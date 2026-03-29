"Onunla oynamak büyük bir zevkti: Ben bir ofansif orta saha oyuncusu olduğum için boş alanlarda onu arardım ve o da çok hızlıydı, bu yüzden onu bulmak kolaydı. İnanılmaz bir adamdı, içtenlikle söylemeliyim ki onunla ilgili çok güzel anılarım var. Anlatacak bir anekdot mu? Elinde hep kapuçino olduğu için sürekli onunla dalga geçerdim, kim bilir kaç tane içiyordu. Antrenmandan önce soyunma odasında kapuçino, antrenmandan sonra kapuçino... Bu yüzden ona hep 'Bir gün üstüne sıçacaksın' derdim. O kocaman fincanı elinde sürekli dolaşmasını izlemek eğlenceliydi. Çok cana yakın, çok sempatik ve şüphesiz mutlak bir şampiyon olan biriydi, birbirimize büyük saygı duyuyorduk."