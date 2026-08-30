Dibu artık Chelsea'de! Chelsea, Xabi Alonso kaleci kadrosunu yeniden şekillendirirken Dünya Kupası şampiyonu Emiliano Martinez'i Aston Villa'dan transfer etti

Chelsea'nin resmi medya kanallarına konuşan Martinez, transferi tamamlamaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Tecrübeli kaleci, batı Londra'ya taşınmanın hem kariyeri hem de ailesi için doğal ve zahmetsiz bir adım gibi hissettirdiğini söyledi.

"Bu futbol kulübünde olduğum için çok mutluyum" diyen Arjantin milli oyuncusu, pazar sabahı şöyle konuştu: "Chelsea'ye gelmek, benim ve ailem için kolay bir karardı ve gerçekten çok mutluyum. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

Martinez ayrıca yeni kulübünde büyük başarılar kazanmaya devam etme arzusunun altını çizdi. "Burada başarılı olmak istiyorum" diye ekledi. "Yaptığım her şeyde kazanmak isteyen biriyim ve bunu bu futbol kulübüne de taşımak istiyorum çünkü burası kupa kazanan bir futbol kulübü, bu yüzden bence iyi bir eşleşme."

Chelsea taraftarına elinden gelenin en iyisini vereceğinin sözünü vererek sözlerini tamamladı. "Tamamen tutku doluyum ve yüreğimle oynuyorum" diyen Martinez, şöyle devam etti: "Kulübü, takım arkadaşlarımı ve taraftarları gururlandırmak için her maçta, her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim."



