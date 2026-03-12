Real Madrid'in maçın kahramanı Federico Valverde, Şampiyonlar Ligi'ndeki muhteşem performansının ardından sahte alçakgönüllülük göstermedi. "İnanılmazdı, bu tür geceleri hayal edersiniz" dedi, Manchester City'yi 3-0 (3-0) yendikleri maçta sergilediği muhteşem performansın ardından Movistar'a konuşan gururlu üç golcü. Arkada kayma, orta sahada koşu düellosu, önde üç gol: Valverde, Estadio Santiago Bernabeu'da oynanan tek taraflı çeyrek final ilk maçında her yerdeydi.
"Di Stefano, Kroos, Ronaldo ve Mbappe'nin birleşimi": Real Madrid'in Federico Valverde'si, Manchester City'ye karşı muhteşem performansının ardından "gerçekten mutlu" olduğunu söyledi
"Uzun zamandır böyle bir maçın tadını çıkarmamıştım. Gerçekten çok mutluyum, ama öncelikle takımın kazandığı için" dedi kaptan. Takım bu zaferi özellikle ona borçluydu. Süperstarlar Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'ın yokluğunda, Uruguaylı oyuncu eğlenceli mücadelede damgasını vurdu ve Bayern Münih ile oynanacak çeyrek finalin kapısını ardına kadar açtı.
Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, "O bir ölçüt" diyerek onu övdü: "Real Madrid'de bir oyuncunun olması gereken her şey Fede Valverde'de var." İspanyol basını da onu övgülerle boğdu. Marca gazetesi, "O, Alfredo Di Stefano, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin birleşimi gibiydi" diye yazdı.
Real Madrid'den Federico Valverde, galaya rağmen rövanş maçı konusunda uyarıyor: "Manchester'da çok zor olacak"
Gala maçının başında Valverde, kalecisine bir asist yaptı: Kaleci Thibaut Courtois'nın uzun pasının ardından Uruguaylı oyuncu, ilk dokunuşuyla rakibini geride bıraktı, ikinci dokunuşuyla da City kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı boşluğa kaydırdı. Vinicius Junior'un pasının ardından, yerleştirilmiş bir şutla skoru 2-0'a yükseltti ve devre bitmeden önce bir başka ustalık gösterisi daha yaptı. Brahim Diaz'ın lobunu Valverde, ceza sahasında City savunucusu Marc Guéhi'nin üzerinden kaldırdı ve vole ile tamamladı. Vinicius ayrıca bir penaltı atışını kaçırdı (57.).
Almanya'nın rekor şampiyonu ile oynanacak maç artık sadece formalite gibi görünüyor. Salı akşamı Bayern, Atalanta Bergamo'yu 6-1 (3-0) gibi ezici bir skorla mağlup etmişti. Çeyrek finaller 7/8 ve 14/15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Ancak Valverde, fazla özgüvenli olmama konusunda uyarıda bulundu. "Manchester'daki maçlar çok zorlu. Orada 0-0 gibi davranmalı ve çok çalışmalıyız" dedi. Ancak, açıkça itiraf etti: "Takım birlikte çalışırsa büyük başarılara imza atabileceğimizi gösterdik."
Federico Valverde: Bu sezonki istatistikleri
Görevler 39 Goller 6 Asist 12