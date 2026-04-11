Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports

Çeviri:

Diaz'ın isyanı... Faslı yıldız, Real Madrid'in yedek kulübesine nasıl başkaldırdı?

B. Diaz
Vinicius Junior
K. Mbappe
A. Arbeloa
Real Madrid
Girona
Bayern Münih
La Liga
Şampiyonlar Ligi
Fas
Brezilya
Fransa
İspanya
Almanya

Bernabéu'yu aydınlatan gölge kahraman

Faslı milli oyuncu İbrahim Díaz, Real Madrid'de dengeleri yeniden değiştirmeyi başardı ve yedek bir oyuncudan kraliyet takımının kadrosundaki kilit bir isme dönüştü.

Diaz, sadece 29 gün içinde arka arkaya 6 maçta ilk 11'de yer aldı. Bu durum, her zaman kadroda yer almayı hak ettiğini kanıtlamak için oyuncunun yaşadığı olumlu "isyan" ruhunu yansıtıyor.

  • Akıntıya karşı yüzmek

    İspanyol "AS" gazetesi, Diaz'ın her zaman akıntıya karşı yüzmeye alışkın olduğunu belirtti. 194 gün boyunca sadece 4 maçta ilk 11'de yer aldıktan sonra, yedek kulübesinde geçirdiği süreyi durumunu değiştirmek için değerlendirmeyi başardı. Teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın açıkça daha fazlasını hak ettiğini itiraf etmesinin ardından, oyuncu sahadaki performansıyla bu hak ettiğini iki katına çıkarmayı başardı.

    Diaz, Kylian Mbappé'nin dönüşüyle Real Madrid'in hücum gücünün yeniden canlanmasıyla birlikte, takımdaki pozisyonunu ve yerini yeniden belirlemek zorunda kaldı. Faslı yıldız, ister oyun kurucu ister "sahte forvet" pozisyonunda oynasın, ister Vinícius Júnior'un hücumdaki partneri olsun.

    Diaz, Bayern Münih maçında olduğu gibi 12. adam (takımın en önemli yedeği) oldu, ancak dün Girona'ya karşı oynanan maçta tekrar ilk 11'e döndü ve kaderin seçimlerine boyun eğmek yerine, durumuna yeniden isyan etti.

    • Reklam

  • Kraliyet Joker

    Faslı yıldız, tek bir pozisyona bağlı kalmayan çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı; hem oyunun motoru hem de kanat oyuncusu olarak görev alabiliyor. Bu özellikleri, kendisine ideal bir fırsat sunan Girona maçında açıkça ortaya çıktı, Özellikle sol kanada doğru ilerlerken orta sahada serbestçe hareket ederek, daha önce kendisine "Risk almasını ve sadece hata yapmamaya çalışmamayı" söyleyen teknik direktörünün talimatlarını yerine getirdi. Bu, Valverde'nin golüne katkıda bulunan hareketliliği ve görüşüyle açıkça ortaya çıktı.

    Diaz, Real Madrid formasıyla La Liga'daki 100. maçını, Valverde'nin attığı gol için yaptığı asistle kutladı. Bu, onun bu sezonki yedinci, lig kariyerindeki ise 14. asisti oldu. Mbappé'nin şanssızlığı nedeniyle daha fazla asist yapamadı. Mbappé, Diaz'dan savunmanın arkasına düşen pası aldı, ancak kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen topu Madrid'in gökyüzüne gönderdi.

  • Vinícius'u geçmek

    İstatistiklere göre Faslı yıldız, takım arkadaşları için 7 net gol fırsatı yarattı; bu sayı, her biri 3 fırsat yaratan Valverde ve Vinícius'u geride bıraktı. Ayrıca 6 orta yaptı ve son üçte bir sahada 22 pasla Vinicius'un (25 pas) ardından en yüksek pas ortalamasına sahip ikinci oyuncu oldu. Buna ek olarak, rakip oyuncuları geçme konusunda başarılı oldu ve 4 faul kazandı.

    Defansif açıdan ise Diaz, 2 top kazanımı ve 7 ikili mücadelede üstünlük sağlayarak güçlü bir performans sergiledi. Oyun kurma ve defansif baskı konusunda dengeli bir performans gösteren Diaz, Real Madrid'in genel olarak sönük kalan performansının gölgesinde kendine özel bir parlaklık kattı. Münih maçı öncesinde, ister ilk 11'de ister yedek olarak oynasın, her zaman isyanını sürdüreceğine dair net bir mesaj gönderdi.