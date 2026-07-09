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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Dibo zorlanıyor... Dört Afrikalı oyuncu, Arjantin'in zayıf noktasını ortaya çıkarıyor

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
E. Martinez
Arjantin
Mısır

Arjantin Milli Takımı’nın kalecisi Emiliano Martínez, bu yılki Dünya Kupası’nda her zamanki performansını sergileyemedi ve Katar Dünya Kupası’nda olduğu gibi yine belirleyici rolünü geri kazanmayı umuyor.

Son şampiyon, performansıyla endişe verici bir izlenim bıraktı ve Mısır Milli Takımı karşısında turnuvadan elenmek üzereydi; ancak Arjantin'e 3-2'lik galibiyetle çeyrek finale yükselme biletini kazandıran ölümcül geri dönüş olmasaydı.

"AS" gazetesi, bir haberinde Emiliano Martínez’in spor açısından en iyi dönemlerini yaşamadığını belirtti. Martínez, eleme turlarında sadece iki maçta 4 gol yedi ve bu durum, “Dibo”nun turnuvanın en iyi kalecisi olma hedefiyle uyuşmuyor.

Mısır karşısında Martinez beklenen performansı sergileyemedi; “Firavunlar”, son şampiyonu elemeye ramak kalmıştı. 

Geri dönüş ve galibiyetin ardından Emiliano Martínez, basınla yaptığı konuşmada kendini eleştirmeyi ihmal etmedi; işler istediği gibi gitmediğinde performansını değerlendirmekten hiç kaçınmamıştır.

Arjantinli kaleci, “İkinci golün ardından her şeyin karardığını hissettim. Açıkçası, kimseye yardım edemediğimi hissettim. Milli takımda daha önce hiç böyle bir his yaşamamıştım; takıma yardım edemeden eve dönmek gibi bir şey.” dedi.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Dibo, Dünya Kupası'nda kendi anının geleceğine inanıyor

    Savunma sağlamlığını güçlendirmek, şampiyonun en önemli görevi olmaya devam ediyor. Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya milli takımı, turnuva boyunca henüz hiç gol yememiş olmasıyla savunma başarısının en net örneği olarak gösteriliyor.

    Her zaman en iyi savunma saldırıdır denir, ancak takımların seviyeleri birbirine yakın olduğunda, galibiyet daha çok hatalardan kaçınmaya ve takıma savunma istikrarı sağlamaya bağlı hale gelir.

    Emiliano Martínez, kendinden emin bir şekilde “Sıra bana gelecek” dedi.

    "Depo", baskıyla nasıl başa çıkılacağını herkesten daha iyi biliyor ve kendi anının geleceğine inanıyor.

    2022 Dünya Kupası finalinde Randall Kolo Muani’nin şutuna yaptığı meşhur kurtarış, futbol tarihinin en muhteşem anlarından biri olarak kalmaya devam ediyor; ayrıca Fransa ve Hollanda’ya karşı penaltı atışlarındaki soğukkanlılığı, kaleci antrenman okullarında örnek olarak gösteriliyor.

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