Dick Advocaat, istifa etmesinden üç ay sonra Curacao milli takımının başına sürpriz bir dönüş yapacak; eski Hollanda milli takım oyuncusu ise Dünya Kupası rekorunu kırmaya hazırlanıyor

"Küçük General"in geri dönüşü, Curacao milli takım oyuncularının etkisiyle gerçekleşti. Mart ayında Çin ve Avustralya'ya karşı alınan iki dostluk maçı yenilgisinin ardından, takımın oyuncu konseyi federasyon başkanı Gilbert Martina ile duygusal bir görüşme gerçekleştirdi ve Rutten'in yöntemleri yerine Advocaat'ın yöntemlerini tercih ettiklerini açıkça ortaya koydu.

Oyuncuların, birkaç yeni yardımcı ve sağlık personeli de dahil olmak üzere Rutten'in genişletilmiş teknik kadrosuna geçişi zor buldukları bildirildi.

Mali baskı da federasyonun karar verme sürecinde rol oynadı. Ana sponsor Corendon'un sahibi Atilay Uslu, oyuncuların taleplerini destekledi ve teknik direktör değişikliği yapılmazsa yıllık 1 milyon avroluk fonu geri çekmekle tehdit etti.

FFK başlangıçta Rutten'in görevde kalacağı konusunda ısrarcı olsa da, oyuncuların hoşnutsuzluğu ve hayati öneme sahip ticari desteğin kaybedilme ihtimali, sonunda Rutten'in konumunu savunulamaz hale getirdi.



