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cm di gregorio juventus
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Di Gregorio: “Çok mutluyum”. Ve sosyal medya hesaplarından Juventus’u kaldırdı

Juventus
AFC Bournemouth
M. Di Gregorio

Kaleci, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Bournemouth’a transferinin ardından konuştu

Bugünden itibaren Juventus'tan Bournemouth'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak resmen transfer olan Michele Di Gregorio konuştu: "Burada olduğum için çok mutluyum. Kariyerimin çok önemli bir dönemindeyim ve bu yüzden Bournemouth'a gelme kararının doğru seçim olduğunu düşünüyorum".


Kaleci, TuttoJuve.com'un aktardığına göre şöyle devam etti: "Kulübün beni burada isteme konusundaki büyük arzusunu ve önemli hedeflere ulaşmak için büyümeyi sürdürme hırsını hissettim. Premier League dünyanın en güzel ligi: burada olmak ve bu kadar üst düzeyde kendimi sınama fırsatına sahip olmak benim için bir onur".

  • Sportmediaset , Bournemouth'a transferinin resmileşmesinin ardından Di Gregorio'nun sosyal medya profillerinden Juventus'ta geçirdiği iki sezona dair tüm izleri sildiğinin altını çiziyor. Bugüne ait, İngiltere'deki yeni macerasıyla ilgili yalnızca üç paylaşım kaldı. Biyografisinde ya da profilinin geri kalanında Juventus'a dair hiçbir referans yok. 1997 doğumlu Di Gregorio, 2024'ten bugüne kadar Juventus'ta oynadı ve 84 maça çıkıp 84 gol yedi.

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