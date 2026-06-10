Dibu Martinez, Juventus'u seçti: Anlaşmanın tamamlanması için ne eksik? Aston Villa'nın talep ettiği bedel ortaya çıktı

Juventus, Emliano Dibu Martinez'i gelecekteki bir numaralı kalecisi olarak seçti. "Vecchia Signora", Arjantinli kaleciyle ilgili görüşmeleri hızlandırmaya karar verdi: Teknik direktör Luciano Spalletti'nin talebi, kalede teknik seviyeyi yükseltmek ve büyük deneyime ve liderlik özelliklerine sahip bir kaleciye güvenmekti. Scaloni'nin milli takımının bir numaralı kalecisi, tüm bu özelliklere sahip ve bunları İtalyan liginde de sergilemeye hazır.

Geçtiğimiz günlerde taraflar arasında yapılan çeşitli görüşmelerin ve sözleşme şartları üzerinde neredeyse tam bir anlaşmaya varılmasının ardından, Juventus için geriye sadece oyuncunun transfer haklarına sahip olan Aston Villa ile bir anlaşmaya varmak kaldı.

Peki, o kadar çok arzu edilen anlaşmanın imzalanması için ne eksik? Oyuncunun transfer bedeli konusu, anlaşmanın sonuçlandırılması için hayati önem kazanıyor.