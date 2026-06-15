Didier Deschamps, Dünya Kupası'nı kazanma konusunda "açık ara favori" olduğunu belirtirken, Fransa milli takım teknik direktörü Les Bleus'un en güçlü takım olduğunu reddetti

2022 Dünya Kupası'nın ikincisi olan ve uluslararası futboldaki en gözde kadrolardan birine sahip olmasına rağmen, Deschamps "favori" unvanını resmen İspanya'ya devretti. Fransa teknik direktörü, takımı yeni bir dünya şampiyonluğu yolunda ilerlerken beklentileri makul bir seviyede tutmaya özen gösterdi ve şu anda dünyanın geri kalanı için bir başka Avrupa devinin referans noktası olduğunu ima etti.

Maç öncesi basın toplantısında gazetecilere konuşan Deschamps, "Favori bir takım varsa, o da İspanya'dır, ancak Fransa da haklı olarak şampiyonluğu kazanmayı hedefliyor. Ama önümüzde uzun bir yol var. Fransa, kadrosunda büyük değişiklikler olsa da üst düzey bir potansiyele sahip. Fransız takımını diğerlerinden daha güçlü görmeyeceğim, ancak açık ara favori İspanya, buna hiç şüphem yok." dedi.