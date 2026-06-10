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Grafica CM Dibu Martinez 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gabriele Stragapede

Çeviri:

Dibu Martinez, Juventus'u seçti: Anlaşmanın tamamlanması için ne eksik? Aston Villa'nın talep ettiği bedel ortaya çıktı

Transfers
E. Martinez
Juventus
Aston Villa

Luciano Spalletti'ye yeni bir kaleci kazandırabilecek transfer görüşmelerinin şu anki durumu nedir?

Juventus, Emliano Dibu Martinez'i gelecekteki bir numaralı kalecisi olarak seçti. "Vecchia Signora", Arjantinli kaleciyle ilgili görüşmeleri hızlandırmaya karar verdi: Teknik direktör Luciano Spalletti'nin talebi, kalede teknik seviyeyi yükseltmek ve büyük deneyime ve liderlik özelliklerine sahip bir kaleciye güvenmekti. Scaloni'nin milli takımının bir numaralı kalecisi, tüm bu özelliklere sahip ve bunları İtalyan liginde de sergilemeye hazır.

Geçtiğimiz günlerde taraflar arasında yapılan çeşitli görüşmelerin ve sözleşme şartları üzerinde neredeyse tam bir anlaşmaya varılmasının ardından, Juventus için geriye sadece oyuncunun transfer haklarına sahip olan Aston Villa ile bir anlaşmaya varmak kaldı.

Peki, o kadar çok arzu edilen anlaşmanın imzalanması için ne eksik? Oyuncunun transfer bedeli konusu, anlaşmanın sonuçlandırılması için hayati önem kazanıyor.

  • DIBU MARTINEZ, JUVE'Yİ SEÇTİ

    Fabrizio Romano’nun İtalyanca YouTube kanalında yayınlanan son videoda Matteo Moretto’nun aktardığına göre, Dibu Martinez ile Juventus arasındaki anlaşma neredeyse tamamlanmış durumda: Sadece, millitakımıyla yaklaşan Dünya Kupası’nda mücadele edecek olan Arjantinli oyuncunun menajer ekibiyle “Vecchia Signora”nın üzerinde anlaştığı sözleşmeye ilişkin birkaç küçük bonus konusu kaldı.

    Martinez, Juventus'a evet dedi ve siyah-beyazlılara transfer olmak istediğini zaten açıkladı: Üç yıllık bir sözleşme için temel bir anlaşma var.

    Şimdi, Aston Villa ile, bir numaralı kalecinin değerlemesinden yola çıkarak müzakerelere başlanacak.

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  • KAPATMAK İÇİN NE EKSİK?

    Moretto'nun belirttiği gibi, Aston Villa Martinez'den ayrılmaya hazır: Dolayısıyla, birlikte geçirdikleri uzun sezonların ardından oyuncuyu satma niyetinde oldukları anlaşılıyor.

    Şimdi, ilgilenen iki kulüp arasında bir anlaşma sağlanması gerektiğinden, transferin detayları üzerinde görüşülüyor. Villans, anlaşmayı sonuçlandırmak ve hedefe ulaşmak için Martinez'i 15 milyon euro civarında bir rakamla değerlendiriyor, ancak Juventus - Arjantinli futbolcunun menajerinin çabaları sayesinde - İngiliz kulübün talebini düşürmek için baskı yapmaya çalışıyor ve 10 milyon euro'nun altında veya en azından bu rakamdan daha düşük bir rakama ulaşmaya çalışıyor.

    Değerlendirme konusunda hâlâ bir fark var, ancak bu fark o kadar da büyük değil: Juventus, DibuMartinez için baskı yapmak ve mümkün olan en kısa sürede tam bir anlaşmaya varmak istiyor.