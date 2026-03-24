Di Natale: "Pio Esposito, 9 Napolili oyuncunun kralı ve 15 yıl boyunca İtalya'nın geleceği; bana biraz Van Basten'ı hatırlatıyor"

Totò Di Natale, Pio Esposito'yu övüyor. Eski Udinese forveti, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Inter'in santrforu hakkında şöyle konuştu: "A Milli Takım'da 5 maçta şimdiden 3 gol mü attı? Onun daha pek çok gol atacağına ve önümüzdeki 15 yıl boyunca İtalya'nın geleceği olacağına inanıyorum. Pio yetenekli bir oyuncu ve geçirdiği sezon nedeniyle onun adına mutluyum. Serie A'daki ilk yılında bu niteliklerini hemen sergilemek, Inter'de ilk 11'e girmek ve milli takıma çağrılmak kolay değildi."





"Her zaman hazır, kendini geliştirmek için çalışıyor ve çok hırslı. Bunlar, gelişmek ve ileriye gitmek için temel nitelikler. Teknik olarak kafası güçlü, şutu güzel, topu çok iyi koruyor ve yerinden oynaması zor. Futbol oynamayı biliyor ve ceza sahasındaki boşlukları akıllıca kullanıyor. Rakip savunmacılar için onu marke etmek kolay değil: paslarda iyi, ortalarda pozisyonunu iyi alıyor ve hareketleri hızlı. Floransa'da, 1-0'lık golün yanı sıra, ikinci golü kaçırdığı son vuruşuyla da beni etkiledi."



