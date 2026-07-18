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Didier Deschamps, Fransa'nın İngiltere ile üçüncülük maçı oynamak istemediğini kabul etti
Deschamps, motivasyon eksikliğini kabul ediyor
Deneyimli teknik direktör, son maç öncesi basın toplantısında son derece samimi bir tavır sergiledi ve üst üste üçüncü kez finale kalamamanın yarattığı duygusal yükün, takımında bir moral bozukluğuna yol açtığını açıkladı. Thomas Tuchel'in Three Lions'ı ile oynanacak maç, teknik olarak iki Avrupa devi arasındaki yüksek profilli bir karşılaşma olsa da — Fransa daha önce 1958 ve 1986'da iki kez üçüncü, 1982'de dördüncü olurken, İngiltere ise 1990 ve 2018'de iki kez dördüncü olmuş, ancak hiçbir zaman üçüncü sırayı elde edememişti - 57 yaşındaki teknik direktör, her iki takımın oyuncularının da birçok kişinin uluslararası futboldaki en gereksiz maç olarak gördüğü bu karşılaşma için gerekli motivasyonu bulmakta zorlandığını ima etti.
Miami’de basına konuşan Deschamps, turnuvanın prestijinin azalmış olmasına rağmen profesyonel yükümlülüğün devam ettiğini açıkça belirtti. “Bu maç için bir sorumluluğum var. Bu bir dostluk maçı değil. Üçüncülük maçı. Oyuncular, teknik ekip ve ben bu son hedefe ulaşmakla yükümlüyüz. Final kadar önemli değil. İngiltere bu maçı oynamak istemiyor, biz de istemiyoruz. Ama işte buradayız," dedi Deschamps.
- AFP
Fransız milli forması için gösterilmesi gereken bağlılık
İspanya’ya 2-0 yenildikten sonra bronz madalya maçı etrafında pek bir heyecan olmamasına rağmen, Deschamps oyuncularından profesyonelliklerini korumalarını ve ulusal mirasa saygı göstermelerini istedi. İki ülke arasında dördüncü kez oynanacak olan bu Dünya Kupası karşılaşmasında hedef, dünya üçüncülüğünü elde etmek. İngiltere, 1966 ve 1982'de grup aşamasında iki maç kazanmış, Fransa ise 2022'deki çeyrek finalde galip gelmişti.
Deschamps, maça hazırlanmanın psikolojik zorluklarına değinerek, forma giymenin getirdiği sorumluluğun her şeyden önemli olduğunu vurguladı. “Üçüncü olmak hedefine odaklanmalı ve bu son hedefi gerçeğe dönüştürmeliyiz. Bu formayı giydiğimizde bu görevimiz var. Kafamda bunun son maçım olduğunu biliyorum. Kimsenin ağlamasını istemiyorum. Son yaklaşıyor, ama hayat devam ediyor,” dedi.
Konate, galibiyetle veda etmeyi öncelik olarak görüyor
Teknik ekibin duygularını yansıtan Real Madrid’in yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı savunma oyuncusu Ibrahima Konate, yarı finalde elenmelerinin ardından takımın moralinin bozuk olduğunu kabul etti. Ancak motivasyon artık kişisel bir minnettarlığa yöneldi; oyuncular, İngiltere maçını Deschamps'ın başarılı görev süresine saygılarını sunmak için son bir fırsat olarak görüyorlar. Bu durum, Konate'nin turnuvada sadece 14 dakika oynamış olmasına rağmen geçerli; o da, Fransa'nın bir sonraki tura yükselmeyi garantilediği grup aşamasının son maçında Norveç'e karşı 4-1 kazanılan maçta yedek olarak sahaya çıkmıştı.
Konate, takımın durumuna ilişkin dürüst bir değerlendirmede bulunsa da, görevinden ayrılacak teknik direktörlerini onurlandırmak için sonuç uğruna mücadele edeceklerini vurguladı. "Hiçbirimiz bu üçüncülük maçı oynamak istemedik, ancak başka seçeneğimiz yok. Teknik direktörümüze borcumuzu ödemek istiyoruz," dedi. "O, Fransa milli takımı için çok şey yaptı. Bunun için ona minnettar olmalıyız ve bu maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız... bu çikolata madalyayı, bu bronz madalyayı almak için," diye konuştu Konate.
- AFP
Efsanevi bir teknik direktörün mirası
Fransa, 2026 Dünya Kupası’ndaki son maçına hazırlanırken, dikkatler kaçınılmaz olarak Deschamps’ın 2012 yazında göreve gelmesinden bu yana Fransız futbolu üzerindeki muazzam etkisine yöneliyor. Deschamps, benzeri görülmemiş bir istikrar dönemine imza attı; Les Bleus’u 2018’de ikinci Dünya Kupası şampiyonluğuna, 2022 Dünya Kupası finaline, Euro 2016 finaline taşıdı ve 2020-2021 sezonunda Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Miami’deki karşılaşma, Fransa’nın dünya futbolunda baskın bir güç haline geldiği bir hikayenin son bölümünü temsil ediyor; her ne kadar bu son sahne, teknik direktörün ya da oyuncularının veda için başlangıçta hayal ettikleri gibi olmasa da.
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