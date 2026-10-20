Michele Di Gregorio da Christos Mandas gibi mi yapacak? Juventus'tan Bournemouth'a kiralanan İtalyan kaleci, İngiltere'de sezonun ilk bölümünde geri planda kaldı ve ocak ayında Serie A'ya dönebilir. Şu ana kadar yalnızca bir Lig Kupası maçında forma giydi. Bu tablo, Mandas'ın 2025-26 sezonunda yaşadıklarını yakından hatırlatıyor: Yazın Lazio'dan Bournemouth'a transfer olan Yunan kaleci aralık ayına kadar forma şansı bulamadı (sıfır maç) ve ardından ocak ayında Lazio'ya döndü.
Haberi yayımlayan Corriere dello Sport'a göre, Di Gregorio'nun da İtalya'ya erken dönme ihtimali güçleniyor; Bologna ise bu konuda ön sırada. Ocak ayı için takviye arayan Bologna, savunmasına daha fazla sağlamlık kazandırmak ve birkaç hafta önce Domenico Tedesco'nun yerine göreve gelen Raffaele Palladino'ya yeni seçenekler sunmak için 1997 doğumlu kaleciyi hedefleyebilir.