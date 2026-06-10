Aston Villa, Martinez'den ayrılmaya hazır: İlgili iki kulüp arasında bir anlaşmaya varılması gerektiğinden, transfer görüşmeleri sürüyor. Villans, anlaşmayı sonuçlandırmak ve hedefe ulaşmak için Martinez'in değerini 15 milyon euro civarında belirledi, ancak Juventus - Arjantinli futbolcunun menajerinin çabaları sayesinde - İngiliz kulübün talep ettiği bedeli düşürmeye çalışıyor ve 10 milyon euro'nun altında veya en azından bu rakamdan daha düşük bir rakama ulaşmaya çalışıyor.

Değerlendirmeler arasında hâlâ bir fark var, ancak bu fark o kadar da büyük değil: Juventus, Dibu Martinez için baskı yapmak ve mümkün olan en kısa sürede tam bir anlaşmaya varmak istiyor.