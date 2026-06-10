Parma, Juventus'un Emiliano Martinez ile ilgili transfer görüşmelerini büyük bir dikkatle takip ediyor: elbette bu görüşmelere dahil olmak için değil, bunun Parma'nın transfer piyasasına olası etkileri nedeniyle; zira bu durum Japon kaleci Zion Suzuki'yi de ilgilendirebilir.
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Dibu Martinez Juventus'a mı gidiyor? Aston Villa önlem alıyor ve Parma'dan Suzuki'yi düşünüyor
SUZUKI, SONRASI NE OLACAK?
Sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldığı dönemler hariç, Suzuki en iyiler arasında yer aldı: Fabrizio Romano’nun haberine göre Aston Villa, Dibu Martinez’in Juventus’a transfer olması durumunda onun yerine geçebilecek adaylar listesine Suzuki’yi de dahil etti. Bu listede yer alan bir diğer kaleci ise Manchester City’den James Trafford.
DIBU-JUVE, DURUM
Aston Villa, Martinez'den ayrılmaya hazır: İlgili iki kulüp arasında bir anlaşmaya varılması gerektiğinden, transfer görüşmeleri sürüyor. Villans, anlaşmayı sonuçlandırmak ve hedefe ulaşmak için Martinez'in değerini 15 milyon euro civarında belirledi, ancak Juventus - Arjantinli futbolcunun menajerinin çabaları sayesinde - İngiliz kulübün talep ettiği bedeli düşürmeye çalışıyor ve 10 milyon euro'nun altında veya en azından bu rakamdan daha düşük bir rakama ulaşmaya çalışıyor.
Değerlendirmeler arasında hâlâ bir fark var, ancak bu fark o kadar da büyük değil: Juventus, Dibu Martinez için baskı yapmak ve mümkün olan en kısa sürede tam bir anlaşmaya varmak istiyor.