Didier Deschamps, Fransa'nın İngiltere ile üçüncülük maçı oynamak istemediğini kabul etti

Deneyimli teknik direktör, son maç öncesi basın toplantısında son derece samimi bir tavır sergiledi ve üst üste üçüncü kez finale kalamamanın yarattığı duygusal yükün, takımında bir moral bozukluğuna yol açtığını açıkladı. Thomas Tuchel'in Three Lions'ı ile oynanacak maç, teknik olarak iki Avrupa devi arasındaki yüksek profilli bir karşılaşma olsa da — Fransa daha önce 1958 ve 1986'da iki kez üçüncü, 1982'de dördüncü olurken, İngiltere ise 1990 ve 2018'de iki kez dördüncü olmuş, ancak hiçbir zaman üçüncü sırayı elde edememişti - 57 yaşındaki teknik direktör, her iki takımın oyuncularının da birçok kişinin uluslararası futboldaki en gereksiz maç olarak gördüğü bu karşılaşma için gerekli motivasyonu bulmakta zorlandığını ima etti.

Miami’de basına konuşan Deschamps, turnuvanın prestijinin azalmış olmasına rağmen profesyonel yükümlülüğün devam ettiğini açıkça belirtti. “Bu maç için bir sorumluluğum var. Bu bir dostluk maçı değil. Üçüncülük maçı. Oyuncular, teknik ekip ve ben bu son hedefe ulaşmakla yükümlüyüz. Final kadar önemli değil. İngiltere bu maçı oynamak istemiyor, biz de istemiyoruz. Ama işte buradayız," dedi Deschamps.