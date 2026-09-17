Buzzi
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Dickie-taka dehşeti! Juventus, baskı altındaki Spalletti hayatta kalma mücadelesi verirken 'kamikaze' NEC pususuyla karşı karşıya
Torino'da 'Dickie-taka' meydan okumasıyla karşı karşıya
Zor günler geçiren Juventus, Allianz Stadyumu'nda Hollanda ekibi NEC'i ağırlarken zorlu bir Avrupa Ligi sınavına hazırlanıyor. İtalyan medyasına göre konuk ekip, teknik direktör Dick Schreuder'in takıma aşıladığı ve sevgiyle 'Dickie-taka' olarak adlandırılan kendine özgü bir taktik kimlikle geliyor. Hücumcu, agresif ve önde baskıya dayalı oyun tarzıyla tanınan NEC, bitmek bilmeyen yoğunluğu ve topa yönelik takıntılı arayışıyla Hollanda'da dikkatleri üzerine çekti.
Ancak bu, kaleci Crettaz'ın bir zamanlar 'kamikaze' olarak tanımladığı, ev sahibinin değerlendirebileceği savunma boşlukları bırakma ihtimali taşıyan yüksek riskli bir yaklaşım.
- Insidefoto
Juve moral ararken Spalletti üzerindeki baskı artıyor
Juventus, sezonun ilk Serie A yenilgisini Sassuolo karşısında aldıktan sonra bu maça artan bir baskı altında çıkıyor ve sekizinci sırada kaldı. Teknik direktör Luciano Spalletti'nin pozisyonu İtalyan basınında giderek daha fazla sorgulanırken, Juventus'un morale çok ihtiyaç duyduğu bir performans sergilemesi gerekiyor. Eski orta saha oyuncusu Massimo Mauro, kadronun uyumdan yoksun olduğunu belirtirken, takımın lig lideriyle arasındaki beş puanlık farkı kapatmak için bir an önce maç kazanmanın yolunu bulması gerektiğini söyledi.
Spalletti'nin, Kenan Yildiz ve Kephren Thuram gibi kilit oyuncuları etkileyen süregelen sakatlık krizi nedeniyle hücumda kiralık Nick Woltemade'ye görev vermesi bekleniyor.
Schreuder ve Schuurs, Allianz Stadium sınavına hazır
NEC, yurt içindeki maçlarda son dönemde inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine rağmen Torino'ya moralli geldi. Teknik direktör Dick Schreuder, Avrupa'nın devlerinden biriyle karşılaşacak olmanın büyüklüğünü kabul ederken oyuncularının alametifarikaları olan tempoya sadık kalacağını vurguladı. Eski Torino savunmacısı Perr Schuurs ise, kenarda geçirdiği zihinsel açıdan zorlu dönemin ardından tam formuna dönmek için çalışmalarını sürdürürken İtalya'ya döneceği için heyecanlı olduğunu söyledi.
"Oyun tarzımızda yoğunluk çok önemli ve bunu sahaya yansıtmamız gerekecek" diyen Schreuder'a Schuurs şu sözlerle eşlik etti: "Burası bana evim gibi geliyor, burada dört yıl yaşadım. Şimdi önemli bir maçı oynamak için buradayım ama bu, diğer maçlardan farklı hissettiriyor."
- ANP
Fırtınayı atlatıp yoluna devam etmek
Juventus için NEC'yi aşmanın taktik planı net: ilk yüksek pres fırtınasına direnmek, kanatlardaki savunma dengesizliklerinden yararlanmak ve doğru anda vurmak. Spalletti'nin ekibi, ufukta görünen Atalanta karşısındaki kritik Serie A maçı öncesinde bir kez daha puan kaybına tahammül edemez. Bu arada NEC, kıta sahnesinde korkusuz futbol anlayışını sergilemeyi ve bir başka Avrupa devini hazırlıksız yakalamayı umuyor.
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