AFP
Çeviri:
Dick Advocaat, istifa etmesinden üç ay sonra Curacao milli takımının başına sürpriz bir dönüş yapacak; eski Hollanda milli takım oyuncusu ise Dünya Kupası rekorunu kırmaya hazırlanıyor
Küçük General'in muhteşem geri dönüşü
Şaşırtıcı bir gelişmeyle Advocaat, doğrudan Curacao milli takımının teknik direktörlüğüne geri dönecek. 78 yaşındaki teknik adam, ailevi nedenlerle Şubat ayında teknik direktörlük görevinden istifa etmişti; ancak kızının sağlık durumundaki olumlu gelişmeler, bu sansasyonel geri dönüşün önünü açtı.
Advocaat, eski Hollanda milli takım teknik direktörünün projesine devam etmesine izin vermek için görevinden ayrılan Fred Rutten'in yerini alacak.
Bu karar, takımın kadrosu ve etkili sponsorların, eleme turlarını geçmelerini sağlayan bu ismin finallerde de takımın başında olmasını istemesi nedeniyle oluşan yoğun baskı sonucunda alındı. Advocaat, 14 Haziran'da Houston'da Curacao'nun Almanya karşısında dünya sahnesine tarihi bir çıkış yapacağı maçta yedek kulübesinde yer alacak ve eleme turlarında başlattığı çalışmanın sonuçlarını bizzat gözlemleyecek.
Oyuncuların gücü ve sponsorların etkisi
"Küçük General"in geri dönüşü, Curacao milli takım oyuncularının etkisiyle gerçekleşti. Mart ayında Çin ve Avustralya'ya karşı alınan iki dostluk maçı yenilgisinin ardından, takımın oyuncu konseyi federasyon başkanı Gilbert Martina ile duygusal bir görüşme gerçekleştirdi ve Rutten'in yöntemleri yerine Advocaat'ın yöntemlerini tercih ettiklerini açıkça ortaya koydu.
Oyuncuların, birkaç yeni yardımcı ve sağlık personeli de dahil olmak üzere Rutten'in genişletilmiş teknik kadrosuna geçişi zor buldukları bildirildi.
Mali baskı da federasyonun karar verme sürecinde rol oynadı. Ana sponsor Corendon'un sahibi Atilay Uslu, oyuncuların taleplerini destekledi ve teknik direktör değişikliği yapılmazsa yıllık 1 milyon avroluk fonu geri çekmekle tehdit etti.
FFK başlangıçta Rutten'in görevde kalacağı konusunda ısrarcı olsa da, oyuncuların hoşnutsuzluğu ve hayati öneme sahip ticari desteğin kaybedilme ihtimali, sonunda Rutten'in konumunu savunulamaz hale getirdi.
Fred Rutten istifa etti
Turnuvanın başlamasına sadece birkaç hafta kala işleyişi imkansız hale gelen bir ortamla karşı karşıya kalan Rutten, hafta sonu görevinden ayrıldığını doğruladı. Eski PSV ve Schalke teknik direktörü, ortamın artık profesyonel başarıya elverişli olmadığını kabul etti.
Rutten'in bu hafta Willemstad'da Dünya Kupası kadrosunu açıklaması planlanıyordu ancak karar kesinleşince Amsterdam'dan kalkan uçağa binmedi.
Veda açıklamasında Rutten, durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ancak takımın iyiliği için ayrılmanın tek mantıklı adım olduğunu vurguladı. "Takım veya teknik kadro içindeki sağlıklı profesyonel ilişkileri zedeleyen bir ortam olmamalı" dedi. "Bu nedenle istifa etmek doğru karar. Zaman çok önemli ve Curacao yoluna devam etmeli. İşlerin bu şekilde sonuçlanmasından üzüntü duyuyorum ama herkese başarılar diliyorum."
Rekor kıran bir Dünya Kupası bizi bekliyor
Tekrar takımın başına geçen Advocaat, futbol tarihinde kendine özgü bir yer edinmeye doğru ilerliyor. 78 yaşındaki teknik adam, şu anda Otto Rehhagel’in elinde bulunan rekoru kırarak, Dünya Kupası finallerinde bir takımı yöneten en yaşlı teknik direktör olacak.
Advocaat, ülkenin kendisine ihtiyacı olduğunda her zaman hazır olduğunu belirtmiş ve geri dönüşünün tamamen daha önce eleme turlarında yönettiği oyuncuların inisiyatifiyle gerçekleştiğini vurgulamıştı.