Serie A'da teknik direktörlük yapan ve eski bir futbolcu olan Alessandro Diamanti, Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılacağının açıklanmasının ardından gianlucadimarzio.com'a konuştu. İkili, Mısırlı oyuncunun Ocak ayında Chelsea'den transfer olduğu 2014/15 sezonunda Floransa'da aynı soyunma odasını paylaşmıştı. "Kariyerinde farklı seçimler yapmanın meşru olduğu bir noktaya gelinir: Onca yıl, goller, rekorlar ve Reds için yaptıklarından sonra bunun normal olduğunu düşünüyorum."
Diamanti: "Fiorentina'da Salah'ın elinde hep bir kapuçino vardı; ona er ya da geç altını ıslatacağını söylerdim"
İLK ŞÜPHELER
"Momo ile her zaman harika bir ilişkimiz oldu; bunun bir nedeni de benim İngilizce konuşmamdı. Chelsea'den gelen o ise İtalyanca bilmiyordu. Bu yüzden soyunma odasındaki herkesin arasında bir nevi bağ görevi gördüğüm için ona kol kanat gerdim. Premier Lig'den gelmişti ve güçlü olduğunu biliyorduk, ancak antrenmanlarda başlangıçta bundan şüphe duymuştuk; çünkü çok hızlı olmasına rağmen, şu anki gibi teknik açıdan yıkıcı değildi. Formuna kavuştuğunda, olağanüstü bir hızla başka bir seviyede olduğunu kanıtladı. Ancak çok fazla gol kaçırıyordu, gol fırsatları yaratmakta daha iyiydi."
FLORANZA USULÜ KAPUÇİNO
"Onunla oynamak büyük bir zevkti: Ben bir ofansif orta saha oyuncusu olduğum için boş alanlarda onu arardım ve o da çok hızlıydı, bu yüzden onu bulmak kolaydı. İnanılmaz bir adamdı, içtenlikle söylemeliyim ki onunla ilgili çok güzel anılarım var. Anlatacak bir anekdot mu? Elinde hep kapuçino olduğu için sürekli onunla dalga geçerdim, kim bilir kaç tane içiyordu. Antrenmandan önce soyunma odasında kapuçino, antrenmandan sonra kapuçino... Bu yüzden ona hep 'Bir gün üstüne sıçacaksın' derdim. O kocaman fincanı elinde sürekli dolaşmasını izlemek eğlenceliydi. Çok cana yakın, çok sempatik ve şüphesiz mutlak bir şampiyon olan biriydi, birbirimize büyük saygı duyuyorduk."
Gelecek
"Serie A'ya geri döneceğini hiç sanmıyorum; bana kalırsa İtalya'ya bir daha asla dönmeyecek. Kesinlikle yurtdışında üst düzeyde oynamaya devam etmek için bir yol bulacak ya da hayatın tadını çıkararak, baskı olmadan huzur içinde kariyerini sonlandıracak. Bir sonraki durağı? Dürüst olmak gerekirse cevap veremem, sadece hislerime dayanarak konuşuyorum. Onunla uzun zamandır görüşmedim, onu büyük bir sevgiyle hatırlıyorum, eğer onu bir yerde görürsem kesinlikle birlikte bir kadeh içeceğiz."