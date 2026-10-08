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"Didier Deschamps'ı unutmayın!" - Fransa yeni bir döneme girerken Robert Pires, Zinedine Zidane heyecanına karşı çıktı
Zidane, Fransa ile parlak bir başlangıcın keyfini çıkarıyor
Zidane, Fransa'nın başında etkileyici bir başlangıca imza attı; ilk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlikle yenilgi yüzü görmedi. Stade de France'taki taraftarlar, sahadaki keyif veren performanslar sırasında adını tezahüratlarla söyleyerek efsaneyi sıcak bir şekilde karşıladı.
Ancak eski milli takım arkadaşı Pires, eski teknik direktör Deschamps'ı savunmak zorunda hissediyor. Pires'e göre, Zidane'ın yeni dönemine yönelik ezici övgülerin ortasında Deschamps'a yöneltilen son eleştiriler haksız bir noktaya geldi.
- Getty Images Sport
Pires yanlış anlaşılmayı giderdi
Metz'teki son jübilesinde konuşan Pires, kamuoyunun Deschamps'ın uzun görev süresi boyunca başardıklarını göz ardı etmemesi gerektiğini vurguladı. Eski Arsenal yıldızı, Deschamps'ın takımın bugünkü elit statüsünün oluşmasında kilit rol oynadığının altını çizdi.
Pires, Foot01'in aktardığına göre, "Zidane'dan, futbolun şimdiye kadar yetiştirdiği en büyük oyunculardan birinden bahsediyoruz" dedi. "Real Madrid ile birçok kupa kazanarak artık teknik direktör olarak da kendini kanıtladı.
"Bununla birlikte, Didier Deschamps'ın tüm o yıllar boyunca neler başardığını unutmamalıyız. Dolayısıyla bu, yeni bir dönemin başlangıcı. Oynanan futbol oldukça keyif verici. Oyuncular harika, bence bunu herkes gördü ve fark etti."
1998 efsanelerinin inşa ettiği bir miras
Deschamps daha önce kendisini başarısını kanıtlamış bir kazanan olarak kabul ettirmişti, ancak pragmatik tarzı bazen Zidane yönetiminde şimdi sergilenen akıcı futbolla kıyaslandığında eleştiri çekiyordu. Pires, 1998 Dünya Kupası'nı kazanan isimlerin art arda gelerek 2010 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenmenin ardından dipten milli takımı yeniden inşa etmeye yardımcı olduğunu vurguladı.
Pires, "Gerçekten harika bir teknik direktörümüz var. Ama mesele şu ki, ister Zizou, ister Didier, ister Lolo [Laurent Blanc] olsun, 1998 kuşağından birinin Fransa'nın teknik direktörü olduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor" dedi.
- AFP
Yeni bir döneme doğru
Fransa artık inanılmaz bir kadro derinliğine ve dünya çapında yeteneğe sahipken, Zidane yönetimindeki geçiş milli takım için heyecan verici yeni bir döneme işaret ediyor. Uluslararası futbolun zirvesindeki yerini korumayı hedefleyen takım, ivme kazanmaya devam ediyor.
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