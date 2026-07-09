Dibu Martinez, Juventus’a çoktan evet dedi, ancak Aston Villa taviz vermiyor

En basit alternatif, Tottenham'ın planlarının tamamen dışında kalan Guglielmo Vicario'dur ve bu nedenle onu oldukça kolay bir şekilde transfer etmek mümkündür; ancak şu anda Juve tamamen Dibu'ya odaklanmış durumda: büyük olasılıkla imzalanmaya hazır bir sözleşme taslağı var." Juventus, Aston Villa ile yeni görüşmeler yapmayı planlıyor ve bu transferi nasıl ve ne şekilde gerçekleştirebileceğini anlamaya çalışıyor: Birmingham kulübü en az 15 milyon talep etmeye devam ediyor ve Juventus’un teklif ettiği 8 milyon karşılığında pazarlığa oturmaya yanaşmıyor.







