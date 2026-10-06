Sakatlığı nedeniyle forma giyemese de Kenan Yildiz, transfer açısından da adından söz ettirmeye devam ediyor. Juventus'un 10 numarasının geleceği hakkında Gianluca Di Marzio, Bet365 News'e verdiği röportajda konuştu: "Bence önümüzdeki transfer dönemlerinde yaşanabilecek olası sürprizlerden biri Yildiz'in geleceğiyle ilgili olabilir" - TuttoJuve.com'un aktardığına göre -, "geçen yaz da Juventus'un hiçbir zaman değerlendirmediği teklifler ve bilgi talepleri gelmişti; bunlar Arsenal ve Tottenham gibi kulüplerden, üç haneli rakamlarla gelmişti".
Di Marzio: "Yıldız, Juventus onu satarsa bu ancak 150 milyon euroya yakın bir bedelle olur"
Di Marzio şunları ekledi: "Juventus hiçbir zaman kapıyı açmadı ve bunu bir sonraki transfer döneminde yapıp yapmayacağını da görmek gerekiyor; ayrıca olası halefi olarak Alajbegović'i de kadrosuna kattı. Bence yeni teknik direktör için 100 milyon euroluk ya da her halükarda 100 milyon euronun üzerindeki yeni genç oyuncu tam olarak Yildiz olabilir. Eğer Juventus onu satarsa, bu rakam kesinlikle üç haneli olur ve oldukça yüksek seviyede bir üç haneli rakam olur. Kesinlikle 110 ya da 120 milyon euro değil ama 150 milyon euroya daha yakın bir rakam. Yani, olası ayrılığında kesin olarak 100 milyon euroyu aşacak bir isim söylemem gerekirse bu Juventus'tan Yildiz olur".
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