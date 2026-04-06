Didier Deschamps, Fransa'nın yıldızlarının "kendilerini kandırmadıkları" için Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise'yi yönetmenin neden kolay olduğunu açıklıyor

Birçok gözlemci, Mbappé, Dembélé ve Michael Olise gibi dünya çapındaki yıldızların kişiliklerini dengelemenin baş ağrıtıcı bir iş olacağını öne sürerken, Deschamps olaya farklı bir açıdan bakıyor. Les Bleus’un teknik direktörü, bu oyuncuların sahip olduğu muazzam kalitenin, kendi işini Fransız futbolunun alt kademelerinde çalışanlara kıyasla çok daha kolay hale getirdiğine inanıyor.

Geçen hafta oynanan uluslararası dostluk maçında Mbappe ve Dembele'nin Brezilya'ya karşı ilk golü atmasının ardından Olise'nin Hugo Ekitike'ye asist yapmasıyla Fransa'nın 2-1 galibiyetini garantilemesinden birkaç gün sonra konuşan Deschamps, rolüyle ilgili yaygın bir yanılgıya değindi.

"Bana sık sık şu soru sorulur: 'Vay canına, Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele'yi yönetmek kolay olamaz...' Bence Ligue 1, Ligue 2 veya Championnat National'da gençleri ya da hatta antrenörleri yönetmek çok daha zor, çünkü sorunlar aynı değil," diye açıkladı.



