Didier Deschamps, Fransa’nın kanat oyuncusu Ousmane Dembélé’nin ilk Dünya Kupası golünü attığını gördükten sonra, onu eleştirenlere “onu rahat bırakın” çağrısında bulundu

Deschamps, basın toplantısına Dembélé’nin neden hâlâ takımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak devam etti. 2018 Dünya Kupası şampiyonu, Fransa milli takımında 61 maça çıktı ve bu süreçte sekiz gol attı. Teknik direktör, forvetin zihniyetini överek, dışarıdan gelen tüm seslere rağmen aralarında tam bir güvenin sürdüğünü vurguladı.

Deschamps şöyle açıkladı: “Ona güveniyorum ve o da bunun farkında. Kendinden şüphe duyan bir oyuncu değil, ancak bugün sergilediği performans çok önemli çünkü o, maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu. Bu kapasiteye sahip ve şimdiye kadar bunu gösterememişse, bunun nedeni ara sıra sakatlıklarla boğuşmasıdır. 2018’den beri milli takımda yer alıyor, ancak genellikle yedek kulübesinden oyuna giriyordu. [Bugünkü performansı] hem kendisi hem de en önemlisi milli takım için iyi oldu.”