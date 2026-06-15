AFP
Çeviri:
Didier Deschamps, Dünya Kupası'nı kazanma konusunda "açık ara favori" olduğunu belirtirken, Fransa milli takım teknik direktörü Les Bleus'un en güçlü takım olduğunu reddetti
İspanya, yenilmesi gereken takım olarak gösteriliyor
2022 Dünya Kupası'nın ikincisi olan ve uluslararası futboldaki en gözde kadrolardan birine sahip olmasına rağmen, Deschamps "favori" unvanını resmen İspanya'ya devretti. Fransa teknik direktörü, takımı yeni bir dünya şampiyonluğu yolunda ilerlerken beklentileri makul bir seviyede tutmaya özen gösterdi ve şu anda dünyanın geri kalanı için bir başka Avrupa devinin referans noktası olduğunu ima etti.
Maç öncesi basın toplantısında gazetecilere konuşan Deschamps, "Favori bir takım varsa, o da İspanya'dır, ancak Fransa da haklı olarak şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor. Ama önümüzde uzun bir yol var. Fransa, kadrosunda büyük değişiklikler olsa da üst düzey bir potansiyele sahip. Fransız takımını diğerlerinden daha güçlü görmeyeceğim, ancak açık ara favori İspanya, buna hiç şüphem yok." dedi.
- AFP
Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Dembele’nin sağlık durumu hakkında son gelişmeler
Deschamps'ın taktik planının kilit unsurlarından biri hâlâ Ousmane Dembélé. Ballon d'Or sahibi oyuncu, Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruduğu bir başka mükemmel sezonun ardından bu turnuvaya katılıyor. Ancak yoğun turnuva takvimini idare eden milli takım teknik kadrosu için, oyuncunun geçmişteki sakatlık geçmişi hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor.
Deschamps, "Ousmane'nin milli takımda erken yaşta başladığı doğru, ancak çok sayıda sakatlık geçirdi" dedi. "PSG'de kazandığı Ballon d'Or ödülü onu gündeme taşıdı. Fiziksel sorunları nedeniyle pek çok maçı kaçırmış olsa da, kulübünde olduğu gibi çok iyi ve belirleyici olmak isteyen, son derece odaklanmış bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi zaferini kutlamasına izin verdik. Elbette, yüksek seviyede bir Ousmane'nin olması bizim için bir artı olacaktır."
Senegal karşısında 2002'nin hayaletini silip atmak
Fransa, turnuvaya Senegal ile oynayacağı maçla başlayacak. Bu karşılaşma, 2002 Dünya Kupası’ndaki anıları anında akla getiriyor; o turnuvada Afrika ülkesi, açılış maçında o dönemki dünya şampiyonunu 1-0 yenerek büyük bir sürpriz yaratmıştı. Ancak Deschamps, “intikam” misyonu hakkındaki tüm söylentileri hemen reddetti ve mevcut kadrosunun büyük çoğunluğunun, Seul’de yaşanan o tarihi sürpriz gerçekleştiğinde henüz doğmamış olduğunu belirtti.
"Senegal en iyi takımlardan biri; kalite açısından her şeye sahipler, en iyi kulüplerde oynayan oyuncular, iyi bir orta saha, atletik ve teknik bir boyut," dedi Deschamps. "Ne bekleyeceğimizi biliyoruz, onlar da biliyor. Yüksek seviyeli bir karşılaşma olacak. Oyuncularımın çoğu 2002'de doğmamıştı. İntikam falan yok; o olay 24 yıl önceydi. Yazılacak yeni bir sayfa var. Bu sefer sonucun lehimize olması için elimizden geleni yapacağız."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası açılış maçı için zorlu bir sınav
Fransız teknik direktör, önündeki görevin zorluğu konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor. İspanya kupayı kazanacak takım olarak onun tercihi olsa da, önündeki ilk engel Deschamps’ın tam bir saygı duyulmasını gerektirdiğine inandığı Senegal takımı. Fransız kampındaki odak noktası, olası eleme turu eşleşmelerine çok fazla takılmak yerine, grup aşamasına azami bir yoğunlukla başlamak.
Teranga Aslanları'na övgüsünü sürdüren Deschamps, şunları ekledi: "Senegal, büyük bir futbol ülkesidir, sağlam ve saygın bir takımdır. Diğer büyük takımlardan hiçbir şekilde geri kalmadıklarını biliyoruz. Zor bir maç olacak, turnuvanın başından itibaren gerçek bir sınav. Hemen hazır olmalıyız."