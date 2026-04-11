Diaz'ın isyanı... Faslı yıldız, Real Madrid'in yedek kulübesine nasıl başkaldırdı?

İspanyol "AS" gazetesi, Diaz'ın her zaman akıntıya karşı yüzmeye alışkın olduğunu belirtti. 194 gün boyunca sadece 4 maçta ilk 11'de yer aldıktan sonra, yedek kulübesinde geçirdiği süreyi durumunu değiştirmek için değerlendirmeyi başardı. Teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın açıkça daha fazlasını hak ettiğini itiraf etmesinin ardından, oyuncu sahadaki performansıyla bu hak ettiğini iki katına çıkarmayı başardı.

Diaz, Kylian Mbappé'nin dönüşüyle Real Madrid'in hücum gücünün yeniden canlanmasıyla birlikte, takımdaki pozisyonunu ve yerini yeniden belirlemek zorunda kaldı. Faslı yıldız, ister oyun kurucu ister "sahte forvet" pozisyonunda oynasın, ister Vinícius Júnior'un hücumdaki partneri olsun.

Diaz, Bayern Münih maçında olduğu gibi 12. adam (takımın en önemli yedeği) oldu, ancak dün Girona'ya karşı oynanan maçta tekrar ilk 11'e döndü ve kaderin seçimlerine boyun eğmek yerine, durumuna yeniden isyan etti.