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Dibu artık Chelsea'de! Chelsea, Xabi Alonso kaleci kadrosunu yeniden şekillendirirken Dünya Kupası şampiyonu Emiliano Martinez'i Aston Villa'dan transfer etti
Martinez, Stamford Bridge'e transferini tamamladı
Chelsea, The Athletic'e göre 33 yaşındaki kaleciyi 7,5 milyon sterlin bonservis bedeliyle resmen kadrosuna kattı. Martinez, Stamford Bridge'de ilk etapta iki yıllık sözleşmeye imza attı. Bu anlaşmada, oyuncunun kulüpteki kalışını bir sezon daha uzatma opsiyonu da yer alıyor.
Transfer, ağustos ayının başlarında Juventus'a önerilen transferin çökmesinin ardından kısa sürede gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından kalecinin temsilcileri, anlaşmayı sağlamak için proaktif şekilde Batı Londra kulübüyle temasa geçti.
Onun gelişi, Chelsea'nin pazartesi günü Fulham'ı 3-2 mağlup ettiği sezonun açılış maçının ardından kalede üst düzey rekabeti hemen beraberinde getiriyor. Mevcut bir numara Robert Sanchez, Craven Cottage'taki o karşılaşmada çok konuşulan iki hata yaptı; bu da Chelsea yönetimini ve Xabi Alonso'yu transfer piyasasında hızla harekete geçirdi.
- AFP
Martinez daha fazla kupa kazanmak istiyor
Chelsea'nin resmi medya kanallarına konuşan Martinez, transferi tamamlamaktan büyük gurur duyduğunu dile getirdi. Tecrübeli kaleci, batı Londra'ya taşınmanın hem kariyeri hem de ailesi için doğal ve zahmetsiz bir adım gibi hissettirdiğini söyledi.
"Bu futbol kulübünde olduğum için çok mutluyum" diyen Arjantin milli oyuncusu, pazar sabahı şöyle konuştu: "Chelsea'ye gelmek, benim ve ailem için kolay bir karardı ve gerçekten çok mutluyum. Başlamak için sabırsızlanıyorum."
Martinez ayrıca yeni kulübünde büyük başarılar kazanmaya devam etme arzusunun altını çizdi. "Burada başarılı olmak istiyorum" diye ekledi. "Yaptığım her şeyde kazanmak isteyen biriyim ve bunu bu futbol kulübüne de taşımak istiyorum çünkü burası kupa kazanan bir futbol kulübü, bu yüzden bence iyi bir eşleşme."
Chelsea taraftarına elinden gelenin en iyisini vereceğinin sözünü vererek sözlerini tamamladı. "Tamamen tutku doluyum ve yüreğimle oynuyorum" diyen Martinez, şöyle devam etti: "Kulübü, takım arkadaşlarımı ve taraftarları gururlandırmak için her maçta, her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim."
Etkileyici bir Villa döneminin sonu
Martinez, Midlands'ta geçirdiği altı dikkat çekici sezonda 256 maça çıkarak Villa Park'tan kulüp efsanesi olarak ayrılıyor. Unai Emery yönetiminde iki kez ilk dört içinde yer alınmasında kilit rol oynadı ve mayıs ayında UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırdı.
Ancak kulüpteki dönemi, Villa'nın Parma'dan 24 yaşındaki Zion Suzuki'yi tartışmasız yeni birinci kalecisi olması için kadrosuna katmasıyla fiilen sona erdi. Suzuki'nin gelişinin ardından Martinez, A takım kadrosundan ayrı çalışmak zorunda kalmıştı.
Kaleci, Villa döneminden önce Arsenal kadrosunda on yıl geçirdi ve 2020'de FA Cup'ı kazanarak çıkış yaptı. Milli takım düzeyinde ise iki kez Yashin Trophy kazanan isim, Arjantin'in yakın dönemdeki altın çağının temel direği olarak gücünün zirvesinde kalmayı sürdürüyor; bu süreçte Arjantin iki Copa America zaferi ve 2022 Dünya Kupası'nı elde etti.
- Getty Images Sport
Sanchez üzerinde anında baskı
Martinez'in gelişi, Chelsea'nin birinci kalecisi olarak Sanchez'in geleceği konusunda anında soru işaretleri yarattı. 28 yaşındaki İspanyol kaleci şimdi Stamford Bridge'deki dördüncü sezonuna giriyor ve 112 maça çıktı, ancak Fulham karşısındaki son ikna edici olmayan performansı ilk 11'deki yerini ciddi şekilde tehlikeye attı.
Geçen sezon Strasbourg'da kiralık olarak başarılı bir dönem geçiren, büyük gelecek vadeden 21 yaşındaki Mike Penders'ın da sırada beklemesiyle birlikte kaleci eldivenleri için rekabet her zamankinden daha sert. Martinez artık Sanchez'in önüne hızla geçmeyi ve tartışmasız bir numara olarak kendini kabul ettirmeyi hedefleyecek; böylece Chelsea'nin geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan 10. sıra bitirişinin ardından yeniden toparlanmasına ve kulübü Avrupa kupalarına döndürmesine yardımcı olacak üst düzey istikrarı sağlayacak.
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