AFP
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Didier Deschamps, Fransa’nın kanat oyuncusu Ousmane Dembélé’nin ilk Dünya Kupası golünü attığını gördükten sonra, onu eleştirenlere “onu rahat bırakın” çağrısında bulundu
Deschamps, Dembele’yi eleştirenlere yanıt verdi
Salı günü Irak’a karşı alınan ikna edici 3-0’lık galibiyetin ardından, teknik direktör Deschamps yıldız kanat oyuncusunu savunmaya atıldı. Deschamps, maçın ardından gazetecilerle şakalaşarak, 16 Haziran’da Senegal’e karşı alınan 3-1’lik galibiyetin ardından Dembele’nin maruz kaldığı sert eleştirilere değindi.
O maçta kanat oyuncusu, Bradley Barcola ile değiştirilene kadar 80 dakika sahada kaldı; ancak bu süre içinde tek bir dripling yapamadı ve kaleyi bulan bir şut atamadı. Teknik direktör şöyle konuştu: “Belki artık siz [gazeteciler] onun peşini bırakıp başka bir hedef bulursunuz. Onunla ilgili herhangi bir sorun yok, sadece yılın geri kalanında oynamaya alışık olmadığı bir sisteme uyum sağlıyor. Fiziksel olarak formuna kavuştuğunda, geriye sadece bazı ayarlamalar yapmak kalacak.”
- AFP
Fransa milli takım teknik direktörü, en büyük güvenini şöyle açıkladı
Deschamps, basın toplantısına Dembélé’nin neden hâlâ takımın vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayarak devam etti. 2018 Dünya Kupası şampiyonu, Fransa milli takımında 61 maça çıktı ve bu süreçte sekiz gol attı. Teknik direktör, forvetin zihniyetini överek, dışarıdan gelen tüm seslere rağmen aralarında tam bir güvenin sürdüğünü vurguladı.
Deschamps şöyle açıkladı: “Ona güveniyorum ve o da bunun farkında. Kendinden şüphe duyan bir oyuncu değil, ancak bugün sergilediği performans çok önemli çünkü o, maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu. Bu kapasiteye sahip ve şimdiye kadar bunu gösterememişse, bunun nedeni ara sıra sakatlıklarla boğuşmasıdır. 2018’den beri milli takımda yer alıyor, ancak genellikle yedek kulübesinden oyuna giriyordu. [Bugünkü performansı] hem kendisi hem de en önemlisi milli takım için iyi oldu.”
Paris Saint-Germain yıldızı için tarihi bir dönüm noktası
Dembele, Irak karşısında son derece verimli geçen 68 dakika boyunca tarihi bir kilometre taşına imza attı; ardından Desire Doue onun yerine oyuna girdi. Forvet, Ahmed Basil’in ilk dokunuşunu akıllıca keserek Kylian Mbappé’ye yaptığı kritik asist de dahil olmak üzere üç kilit pas verdi. Yaklaşık 10 dakika sonra Dembele nihayet fileleri havalandırdı. Michael Olise’nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan oyuncu, bu fırsatı gole çevirdi. Toplam dört şutun ardından gelen bu muhteşem vuruş, onun büyük turnuvalardaki ilk golü oldu. Paris Saint-Germain, onun liderliğinde 2025 ve 2026 yıllarında iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kutlamıştı; Dembele ise dünya sahnesinde üzerine yöneltilen eleştirilere mükemmel bir cevap verdi.
- AFP
Fransa ve Dembele için bundan sonra ne olacak?
Fransa, şimdi Norveç ile oynayacağı kritik grup aşaması son maçı için hazırlık yapacak. Her iki takım da ilk iki maçından altı puan toplayarak şu anda kusursuz bir performans sergiliyor. Yaklaşan bu karşılaşma, grubun birinciliğini kimin alacağını kesin olarak belirleyecek. Artık gol atma baskısından kurtulan Dembele’nin, Fransa’nın grup aşamasını kusursuz bir şekilde tamamlama hedefinde önemli bir rol oynaması bekleniyor.