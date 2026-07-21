Buna karşılık Lionel Messi'nin rakamları tamamen farklı bir varsayımı ortaya koyuyor: Arjantin kaptanı, tango dansçılarının sonuçlarında en etkili faktör olmaya devam etti ve Di Maria'nın sahada olup olmamasından bağımsız olarak onun bireysel varlığı belirleyici kaldı; takımın sonuçları ise tek bir oyuncunun yokluğundan çok, sistemin bir bütün olarak seviyesiyle daha fazla ilişkiliydi.
2026 Dünya Kupası'nda Messi ("39 yaşında"), 8 maçta 8 gol atıp 4 gol de asist yaparak bireysel anlamda en iyi turnuvalarından birini ortaya koydu.
Ayrıca gol sayısını 21'e çıkararak Kylian Mbappe'nin (22) ardından Dünya Kupası tarihinin en golcü ikinci ismi haline geldi.
Bunun yanı sıra turnuvanın altı farklı sezonunda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026) en az bir gol asisti yapan ilk oyuncu ve eleme turlarında üst üste yedi maçta gol atan ilk isim oldu.
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Bu rakamlar, Arjantin'in finalde takım olarak gösterdiği düşüşün kaptanının bireysel seviyesine yansımadığını doğruluyor. Kümülatif etki Messi'nin lehine: Oyuncuların uluslararası kariyerleri karşılaştırıldığında, Messi'nin maç, gol ve asist sayısında büyük farkla önde olduğu görülüyor; buna ek olarak Arjantin'i 2014, 2022 ve 2026 yıllarında üç Dünya Kupası finaline taşıdı ki bu, turnuva tarihinde hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir başarı.
Ayrıca Arjantin'in finallerdeki başarısızlıkları Di Maria'nın yokluğuyla başlamadı; nitekim Messi, 2007 Copa America finalinde Brezilya'ya 3-0 kaybetmişti; bu, Di Maria'nın 2008'deki ilk uluslararası çıkışından tam bir yıl önceydi.
Bu da finalleri sonuca bağlamanın zorluğunun, tecrübeli kanat oyuncusunun milli takıma katılmasından önce de var olduğunu ve daha sonra da belirli bir oyuncunun varlığını aşan nedenlerle sürdüğünü gösteriyor.
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