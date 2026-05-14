Didier Deschamps 26 kişilik kadroyu açıklarken, zorlu bir sezon geçiren Real Madrid orta saha oyuncusu Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna alınmadı

Camavinga'nın kadroya alınmaması, özellikle de 2022 Dünya Kupası finaline ulaşan ve Arjantin'e karşı yaşanan dramatik mağlubiyette yedek olarak sahaya çıkan takımın kilit isimlerinden biri olması nedeniyle, Fransız kampında şok dalgası yarattı. Bu önceki turnuva deneyimine rağmen, Real Madrid'in orta saha oyuncusu, Perşembe günü açıklanan Deschamps'ın son kadrosunda yer almadı ve teknik direktörün "zorlu bir dönem" olarak nitelendirdiği sürecin ardından kadroya giremedi.

Deschamps, kararını açıklarken basına şunları söyledi: "Sezonu, yerini kaybetmesine neden oldu. Sakatlıklar da. Ve bu pozisyondaki rekabet çok güçlü." "Cama hayal kırıklığına uğrayanlardan biri. Hala genç. Mart ayında kadroda yer alıyordu. Yapabileceklerini sorgulamıyorum. Ama bugün bana kızma hakkı var. Onu anlıyorum."



