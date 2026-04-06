Getty Images
Çeviri:
Didier Deschamps, Fransa'nın yıldızlarının "kendilerini kandırmadıkları" için Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise'yi yönetmenin neden kolay olduğunu açıklıyor
Süperstarlarla uğraşmak amatörlere göre daha kolaydır
Birçok gözlemci, Mbappé, Dembélé ve Michael Olise gibi dünya çapındaki yıldızların kişiliklerini dengelemenin baş ağrıtıcı bir iş olacağını öne sürerken, Deschamps olaya farklı bir açıdan bakıyor. Les Bleus’un teknik direktörü, bu oyuncuların sahip olduğu muazzam kalitenin, kendi işini Fransız futbolunun alt kademelerinde çalışanlara kıyasla çok daha kolay hale getirdiğine inanıyor.
Geçen hafta oynanan uluslararası dostluk maçında Mbappe ve Dembele'nin Brezilya'ya karşı ilk golü atmasının ardından Olise'nin Hugo Ekitike'ye asist yapmasıyla Fransa'nın 2-1 galibiyetini garantilemesinden birkaç gün sonra konuşan Deschamps, rolüyle ilgili yaygın bir yanılgıya değindi.
"Bana sık sık şu soru sorulur: 'Vay canına, Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele'yi yönetmek kolay olamaz...' Bence Ligue 1, Ligue 2 veya Championnat National'da gençleri ya da hatta antrenörleri yönetmek çok daha zor, çünkü sorunlar aynı değil," diye açıkladı.
- AFP
Dünya çapında gerçek yeteneklerin avantajı
Deschamps, teknik direktörlükteki en büyük zorluğun, kendi yeteneklerini abartan oyuncularla başa çıkmaktan kaynaklandığını savundu. 57 yaşındaki teknik adam, Fransa'nın hücum üçlüsünün yüksek öz farkındalığı sayesinde iç çatışmalara yol açmak yerine hedeflerine odaklanmayı başardıklarını belirtti.
L'Equipe tarafından yayınlanan bir videoda Deschamps, elit oyuncular ile seviyelerini bulmakta zorlanan oyuncular arasındaki net farkı vurguladı. Eski Chelsea ve Juventus orta saha oyuncusu, "Bir avantajım var, o da onların iyi olması... Sorun, iyi olduklarını sanan ama aslında o kadar da iyi olmayan oyuncuları yönetmek" dedi.
Mbappe'nin egosu hakkındaki efsaneyi çürütmek
Fransız medyasında sıkça gündeme gelen bir konu, Real Madrid'in yıldızı Mbappé'nin bencil olduğu yönündeki algıdır. Ancak Deschamps, kaptanını savunmaya atıldı ve onu bencil olarak nitelendirenlerin, milli takımın nasıl uyumlu bir bütün olarak işlediğine dair genel tabloyu gözden kaçırdıklarını vurguladı.
"Sizi temin ederim ki, hepsi, başta Kylian Mbappe olmak üzere - her ne kadar onun bencil olduğunu düşünsek de - kendilerini bir kolektifin parçası olarak görüyorlar. O da diğer oyuncular gibi fark yaratabilse de, fark yaratan ama kolektife ihtiyaç duyanlar da var," diye devam etti Deschamps.
Soyunma odasında gösterişten çok gerçekçilik
Deschamps’a göre Fransa kadrosundaki uyumun sırrı, yıldız oyuncularının kendilerini kandırmamalarıdır. Ne kadar iyi olduklarını tam olarak bildikleri için, daha az yetenekli ve kendilerine güveni daha az olan takımları raydan çıkarabilecek kibir tuzaklarından kaçınıyorlar.
Deschamps, hücum silahlarının zihinsel berraklığını överek sözlerini tamamladı. "Kendilerini kandırmıyorlar ve iyi olduklarını, en iyiler arasında olduklarını biliyorlar. Asıl sorun, iyi ya da çok iyi olduklarını düşünen, ama belki de o kadar iyi olmayan oyuncuları yönetmektir," diye ekledi Deschamps.
Dünya Kupası yaklaşırken, Deschamps, bir şampiyonluk daha kazanarak görevinden ayrılmayı planladığı için bu üçlünün sahada uyumunu sürdürmesini umuyor.