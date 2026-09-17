Zor günler geçiren Juventus, Allianz Stadyumu'nda Hollanda ekibi NEC'i ağırlarken zorlu bir Avrupa Ligi sınavına hazırlanıyor. İtalyan medyasına göre konuk ekip, teknik direktör Dick Schreuder'in takıma aşıladığı ve sevgiyle 'Dickie-taka' olarak adlandırılan kendine özgü bir taktik kimlikle geliyor. Hücumcu, agresif ve önde baskıya dayalı oyun tarzıyla tanınan NEC, bitmek bilmeyen yoğunluğu ve topa yönelik takıntılı arayışıyla Hollanda'da dikkatleri üzerine çekti.

Ancak bu, kaleci Crettaz'ın bir zamanlar 'kamikaze' olarak tanımladığı, ev sahibinin değerlendirebileceği savunma boşlukları bırakma ihtimali taşıyan yüksek riskli bir yaklaşım.