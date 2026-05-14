Çeviri:
Didier Deschamps 26 kişilik kadroyu açıklarken, zorlu bir sezon geçiren Real Madrid orta saha oyuncusu Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmadı
Deschamps, Camavinga'nın kadroya alınmamasını açıklıyor
Camavinga'nın kadroya alınmaması, özellikle de 2022 Dünya Kupası finaline ulaşan ve Arjantin'e karşı yaşanan dramatik mağlubiyette yedek olarak sahaya çıkan takımın kilit isimlerinden biri olması nedeniyle, Fransız kampında şok dalgası yarattı. Bu önceki turnuva deneyimine rağmen, Real Madrid'in orta saha oyuncusu, Perşembe günü açıklanan Deschamps'ın son kadrosunda yer almadı ve teknik direktörün "zorlu bir dönem" olarak nitelendirdiği sürecin ardından kadroya giremedi.
Deschamps, kararını açıklarken basına şunları söyledi: "Sezonu, yerini kaybetmesine neden oldu. Sakatlıklar da. Ve bu pozisyondaki rekabet çok güçlü." "Cama hayal kırıklığına uğrayanlardan biri. Hala genç. Mart ayında kadroda yer alıyordu. Yapabileceklerini sorgulamıyorum. Ama bugün bana kızma hakkı var. Onu anlıyorum."
Beklenmedik sürprizler ve yeni nesil
Bazı tecrübeli oyuncular kadroda yer almazken, Deschamps Les Bleus’a taze kan kattı; 13 oyuncu ilk kez Dünya Kupası deneyimi yaşayacak. Crystal Palace’ın forveti Jean-Philippe Mateta ve Wolfsburg’dan Lacroix, kadroya dahil edilen isimler arasında öne çıkanlar oldu.
"Mateta bizimle ve kulübünde de çok etkili oldu; iki ay oynamamasına rağmen 20 gol attı. Farklı bir profili var ve bu, bir noktada ihtiyacımız olabilecek bir şey," diye açıkladı teknik direktör.
Michael Olise ve Warren Zaire-Emery'nin de yer aldığı kadrodaki gençlere değinen Deschamps, şunları ekledi: "Gerginlik olmamalı. Ama eğer varsa... bu, takıma taze soluk getirir. Olise, bugün bir fenomen. İlk dört veya beş maç zordu. Bazen zaman alır. Ama bu oyuncular buna hazır, seviye yüksek. Bu bir deneyim. Sadece yeni başlayanlara ihtiyaç duyulmaz, bu bir olgunluk meselesidir. Duygusal tarafı yönetmek önemlidir. Dünya Kupası, bunun üstünde bir şey yoktur. Elbette onlara eşlik ediyoruz."
Kaptanlık ve Mbappé’nin ikili rolü
Kylian Mbappé, hem yıldız forvet hem de kaptan olarak takımın odak noktası olmaya devam ediyor. Deschamps, süperstarının yönetimi ile ilgili endişeleri, özellikle de şu anda Real Madrid’de maruz kaldığı muazzam baskı ve eleştiriler konusunda, bir kenara itti. “Kylian konusunda yönetilmesi gereken bir durum yok. [Dünya Kupası’nda] kendine özgü bir durum ve medyaya karşı bir yükümlülük var… bu gerçekten etkileyici. Ben iyiyim. Her zaman ona sahip olamazsınız. Önemli olan Kylian'ın sahada iyi olması," dedi Deschamps.
Deschamps için son bölüm mü?
Yedinci büyük turnuvasına hazırlanırken, Fransa'yı 2018 Dünya Kupası şampiyonluğuna, ayrıca Euro 2016 ve 2022 Dünya Kupası finallerine taşıyan Deschamps, bu son turnuvanın duygusal bir ağırlığı olduğunu kabul etti.
"Birçok anın son olduğunu çok iyi biliyorum," dedi. "Bu özel bir duygu. Duygularımı saklama eğilimindeyim, özellikle de her kelimenin yanlış yorumlanabileceği basın toplantılarında. Ama bunu iyi yaşıyorum. Yapılanlar geride kaldı, oldukça iyi yapıldı. Aksi takdirde 14 yıl sonra burada olmazdım. Şimdi tüm enerjim bu Dünya Kupası'na odaklanmış durumda."