Dünya Kupası'nın başlamasına aylar kala, Arjantin Millî Takımı'nın bir grup oyuncusu Di Maria'dan emeklilik kararından vazgeçmesini ve turnuvada yer almasını istedi ancak oyuncu tavrından geri adım atmadı.

Arjantin Millî Takımı Mayıs 2026'da ilk aday kadrosunu açıkladığında, tecrübeli kanat oyuncusunun ismi bu kez tamamen yer almadı.

Teknik direktör Lionel Scaloni daha sonra, teknik ekibin Di Maria'yı geri dönmeye, hatta taraftarlar önünde bir veda maçı oynamaya ikna etmeye çalıştığını ancak oyuncunun bunu reddettiğini açıkladı.

İspanyol AS gazetesi, Scaloni'nin şu sözlerini aktardı: "Ondan gelip taraftarlarına veda etmesini istedik. Ayrıldı ve onu ikna etmenin hiçbir yolu yok. Denedik ama kararı kesin."

Şunları ekledi: "Kazanan biri olarak ve tarihimizin en iyi futbolcularından biri olarak futbolu bıraktı."

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