"Di Stefano, Kroos, Ronaldo ve Mbappe'nin birleşimi": Real Madrid'in Federico Valverde'si, Manchester City'ye karşı muhteşem performansının ardından "gerçekten mutlu" olduğunu söyledi

"Uzun zamandır böyle bir maçın tadını çıkarmamıştım. Gerçekten çok mutluyum, ama öncelikle takımın kazandığı için" dedi kaptan. Takım bu zaferi özellikle ona borçluydu. Süperstarlar Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'ın yokluğunda, Uruguaylı oyuncu eğlenceli mücadelede damgasını vurdu ve Bayern Münih ile oynanacak çeyrek finalin kapısını ardına kadar açtı.

Real Madrid teknik direktörü Alvaro Arbeloa, "O bir ölçüt" diyerek onu övdü: "Real Madrid'de bir oyuncunun olması gereken her şey Fede Valverde'de var." İspanyol basını da onu övgülerle boğdu. Marca gazetesi, "O, Alfredo Di Stefano, Toni Kroos, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe'nin birleşimi gibiydi" diye yazdı.