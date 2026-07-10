AFP
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Didier Deschamps, Fransa milli takım teknik direktörü olarak, Fas maçında yıldız forvetin oyundan alınmasının nedenini açıklarken Kylian Mbappé’nin sakatlık endişesini doğruladı
- AFP
Les Bleus turu garantiledi
Fransa, Boston’da Fas’ı 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası yarı finallerine çıkmayı başardı. Deschamps'ın takımı, ilk yarıda Mbappé'nin penaltısının Yassine Bounou tarafından muhteşem bir şekilde kurtarılmasıyla başlangıçta hayal kırıklığına uğradı. Forvet, 60. dakikada attığı golle durumu telafi etse de, Ousmane Dembélé skoru ikiye çıkardı. Ancak kaptan, 77. dakikada sağ ayak bileğine buz torbası bağlanarak oyundan çıkarıldığında büyük endişe yarattı.
- AFP
Deschamps, maçın sonlarında yaptığı oyuncu değişikliklerini açıklıyor
Maçın ardından basına konuşan Deschamps, Fransa’yı üst üste üç kez Dünya Kupası yarı finaline taşıyan kaptanının fiziksel durumu ve maçın sonlarında yaptığı oyuncu değişikliklerinin gerekçeleri hakkında ayrıntılı bir açıklama yaptı. Teknik direktör, yıldız forvetinin hafif bir ayak bileği sorunu yaşadığını doğrularken, yedek oyuncularının sahada anında etki yaratmaya hazır olduklarını da övdü.
2018 Dünya Kupası şampiyonu teknik direktör, M6 kanalına şunları söyledi: "Kylian'ın hafif bir ayak bileği sorunu vardı; biraz ağrı hissediyordu. Manu [Kone] dizine darbe aldı ve krampları vardı. Ancak Warren [Zaire-Emery] oyuna girdiğinde çok, çok iyi bir etki yarattı, bu harika. Herkes kendini hazır hissetmeli. Ve oynamayanlar da takımın geri kalanına tam destek veriyor."
Galibiyetle ilgili düşünceleri sorulduğunda ise şunları ekledi: "Bence üst üste üç yarı final zaten iyi bir şey, ama bu mantıklı ve doğal görünüyor. Harika oyuncularım var. Bu iyi bir şey. Bugün işler karmaşıktı. Penaltıyı kaçırmamız ve değerlendiremediğimiz fırsatlar işleri zorlaştırdı. Kylian iyi tepki verdi ve gol attı. Tam da olmak istediğimiz yerdeyiz. İyi bir şekilde toparlanıp bir sonraki rakibimizi [Cuma günü, İspanya ya da Belçika] izleyeceğiz."
Fransız teknik direktör, oyuncuların gösterdiği duygusal tepkileri övdü
Üst üste üçüncü turnuvada son dörde kalmanın, Fransız halkı için olağanüstü ve duygusal bir an olduğunu Deschamps kabul etti. Teknik direktör, bu büyük turnuvadaki nihai hedeflerine ulaşmak için takım içinde kolektif odaklanmayı sürdürmenin hayati önemini vurguladı.
Eski defansif orta saha oyuncusu şunları ekledi: "Sporun ve futbolun güzelliği de budur: duygular yaratırız ve bunları paylaşırız. Burada kendi balonumuzun içinde olsak da Fransa’da büyük bir coşku yaşandığını tahmin ediyorum. Oyuncuların, mümkün olduğunca ileriye gitmek için ellerinden gelen her şeyi yapma görevi var. Bu önemli bir adım ve bir kez daha son dört takım arasına girdik."
- Getty Images
Favoriler yarı finallere hazırlanıyor
Fransa artık tüm dikkatini Salı günü Dallas'ta oynanacak kritik yarı final maçına çevirdi; bu maçta İspanya ile Belçika arasındaki zorlu karşılaşmanın galibi ile karşı karşıya gelecekler. Mbappé'nin sağlık sorunları ciddi görünmüyordu; zira süperstar, daha sonra turnuvada Les Bleus'un üst üste altıncı galibiyetini kutlamak için zıplarken görüldü. 16 golle turnuvanın en golcü takımı olan bu Avrupa devi, kupayı kaldırmanın en büyük favorisi olmaya devam ediyor.
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