmaz derecede başarılı bir dönemin sonu
57 yaşındaki teknik direktör, 2012 yılında göreve geldiğinden bu yana Les Bleus’un altın çağını yönetti. En büyük başarıları arasında 2018 Dünya Kupası’nı kazanması ve 2021’de UEFA Uluslar Ligi’ni tırmanması yer alıyor. 31 Temmuz’da sona erecek olan sözleşmesinin bitimine yaklaşırken, teknik direktör bayrağı devretmeden önce son bir büyük turnuvaya hazırlanıyor ve uluslararası futboldaki bu olağanüstü hakimiyet dönemine son verecek.
- AFP
Gelecek için seçeneklerini açık tutmak
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, görevinden ayrılacak olan teknik direktör, teknik direktörlükten uzaklaşması ya da yönetim kurulu görevine geçmesi konusunda sorulduğunda oldukça samimi bir tavır sergiledi. Bir Fransız taraftar grubuna seslenen Deschamps, şöyle konuştu: "Dünya Kupası'ndan sonraki geleceğim başka bir kulübün ya da başka bir milli takımın teknik direktörlüğü mü olacak? Bilmiyorum. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı mı? Hayır. Emekli mi? Bilmiyorum, henüz hiçbir şeye karar vermedim.
"Özgürlüğüm var, birkaç seçeneğim var. Acele etmiyorum çünkü benim için önemli olan tek şey bu yaz sonuna kadar olan süre. Sonrasını göreceğiz. Kendime hiçbir şeyi yasaklamıyorum. Olumlu bir insanım, kendime her şeyin farklı olacağını ama iyi olacağını söylüyorum..."
Efsanevi bir halef sahne arkasında bekliyor
Mevcut teknik direktör bir sonraki adımını değerlendirirken, halefinin kim olacağı kesinleşmiş görünüyor. Le Parisien’in haberine göre, Zidane görevi devralmak üzere sözlü bir anlaşmaya vardı. 2021’den beri işsiz olan eski Real Madrid teknik direktörü, bu fırsatı beklemek için Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelen çok sayıda cazip teklifi reddettiği bildiriliyor. Fransız Futbol Federasyonu Başkanı Philippe Diallo, geçtiğimiz günlerde Le Figaro'ya resmi bir planın hazır olduğunu doğruladı. Diallo, bu pozisyon için beşten az başvuru aldığını itiraf ederken, efsanevi orta saha oyuncusunun ulusal saygıyı kazanmak için gereken profile mükemmel şekilde uyduğunu belirtti.
- AFP
Milli takımı yoğun bir program bekliyor
Teknik direktör değişikliği gerçekleşmeden önce, milli takım yoğun bir programla karşı karşıya. Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva hazırlıkları, 26 Mart'ta Brezilya ve sadece üç gün sonra Kolombiya ile oynanacak önemli hazırlık maçlarıyla hemen başlıyor. Fildişi Sahili ile oynanacak son hazırlık maçı ise 4 Haziran'da yapılacak. Ardından Les Bleus, Dünya Kupası I Grubu maçları için Atlantik'i aşarak yoluna devam edecek. 16 Haziran'da Senegal ile başlayacak olan zafer yolculuğu, 22 Haziran'da FIFA play-off galibi ile oynanacak maçla devam edecek ve 26 Haziran'da Norveç ile oynanacak maçla grup aşaması sona erecek.