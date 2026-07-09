Dibo zorlanıyor... Dört Afrikalı oyuncu, Arjantin'in zayıf noktasını ortaya çıkarıyor

Arjantin Milli Takımı’nın kalecisi Emiliano Martínez, bu yılki Dünya Kupası’nda her zamanki performansını sergileyemedi ve Katar Dünya Kupası’nda olduğu gibi yine belirleyici rolünü geri kazanmayı umuyor.

Son şampiyon, performansıyla endişe verici bir izlenim bıraktı ve Mısır Milli Takımı karşısında turnuvadan elenmek üzereydi; ancak Arjantin'e 3-2'lik galibiyetle çeyrek finale yükselme biletini kazandıran ölümcül geri dönüş olmasaydı.

"AS" gazetesi, bir haberinde Emiliano Martínez’in spor açısından en iyi dönemlerini yaşamadığını belirtti. Martínez, eleme turlarında sadece iki maçta 4 gol yedi ve bu durum, “Dibo”nun turnuvanın en iyi kalecisi olma hedefiyle uyuşmuyor.

Mısır karşısında Martinez beklenen performansı sergileyemedi; “Firavunlar”, son şampiyonu elemeye ramak kalmıştı.

Geri dönüş ve galibiyetin ardından Emiliano Martínez, basınla yaptığı konuşmada kendini eleştirmeyi ihmal etmedi; işler istediği gibi gitmediğinde performansını değerlendirmekten hiç kaçınmamıştır.

Arjantinli kaleci, “İkinci golün ardından her şeyin karardığını hissettim. Açıkçası, kimseye yardım edemediğimi hissettim. Milli takımda daha önce hiç böyle bir his yaşamamıştım; takıma yardım edemeden eve dönmek gibi bir şey.” dedi.