Michele Di Gregorio da Christos Mandas gibi mi yapacak? Juventus'tan Bournemouth'a kiralanan İtalyan kaleci, İngiltere'de sezonun ilk bölümünü yedek rolde geçirdikten sonra ocak ayında Serie A'ya dönebilir. Şu ana kadar yalnızca bir Lig Kupası maçında forma giydi. Bu durum, Mandas'ın 2025-26 sezonunda yaşadıklarını yakından hatırlatıyor: Yazın Lazio'dan Bournemouth'a transfer olan Yunan kaleci, aralık ayına kadar hiç forma şansı bulamadı (sıfır maç) ve ardından ocak ayında Lazio'ya döndü.
Haberi yayımlayan Corriere dello Sport'a göre, Di Gregorio'nun da İtalya'ya erken dönmesi ihtimali güçleniyor. Bologna ise ilk sırada yer alıyor. Ocak ayı için takviye arayan Bologna, savunma hattına daha fazla sağlamlık kazandırmak ve birkaç hafta önce Domenico Tedesco'nun yerine göreve gelen Raffaele Palladino'ya yeni seçenekler sunmak için 1997 doğumlu kaleciyi kadrosuna katmayı hedefleyebilir.