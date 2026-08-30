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Dibu artık Chelsea'de! Chelsea, Xabi Alonso kaleci rotasyonunu yeniden şekillendirirken Dünya Kupası şampiyonu Emiliano Martinez'i Aston Villa'dan transfer etti
Martinez, Stamford Bridge'e transferini tamamladı
Chelsea, The Athletic'e göre 33 yaşındaki kaleciyle £7,5 milyon bonservis bedeli karşılığında resmi olarak anlaşmaya vardı. Martinez, Stamford Bridge'de ilk etapta iki yıllık sözleşmeye imza attı. Bu anlaşmada, oyuncunun kulüpte bir sezon daha kalmasını sağlayacak kulüp opsiyonu da bulunuyor.
Transfer, ağustos ayının başlarında Juventus'a önerilen geçişin çökmesinin ardından hızla gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından kalecinin temsilcileri, anlaşmayı sonuçlandırmak için Batı Londra ekibiyle proaktif şekilde temasa geçti.
Oyuncunun gelişi, Chelsea'nin pazartesi günü Fulham'ı 3-2 yendiği sezonun açılış maçının ardından kalede üst düzey rekabeti hemen beraberinde getiriyor. Mevcut bir numara Robert Sanchez, Craven Cottage'taki o maçta çok konuşulan iki hata yaptı; bu da Chelsea yönetimini ve Xabi Alonso'yu transfer piyasasında hızlı harekete geçirdi.
- AFP
Martinez daha fazla kupa kazanmaya aç
Chelsea'nin resmi medya kanallarına konuşan Martinez, transferi tamamlamaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Tecrübeli kaleci, Batı Londra'ya taşınmanın hem kariyeri hem de ailesi için doğal ve zahmetsiz bir adım gibi hissettirdiğini söyledi.
"Bu futbol kulübünde olmaktan mutluyum" diyen Arjantinli milli oyuncu, pazar sabahı şunları söyledi: "Chelsea'ye gelmek, benim ve ailem için verilmesi kolay bir karardı ve gerçekten çok mutluyum; başlamak için sabırsızlanıyorum."
Martinez ayrıca, yeni kulübüyle büyük başarılar kazanmaya devam etme konusundaki güçlü arzusunu da vurguladı. "Burada başarılı olmak istiyorum" diye ekledi. "Yaptığım her şeyde kazanmak isteyen biriyim ve bunu bu futbol kulübüne taşımak istiyorum çünkü burası kupalar kazanan bir futbol kulübü, bu yüzden iyi bir eşleşme olduğunu düşünüyorum."
Chelsea taraftarlarına elinden gelenin en iyisini vereceğinin sözünü vererek sözlerini tamamladı. "Tamamen tutkuyla doluyum ve yüreğimle oynarım" diyen Martinez, şöyle konuştu: "Kulübü, takım arkadaşlarımı ve taraftarları gururlandırmak için her maçta, her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim."
- Imagn
Etkileyici bir Villa döneminin sonu
Martinez, Midlands'ta geçirdiği altı dikkat çekici sezonda 256 maça çıkarak Villa Park'tan bir kulüp ikonu olarak ayrılıyor. Teknik direktör Unai Emery yönetiminde, iki kez ilk dört sırada yer alınmasında kilit rol oynadı ve mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.
Ancak kulüpteki dönemi, Villa'nın Parma'dan 24 yaşındaki Zion Suzuki'yi yeni tartışmasız bir numarası olması için kadrosuna katmasıyla fiilen sona erdi. Suzuki'nin gelişinin ardından Martinez, A takım kadrosundan ayrı çalışmak zorunda kalmıştı.
Kaleci, Villa döneminden önce Arsenal kadrosunda 10 yıl geçirdi ve 2020'de FA Cup'ı kazanarak çıkış yaptı. Uluslararası arenada ise iki kez Yashin Trophy kazanan Martinez, Arjantin'in son dönemdeki altın çağının temel taşı olarak gücünün zirvesinde kalmaya devam ediyor; bu süreçte Arjantin iki Copa America şampiyonluğu ve 2022 Dünya Kupası zaferi elde etti.
- Getty Images Sport
Sanchez üzerinde anında baskı
Martinez'in gelişi, Chelsea'nin birinci kalecisi olarak Sanchez'in geleceği üzerinde hemen soru işaretleri yarattı. 28 yaşındaki İspanyol kaleci şu anda Stamford Bridge'deki dördüncü sezonuna giriyor ve 112 maça çıktı, ancak Fulham karşısındaki son ikna edici olmayan performansı ilk 11'deki yerini ciddi şekilde tehlikeye attı.
Geçen sezon Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından büyük umut bağlanan 21 yaşındaki Mike Penders da sırasını beklerken, kaleyi kapma yarışı her zamankinden daha sert. Martinez şimdi Sanchez'i hızla geride bırakıp tartışmasız bir numara olarak kendisini kabul ettirmeyi hedefleyecek; böylece Chelsea'nin geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan 10. sıra bitirişinin ardından toparlanması ve kulübü yeniden Avrupa futboluna döndürmesi için gereken üst düzey istikrar sağlanacak.
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