Bugünden itibaren Juventus'tan Bournemouth'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak resmen transfer olan Michele Di Gregorio konuştu: "Burada olduğum için çok mutluyum. Kariyerimin çok önemli bir dönemindeyim ve bu yüzden Bournemouth'a gelme kararının doğru seçim olduğunu düşünüyorum".





Kaleci, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şöyle devam etti: "Kulübün beni burada isteme konusundaki büyük arzusunu ve önemli hedeflere ulaşmak için büyümeyi sürdürme hırsını hissettim. Premier League dünyanın en güzel ligi: burada olmak ve bu kadar üst düzeyde kendimi sınama fırsatına sahip olmak benim için bir onur".