Spain v Italy - Group C: UEFA EURO 2012Getty Images Sport

Di Natale: "Pio Esposito, 9 Napolili oyuncunun kralı ve 15 yıl boyunca İtalya'nın geleceği; bana biraz Van Basten'ı hatırlatıyor"

Inter
İtalya
A. Di Natale
F. Esposito
AC Milan
M. van Basten
İtalya - Kuzey İrlanda
World Cup Qualification UEFA

Eski milli takım forveti, Inter'in genç forvetini destekliyor.

Totò Di Natale, Pio Esposito'yu övüyor. Eski Udinese forveti, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Inter'in santrforu hakkında şöyle konuştu: "A Milli Takım'da 5 maçta şimdiden 3 gol mü attı? Onun daha pek çok gol atacağına ve önümüzdeki 15 yıl boyunca İtalya'nın geleceği olacağına inanıyorum. Pio yetenekli bir oyuncu ve geçirdiği sezon nedeniyle onun adına mutluyum. Serie A'daki ilk yılında bu niteliklerini hemen sergilemek, Inter'de ilk 11'e girmek ve milli takıma çağrılmak kolay değildi."


"Her zaman hazır, kendini geliştirmek için çalışıyor ve çok hırslı. Bunlar, gelişmek ve ileriye gitmek için temel nitelikler. Teknik olarak kafası güçlü, şutu güzel, topu çok iyi koruyor ve yerinden oynaması zor. Futbol oynamayı biliyor ve ceza sahasındaki boşlukları akıllıca kullanıyor. Rakip savunmacılar için onu marke etmek kolay değil: paslarda iyi, ortalarda pozisyonunu iyi alıyor ve hareketleri hızlı. Floransa'da, 1-0'lık golün yanı sıra, ikinci golü kaçırdığı son vuruşuyla da beni etkiledi."


  • NAPOLI AZUR İTALYA

    "Pio Esposito, Montella'nın layık varisi mi, yoksa ben ve Immobile'nin mi? Açıkçası onu destekliyorum ve mavi formayı giyen biz Napolililerin hepsinden daha iyi işler çıkarmasını diliyorum. Bana göre Immobile'nin 17 golünü geçebilir, önünde uzun bir kariyer var. Napoli'de futbol tutkuyla yaşanır, ama bir de bireysel yetenekler vardır ve Pio'nun yetenekleri gerçekten olağanüstü."


    "Onunla geçen yıl La Spezia'da tanıştım, genel müdür Andrea Gazzoli'yi ziyarete gitmiştim ve hem o hem de kardeşi Salvatore orada oynuyorlardı. Pio'nun çok iyi bir forvet olmasının yanı sıra, aklı başında ve ayakları yere basan bir genç olduğunu da garanti edebilirim. O zaman bile büyük bir kulübün formasını giymeye yazgılı olduğu belliydi. Birbirimize mesajlaşıyoruz ve Inter Pisa'da maç oynadığında, kızım Diletta, Inter taraftarı olan erkek arkadaşıyla birlikte onunla fotoğraf çektirmek için oraya gitti."


  • ÜNLÜ KARŞILAŞTIRMA

    "Pio Esposito, Toni'ye benziyor mu? Bence Luca'ya kıyasla farklı. Hareketlerine bakılırsa, bunu büyük bir saygıyla söylüyorum, bana biraz Van Basten'i hatırlatıyor."


    "Gattuso mu? Milli takımda takım arkadaşıydık ve onu hem insan olarak hem de teknik direktör olarak takdir ediyorum. Bizi Dünya Kupası'na geri götürecek doğru kişi, İtalya'nın kaçırmaması gereken bir turnuva. Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyoruz ve Kuzey İrlanda'nın kaybedecek hiçbir şeyi olmasa da başaracağımıza inanıyorum. Biz daha güçlüyüz, İtalya İtalya'ya yakışır şekilde oynamalı."


World Cup Qualification UEFA
İtalya
Kuzey İrlanda
