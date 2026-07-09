Juventus, Luciano Spalletti’ninkaleci olarak gözüne kestirdiği Dibu Martinez için ısrar etmeye devam ediyor: Genel müdür Giovanni Carnevali, Spalletti’yi memnun etmek için elinden geleni yapıyor.
Çeviri:
Dibu Martinez, Juventus’a çoktan evet dedi, ancak Aston Villa taviz vermiyor
DIBU "EVET" DEDİ
Bu bağlamda, yirmi dört saat önce oyuncunun menajerleriyle yapılan görüşme, konuya birkaç ayrıntı daha eklemek açısından hayati önem taşıyor: Juve ile Dibu Martinez arasındaki anlaşma, mali açıdan da gerçekten çok yakın olduğu için görüşme oldukça olumlu geçti. Yani Dibu’nun, Şampiyonlar Ligi olmasa bile Juventus’a gitmeye istekli olması bir yana – zira Aston Villa gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak – tüm bunlara rağmen Arjantinli oyuncu, Juventus’tan etkilenmiş durumda ve bu takıma katılmaya hazır.
ASTON VILLA BEKLENTİLERİNİ DÜŞÜRMÜYOR
Şimdi kulüpler arasında bir anlaşmaya varılması gerekiyor: Görüşmeler devam ediyor ve Aston Villa’nın taleplerini yumuşatmaya çalışılıyor; zira şu anda kulüpler arasında hâlâ bir mesafe var, ancak Juve bu konuda ısrarcı davranıyor ve Dünya Kupası ya da en azından Arjantin’deki Dünya Kupası biter bitmez önümüzdeki günlere hazır olmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Carnevali ve Massara, bir temel anlaşma ile doğrudan oyuncunun yanına gitmek ve ardından Aston Villa’ya giderek bu engeli aşmaya çalışmak istiyorlar.
MESAFE
En basit alternatif, Tottenham'ın planlarının tamamen dışında kalan Guglielmo Vicario'dur ve bu nedenle onu oldukça kolay bir şekilde transfer etmek mümkündür; ancak şu anda Juve tamamen Dibu'ya odaklanmış durumda: büyük olasılıkla imzalanmaya hazır bir sözleşme taslağı var." Juventus, Aston Villa ile yeni görüşmeler yapmayı planlıyor ve bu transferi nasıl ve ne şekilde gerçekleştirebileceğini anlamaya çalışıyor: Birmingham kulübü en az 15 milyon talep etmeye devam ediyor ve Juventus’un teklif ettiği 8 milyon karşılığında pazarlığa oturmaya yanaşmıyor.
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