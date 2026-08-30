Chelsea'nin resmi medya kanallarına konuşan Martinez, transferi tamamlamaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Tecrübeli kaleci, Batı Londra'ya taşınmanın hem kariyeri hem de ailesi için doğal ve zahmetsiz bir adım gibi hissettirdiğini söyledi.

"Bu futbol kulübünde olmaktan mutluyum" diyen Arjantinli milli oyuncu, pazar sabahı şunları söyledi: "Chelsea'ye gelmek, benim ve ailem için verilmesi kolay bir karardı ve gerçekten çok mutluyum; başlamak için sabırsızlanıyorum."

Martinez ayrıca, yeni kulübüyle büyük başarılar kazanmaya devam etme konusundaki güçlü arzusunu da vurguladı. "Burada başarılı olmak istiyorum" diye ekledi. "Yaptığım her şeyde kazanmak isteyen biriyim ve bunu bu futbol kulübüne taşımak istiyorum çünkü burası kupalar kazanan bir futbol kulübü, bu yüzden iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum."

Chelsea taraftarlarına elinden gelenin en iyisini vereceğinin sözünü vererek sözlerini tamamladı. "Tamamen tutkuyla doluyum ve yüreğimle oynarım" diyen Martinez, şöyle konuştu: "Kulübü, takım arkadaşlarımı ve taraftarları gururlandırmak için her maçta, her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim."



