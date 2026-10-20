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Michele Di Gregorio JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Di Gregorio da Mandas gibi: Bournemouth'u görüp sonra dönüyorsun. Palladino onu Bologna'da bekliyor

Juventus
M. Di Gregorio
Bologna
AFC Bournemouth

Juventus'tan Bournemouth'a kiralık olarak giden kalecinin ocak ayında Serie A'ya dönmesi gündemde.

Michele Di Gregorio da Christos Mandas gibi mi yapacak? Juventus'tan Bournemouth'a kiralanan İtalyan kaleci, İngiltere'de sezonun ilk bölümünü yedek rolde geçirdikten sonra ocak ayında Serie A'ya dönebilir. Şu ana kadar yalnızca bir Lig Kupası maçında forma giydi. Bu durum, Mandas'ın 2025-26 sezonunda yaşadıklarını yakından hatırlatıyor: Yazın Lazio'dan Bournemouth'a transfer olan Yunan kaleci, aralık ayına kadar hiç forma şansı bulamadı (sıfır maç) ve ardından ocak ayında Lazio'ya döndü.


Haberi yayımlayan Corriere dello Sport'a göre, Di Gregorio'nun da İtalya'ya erken dönmesi ihtimali güçleniyor. Bologna ise ilk sırada yer alıyor. Ocak ayı için takviye arayan Bologna, savunma hattına daha fazla sağlamlık kazandırmak ve birkaç hafta önce Domenico Tedesco'nun yerine göreve gelen Raffaele Palladino'ya yeni seçenekler sunmak için 1997 doğumlu kaleciyi kadrosuna katmayı hedefleyebilir.


  • Palladino onu bekliyor

    Olası transferin teknik bir gerekçesi de var: Di Gregorio, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Monza'da birlikte çalıştığı Palladino'yu yakından tanıyor. Yazın Juventus'tan satın alma opsiyonlu bedelli kiralık olarak gelen kalecinin İngiltere macerası ise zorlu geçiyor. Teknik direktör Marco Rose, düzenli olarak Sırp kaleci Djordje Petrovic'i tercih ederken Di Gregorio'ya yalnızca Lincoln City ile oynanan Carabao Cup maçında şans verdi.


    Lige zorlu bir başlangıç yapan Bologna, sezon sonuna kadar sürecek yeni bir kiralık transferi değerlendirebilir. Sezonun ilk bölümünde kaleyi dönüşümlü olarak koruyan Skorupski ve Pessina'nın her zaman ikna edici olmayan performansları, bu bölgedeki rekabeti artırmak için transfer yapma ihtiyacını güçlendirdi.


    Di Gregorio için bu, Torino'da yaşadığı zorlukların ardından yeni bir durak olacak. Juventus'taki iki sezonunda 84 maça çıktı ancak geçen sezon giderek gözden düşüp yerini Mattia Perin'e bıraktı. Yazın her ikisi de Juventus'un planları dışında kaldı: 1997 doğumlu kaleci için Bournemouth seçeneği hayata geçerken Perin'in Palermo'ya transfer olma ihtimali gündeme gelmişti.


    Dolayısıyla İtalya'ya dönüş ihtimal dışı değil. Mandas örneği de İngiltere'de forma şansı bulamamanın kısa sürede bir dönüş biletine dönüşebileceğini gösteriyor. Ocak ayı, Di Gregorio'ya bu kez Bologna formasıyla Serie A'da yeniden çıkış yapma fırsatı sunabilir.


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