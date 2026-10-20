Olası transferin teknik bir gerekçesi de var: Di Gregorio, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Monza'da birlikte çalıştığı Palladino'yu yakından tanıyor. Yazın Juventus'tan satın alma opsiyonlu bedelli kiralık olarak gelen kalecinin İngiltere macerası ise zorlu geçiyor. Teknik direktör Marco Rose, düzenli olarak Sırp kaleci Djordje Petrovic'i tercih ederken Di Gregorio'ya yalnızca Lincoln City ile oynanan Carabao Cup maçında şans verdi.





Lige zorlu bir başlangıç yapan Bologna, sezon sonuna kadar sürecek yeni bir kiralık transferi değerlendirebilir. Sezonun ilk bölümünde kaleyi dönüşümlü olarak koruyan Skorupski ve Pessina'nın her zaman ikna edici olmayan performansları, bu bölgedeki rekabeti artırmak için transfer yapma ihtiyacını güçlendirdi.





Di Gregorio için bu, Torino'da yaşadığı zorlukların ardından yeni bir durak olacak. Juventus'taki iki sezonunda 84 maça çıktı ancak geçen sezon giderek gözden düşüp yerini Mattia Perin'e bıraktı. Yazın her ikisi de Juventus'un planları dışında kaldı: 1997 doğumlu kaleci için Bournemouth seçeneği hayata geçerken Perin'in Palermo'ya transfer olma ihtimali gündeme gelmişti.





Dolayısıyla İtalya'ya dönüş ihtimal dışı değil. Mandas örneği de İngiltere'de forma şansı bulamamanın kısa sürede bir dönüş biletine dönüşebileceğini gösteriyor. Ocak ayı, Di Gregorio'ya bu kez Bologna formasıyla Serie A'da yeniden çıkış yapma fırsatı sunabilir.



