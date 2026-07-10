Didier Deschamps, Fransa milli takım teknik direktörü olarak, Fas maçında yıldız forvetin oyundan alınmasının nedenini açıklarken Kylian Mbappé’nin sakatlık endişesini doğruladı

Maçın ardından basına konuşan Deschamps, Fransa’yı üst üste üç kez Dünya Kupası yarı finaline taşıyan kaptanının fiziksel durumu ve maçın sonlarında yaptığı oyuncu değişikliklerinin gerekçeleri hakkında ayrıntılı bir açıklama yaptı. Teknik direktör, yıldız forvetinin hafif bir ayak bileği sorunu yaşadığını doğrularken, yedek oyuncularının sahada anında etki yaratmaya hazır olduklarını da övdü.

2018 Dünya Kupası şampiyonu teknik direktör, M6 kanalına şunları söyledi: "Kylian'ın hafif bir ayak bileği sorunu vardı; biraz ağrı hissediyordu. Manu [Kone] dizine darbe aldı ve krampları vardı. Ancak Warren [Zaire-Emery] oyuna girdiğinde çok, çok iyi bir etki yarattı, bu harika. Herkes kendini hazır hissetmeli. Ve oynamayanlar da takımın geri kalanına tam destek veriyor."

Galibiyetle ilgili düşünceleri sorulduğunda ise şunları ekledi: "Bence üst üste üç yarı final zaten iyi bir şey, ama bu mantıklı ve doğal görünüyor. Harika oyuncularım var. Bu iyi bir şey. Bugün işler karmaşıktı. Penaltıyı kaçırmamız ve değerlendiremediğimiz fırsatlar işleri zorlaştırdı. Kylian iyi tepki verdi ve gol attı. Tam da olmak istediğimiz yerdeyiz. İyi bir şekilde toparlanıp bir sonraki rakibimizi [Cuma günü, İspanya ya da Belçika] izleyeceğiz."