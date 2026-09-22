Şu anda Curacao'nun teknik direktörlüğünü yapan ve Hollanda'nın başında üç ayrı dönem görev alan isim, bu atamayı ülkenin futbol geleceği adına olumlu bir adım olarak açıkça memnuniyetle karşıladı. Ulusal yayın kuruluşu NOS'a konuşan Advocaat, yeni teknik direktörün otoriter duruşunun soyunma odasında hemen karşılık bulacağını savundu.

İspanyol çalıştırıcının kariyerini ve taktik yeterliliğini değerlendiren Advocaat, "Mükemmel bir futbolcuydu ve bence aynı zamanda çok iyi bir teknik direktör" dedi.

Eski Barcelona orta saha oyuncusunun milli takıma yapacağı psikolojik etkiye dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Onun gibi bir varlığa sahip, futbolcu olarak başardıkları olan biri, oyuncular üzerinde etki bırakır" ifadelerini kullandı.