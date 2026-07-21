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Di Maria mı Messi mi... Arjantin'in zaferlerinin gerçek kahramanı kim?

İspanya - Arjantin
İspanya
Arjantin
Dünya Kupası
A. Di Maria
L. Messi
L. Scaloni
FEATURES
Analysis
İspanya
Arjantin
ABD

Rakamlar tartışmayı alevlendiriyor

Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında aldığı yenilgi, Ángel Di María'nın iki yıl önce milli takımı bırakmasından bu yana askıda kalan bir soruyu yeniden gündeme taşıdı: Lionel Scaloni'nin ekibi, büyük maçlarda tangonun gerçek kahramanını mı aradı?

Ferran Torres'in uzatmaların 106. dakikasında kaydettiği golle gelen mağlubiyetin ardından, Di María'nın büyük finallerdeki varlığı ile milli takımın sonuçları arasında bağ kuran bir dizi istatistik öne çıktı. Böylece onun en büyük maçlardaki etkisiyle ilgili hem sayısal hem de taktiksel açıdan eski bir tartışma yeniden alevlendi.

  • Sonuçsuz kalan son bir deneme

    Dünya Kupası'nın başlamasına aylar kala, Arjantin Millî Takımı'nın bir grup oyuncusu Di Maria'dan emeklilik kararından vazgeçmesini ve turnuvada yer almasını istedi ancak oyuncu tavrından geri adım atmadı.

    Arjantin Millî Takımı Mayıs 2026'da ilk aday kadrosunu açıkladığında, tecrübeli kanat oyuncusunun ismi bu kez tamamen yer almadı.

    Teknik direktör Lionel Scaloni daha sonra, teknik ekibin Di Maria'yı geri dönmeye, hatta taraftarlar önünde bir veda maçı oynamaya ikna etmeye çalıştığını ancak oyuncunun bunu reddettiğini açıkladı.

    İspanyol AS gazetesi, Scaloni'nin şu sözlerini aktardı: "Ondan gelip taraftarlarına veda etmesini istedik. Ayrıldı ve onu ikna etmenin hiçbir yolu yok. Denedik ama kararı kesin."

    Şunları ekledi: "Kazanan biri olarak ve tarihimizin en iyi futbolcularından biri olarak futbolu bıraktı."

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  • 2026 finali... Görülmemiş rakamlar

     İspanya karşısında oynanan final, belki de Arjantin'in Dünya Kupası final tarihindeki en kötü hücum rakamlarını geride bıraktı. Milli takım, maçın en azından normal süresi boyunca (90 dakika) tek bir şut ya da gol girişiminde bulunamadı.

    Maçın tamamında Arjantin yalnızca 2 şutla (isabetsiz) yetinirken, İspanya 20 şut çekti (bunların 12'si isabetliydi). Topa sahip olma oranında ise İspanya yüzde 65, Arjantin yüzde 35 pay aldı.

    Enzo Fernandez'in 90+3. dakikada kırmızı kart görmesiyle durum daha da karmaşık bir hâl aldı ve takım uzatmaları 10 kişi tamamladı. Öte yandan kaleci Emiliano Martinez, maç boyunca yaptığı 11 kurtarışla adeta devleşti; bu da Arjantin Milli Takımı'nın maruz kaldığı defansif baskının boyutuna dair açık bir gösterge oldu.

    Bu rakamlar, 2026 finalini Lionel Messi döneminin Arjantin adına hücum açısından en kötü finali hâline getiriyor; hatta 2014 Dünya Kupası finalinde Almanya'ya karşı alınan yenilgiyle kıyaslandığında bile.

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  • Di Maria etkisi mi? Tartışmayı güçlendiren bir istatistik

    Di Maria'nın finaldeki karnesi, 2026 hezimetinin ardından süregelen tartışmayı daha da körüklüyor.

    2014 Dünya Kupası finalinde -çeyrek finalde Belçika karşısında yaşadığı kas yırtılması nedeniyle- forma giyemedi ve Arjantin, Almanya'ya kaybetti. Ardından 2015 Copa America finalinde sakatlanarak oyundan çıktı; o final de penaltı atışları sonucunda Şili karşısında mağlubiyetle sonuçlandı. 2016'daki yüzüncü yıl edisyonunun finaline ise tam olarak hazır olmadan çıktı ve mağlubiyet aynı şekilde tekrarlandı.

    Buna karşılık Di Maria, 2021 Copa America finalinde tam hazır bir şekilde sahaya döndü ve Brezilya'ya karşı galibiyet golünü kaydetti. Ardından 2022 Dünya Kupası finalinde de Fransa filelerini havalandırdı. Daha sonra Arjantin'in Kolombiya karşısında kazandığı 2024 Copa America finaline ilk 11'de çıktı.

    2026 Dünya Kupası'nda ise oyuncu, milli takımı bırakmasının ardından tamamen yoktu ve turnuva, finalde yeni bir mağlubiyetle son buldu.

    Bu seri, Arjantin'in Di Maria'nın forma giymediği ya da tam fiziksel hazırlıktan yoksun çıktığı tüm finalleri kaybettiği, buna karşılık en iyi durumunda sahaya çıktığı tüm finalleri kazandığı anlamına geliyor.

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  • Golleri aşan rakamlar.. Psikolojik yansımalar

    Di Maria'nın değeri yalnızca final maçlarındaki varlığıyla sınırlı kalmadı; adı en önemli belirleyici anlarda gol atmakla da özdeşleşti. 2008 Pekin Olimpiyatları finalinde Nijerya karşısında galibiyet golünü attı, ardından 2021 Copa America finalinde Brezilya karşısında şampiyonluk golünü kaydetti ve 2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı bir gol daha ekledi. Bu, Lionel Messi dışında modern dönem Arjantinli oyuncular arasında benzeri zor bulunacak bir sicil.

