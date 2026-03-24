Didier Deschamps'ın bir sonraki durağı neresi olacak? Dünya Kupası'nın ardından Zinedine Zidane'a yerini bırakmaya hazırlanan Fransa milli takım teknik direktörü, "özgür olduğunu ve birkaç seçeneği olduğunu" söyledi

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, görevinden ayrılacak olan teknik direktör, teknik direktörlükten uzaklaşması ya da yönetim kurulu görevine geçmesi konusunda sorulduğunda oldukça samimi bir tavır sergiledi. Bir Fransız taraftar grubuna seslenen Deschamps, şöyle konuştu: "Dünya Kupası'ndan sonraki geleceğim başka bir kulübün ya da başka bir milli takımın teknik direktörlüğü mü olacak? Bilmiyorum. Fransa Futbol Federasyonu Başkanı mı? Hayır. Emekli mi? Bilmiyorum, henüz hiçbir şeye karar vermedim.

"Özgürlüğüm var, birkaç seçeneğim var. Acele etmiyorum çünkü benim için önemli olan tek şey bu yaz sonuna kadar olan süre. Sonrasını göreceğiz. Kendime hiçbir şeyi yasaklamıyorum. Olumlu bir insanım, kendime her şeyin farklı olacağını ama iyi olacağını söylüyorum..."