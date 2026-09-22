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Dick Advocaat, Ronald Koeman'ın yerine görevi devralmasının ardından "mükemmel" Xavi Hernandez'in Hollanda'da başarılı olacağına inanıyor
Xavi ilk antrenmanı yönetti
Hollanda için yeni bir taktik dönem, Xavi'nin pazartesi günü Hollanda milli takımındaki ilk antrenmanını yönetmesiyle resmen başladı. İspanyol teknik adam, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Ronald Koeman'ın ayrılmasıyla oluşan boşluğu doldurmak için Ağustos 2026'da Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB) tarafından göreve getirildi. Yüksek profilli gelişi, eski milli takım patronu Advocaat'tan da övgü dolu sözler aldı.
- AFP
Advocaat, teknik direktörlükteki varlığı övdü
Şu anda Curacao'nun teknik direktörlüğünü yapan ve Hollanda'nın başında üç ayrı dönem görev alan isim, bu atamayı ülkenin futbol geleceği adına olumlu bir adım olarak açıkça memnuniyetle karşıladı. Ulusal yayın kuruluşu NOS'a konuşan Advocaat, yeni teknik direktörün otoriter duruşunun soyunma odasında hemen karşılık bulacağını savundu.
İspanyol çalıştırıcının kariyerini ve taktik yeterliliğini değerlendiren Advocaat, "Mükemmel bir futbolcuydu ve bence aynı zamanda çok iyi bir teknik direktör" dedi.
Eski Barcelona orta saha oyuncusunun milli takıma yapacağı psikolojik etkiye dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Onun gibi bir varlığa sahip, futbolcu olarak başardıkları olan biri, oyuncular üzerinde etki bırakır" ifadelerini kullandı.
Soy geçmişi taktik planı güçlendiriyor
Advocaat'ın iyimserliği, Xavi'nin İspanya formasıyla 133 maça çıktığı ve tiki-taka'nın beyni olarak 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonaları'nın yanı sıra 2010 Dünya Kupası'nı kazandığı parlak futbolculuk kariyerinden kaynaklanıyor. Teknik direktörlük koltuğunda ise Kasım 2021 ile Mayıs 2024 arasındaki görev süresinde Barcelona'yı 2022-23 La Liga şampiyonluğuna ve 2023 Supercopa de Espana zaferine taşıdı. Topa sahip olmaya dayalı futbolun bu köklü felsefesinin, uluslararası sahnede Hollanda kimliğine yeniden canlılık kazandırması bekleniyor.
- Pro Shots
Alman devi hazır oluşu test ediyor
Xavi'nin görev dönemi, Hollanda'nın 24 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi'nde ezeli rakibi Almanya ile karşı karşıya gelmesiyle derhal zorlu bir sınavla başlayacak. Bu dev karşılaşma, kadronun yeni teknik direktörlerinin taktik prensiplerini ne kadar etkili şekilde benimsediğini hızlıca ölçme fırsatı sunuyor. Açılış maçında olumlu bir sonuç almak, ivme yaratmak ve KNVB'nin onun yönetimindeki iddialı vizyonunu doğrulamak açısından büyük önem taşıyor.
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