    Bireysel düzeyde ise Di Maria, milli takım kariyerini 145 maçın ardından noktaladı. Bu süreçte 31 gol atarken 32 asist yaptı. Ayrıca Copa America tarihinde en çok maça çıkan oyuncular listesinde 28 maçla Messi'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

    Oyuncu, daha önce Infobaesitesine yaptığı açıklamalarda, sonradan elde edilen başarılara rağmen 2014, 2015 ve 2016 finallerindeki yenilgilerin bıraktığı psikolojik etki nedeniyle bir süre ilaç kullandığını açıklamıştı.

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  • Rakamlarla ölçülmesi zor bir rol

    Teknik ekip, 2026 Dünya Kupası boyunca Di Maria'nın rolüne kalıcı bir alternatif bulmayı başaramadı. Scaloni, sol tarafta Thiago Almada, Giovani Lo Celso ve Nicolas Gonzalez dahil olmak üzere birden fazla seçenek denedi. Ardından finalde taktik dizilişini tamamen değiştirerek 4-3-3'ten 4-4-2'ye geçti ve Alexis Mac Allister'ı sol kanada çekti. Bu da, futbolu bırakan oyuncunun yokluğunu telafi edecek bir formül arayışının sürdüğünü yansıtıyordu.

    Medyada yer alan raporlar, teknik ekipteki üyelere dayandırılarak, Di Maria'nın grup içinde lider bir rol üstlendiğini ve kritik anlarda oyunculara sükûnet verdiğini belirtti; bu, yalnızca rakamlarla ölçülmesi güç bir etki.

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  • Rakamlar Her Şeyi Belirlemez

    İstatistiksel bağın güçlü olmasına rağmen, 2026'daki mağlubiyetin sorumluluğunu Di Maria'nın yokluğuna yüklemek ve Messi'nin rolünü küçültmek için bunu abartmak, tabloyu basite indirgemek anlamına geliyor. Zira 2018 Dünya Kupası bariz bir istisna sunuyor; çünkü oyuncu sahadaydı ve fiziksel olarak hazırdı, buna rağmen Arjantin, o dönemdeki teknik sorunlar ve takım dengesindeki belirgin gerilemenin gölgesinde son 16 turunda Fransa karşısında elendi.

    Ayrıca Arjantin'in 2021, 2022 ve 2024'teki şampiyonlukları yalnızca Di Maria'ya dayanmıyordu; bunlar aynı zamanda Emiliano Martinez'in belirleyici kurtarışları, Lautaro Martinez ve Julian Alvarez'in golleri ve Scaloni'nin göreve geldiğinden bu yana sağladığı istikrar sayesinde de geldi.

    2026 finalinin kendisinde ise doğrudan etkenler etkili bir rol oynadı; bunların başında Enzo Fernandez'in kırmızı kart görmesi ve Lisandro Martinez'in erken sakatlanması geliyordu. Buna ek olarak, maça uzun bir yenilmezlik serisiyle giren ve eleme turlarında üst üste beş maçta kalesini gole kapatan İspanya Milli Takımı'nın sağlamlığı da rol oynadı.

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  • Messi sözünü söylüyor

    Buna karşılık Lionel Messi'nin rakamları tamamen farklı bir varsayımı ortaya koyuyor: Arjantin kaptanı, tango dansçılarının sonuçlarında en etkili faktör olmaya devam etti ve Di Maria'nın sahada olup olmamasından bağımsız olarak onun bireysel varlığı belirleyici kaldı; takımın sonuçları ise tek bir oyuncunun yokluğundan çok, sistemin bir bütün olarak seviyesiyle daha fazla ilişkiliydi.

    2026 Dünya Kupası'nda Messi ("39 yaşında"), 8 maçta 8 gol atıp 4 gol de asist yaparak bireysel anlamda en iyi turnuvalarından birini ortaya koydu.

    Ayrıca gol sayısını 21'e çıkararak Kylian Mbappe'nin (22) ardından Dünya Kupası tarihinin en golcü ikinci ismi haline geldi.

    Bunun yanı sıra turnuvanın altı farklı sezonunda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026) en az bir gol asisti yapan ilk oyuncu ve eleme turlarında üst üste yedi maçta gol atan ilk isim oldu.

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    Bu rakamlar, Arjantin'in finalde takım olarak gösterdiği düşüşün kaptanının bireysel seviyesine yansımadığını doğruluyor. Kümülatif etki Messi'nin lehine: Oyuncuların uluslararası kariyerleri karşılaştırıldığında, Messi'nin maç, gol ve asist sayısında büyük farkla önde olduğu görülüyor; buna ek olarak Arjantin'i 2014, 2022 ve 2026 yıllarında üç Dünya Kupası finaline taşıdı ki bu, turnuva tarihinde hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir başarı.

    Ayrıca Arjantin'in finallerdeki başarısızlıkları Di Maria'nın yokluğuyla başlamadı; nitekim Messi, 2007 Copa America finalinde Brezilya'ya 3-0 kaybetmişti; bu, Di Maria'nın 2008'deki ilk uluslararası çıkışından tam bir yıl önceydi.

    Bu da finalleri sonuca bağlamanın zorluğunun, tecrübeli kanat oyuncusunun milli takıma katılmasından önce de var olduğunu ve daha sonra da belirli bir oyuncunun varlığını aşan nedenlerle sürdüğünü gösteriyor.

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