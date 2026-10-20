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Michele Di Gregorio JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Di Gregorio da Mandas gibi: Bournemouth'u görüp geri dönüyorsun. Palladino onu Bologna'da bekliyor

M. Di Gregorio
Bologna
Transfers
Juventus
AFC Bournemouth

Juventus'tan Bournemouth'a kiralık giden kaleci için ocak ayında Serie A'ya dönüş ihtimali belirdi.

Michele Di Gregorio da Christos Mandas gibi mi yapacak? Juventus'tan Bournemouth'a kiralanan İtalyan kaleci, İngiltere'de sezonun ilk bölümünde geri planda kaldı ve ocak ayında Serie A'ya dönebilir. Şu ana kadar yalnızca bir Lig Kupası maçında forma giydi. Bu tablo, Mandas'ın 2025-26 sezonunda yaşadıklarını yakından hatırlatıyor: Yazın Lazio'dan Bournemouth'a transfer olan Yunan kaleci aralık ayına kadar forma şansı bulamadı (sıfır maç) ve ardından ocak ayında Lazio'ya döndü.


Haberi yayımlayan Corriere dello Sport'a göre, Di Gregorio'nun da İtalya'ya erken dönme ihtimali güçleniyor; Bologna ise bu konuda ön sırada. Ocak ayı için takviye arayan Bologna, savunmasına daha fazla sağlamlık kazandırmak ve birkaç hafta önce Domenico Tedesco'nun yerine göreve gelen Raffaele Palladino'ya yeni seçenekler sunmak için 1997 doğumlu kaleciyi hedefleyebilir.


  • Palladino onu bekliyor

    Olası transferin teknik açıdan da bir gerekçesi var: Di Gregorio, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında Monza'da birlikte çalıştığı Palladino'yu zaten tanıyor. Yazın Juventus'tan satın alma opsiyonlu bedelli kiralık olarak gelen kalecinin İngiltere macerası ise zorlu geçiyor. Teknik direktör Marco Rose, Di Gregorio yerine düzenli olarak Sırp Djordje Petrovic'i tercih etti ve ona yalnızca Lincoln City'ye karşı oynanan Carabao Cup maçında forma şansı verdi.


    Lige sıkıntılı bir başlangıç yapan Bologna, bu nedenle sezon sonuna kadar sürecek yeni bir kiralık transferi değerlendirebilir. Sezonun ilk bölümünde kalede dönüşümlü olarak görev yapan Skorupski ve Pessina'nın her zaman ikna edici olmayan performansları, kaleci bölgesindeki rekabeti artırmak için transfer piyasasına yönelme ihtiyacını güçlendirdi.


    Bu, Di Gregorio için Torino'da yaşadığı zorlukların ardından yeni bir durak olacak. Juventus'taki iki sezonunda 84 maça çıktı ancak geçen sezon giderek geri plana düşüp yerini Mattia Perin'e bıraktı. Yazın her ikisi de Juventus'un planlarının dışında kaldı: 1997 doğumlu kaleci için Bournemouth seçeneği ortaya çıkarken Perin'in Palermo'ya transfer olma ihtimali gündeme gelmişti.


    Dolayısıyla İtalya'ya dönüş ihtimali göz ardı edilemez. Mandas örneği de İngiltere'de forma şansı bulamadan geçirilen bir dönemin hızla dönüş biletine dönüşebileceğini gösteriyor. Ocak ayı, Di Gregorio'ya bu kez Bologna formasıyla Serie A'da yeniden çıkış yakalama fırsatı sunabilir.


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