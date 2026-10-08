Zidane, Fransa'nın başında etkileyici bir başlangıca imza attı; ilk dört maçında üç galibiyet ve bir beraberlikle yenilgi yüzü görmedi. Stade de France'taki taraftarlar, sahadaki keyif veren performanslar sırasında adını tezahüratlarla söyleyerek efsaneyi sıcak bir şekilde karşıladı.

Ancak eski milli takım arkadaşı Pires, eski teknik direktör Deschamps'ı savunmak zorunda hissediyor. Pires'e göre, Zidane'ın yeni dönemine yönelik ezici övgülerin ortasında Deschamps'a yöneltilen son eleştiriler haksız bir noktaya geldi.