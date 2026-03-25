Eski futbolcu ve şu anda televizyon yorumcusu olan Antonio Di Gennaro, Fanpage.it'e Milli Takım hakkında şunları söyledi: "Zor bir dönemden geçiyoruz, bu doğru, ve beş büyük lig arasında geride kalıyoruz. Kesinlikle, bizde fiziksel çalışmalara çok ağırlık veriliyor; ayrıca rakibi geçebilen oyuncular bulmakta zorlanıyoruz. Bu durum özellikle İtalyanlar için geçerli. Asıl mesele, bugün genç takımlarda bile taktik üzerine çok çalışılıyor olması. Somut bir değişim kararı alınmazsa futbolumuz gelişemez."
Çeviri:
Di Gennaro: "Futbolcular Spalletti'yi milli takımdan kovdular, egosunu kontrol edemiyor"
FAZLA YABANCI OYUNCU: İTALYAN FUTBOLUNU NASIL YENİDEN CANLANDIRABİLİRİZ?
"Ligimizde hakemler hakkında çok daha fazla konuşuluyor; bunun nedeni de son üç ayda yaşanan kargaşadır. Genel olarak oturup somut bir şekilde konuşmalı, uzman kişilerin bilgisine başvurmalı ve bir dizi reform gerçekleştirmeliyiz. Öncelikle yabancı oyuncu sayısını azaltmak gerekir; bu oran neredeyse yüzde 70'e ulaşmış durumda. Ve çok derinlemesine bir analiz yapılmalı, ama sanırım böyle bir analiz asla yapılmayacak. Sana inanılmaz bir veri vereyim mi? İtalya'nın beşinci ligi olan Eccellenza'da forvetlerin yüzde 80'i yabancı. Yabancılara karşı bir şeyim yok, aksine, tekrar ediyorum, sık sık söyledim, Modric ve De Bruyne gibi futbolcular gelirse bu tüm İtalyan futbolu için iyidir. Modric, Milan'da olağanüstü işler yapıyor, antrenmanlarda da olağanüstü olduğunu söylediler. Ve göreceksin ki De Bruyne kalırsa, umarım kalır, gelecekte Napoli ile daha da güçlü olacak."
SPALLETTI KOVULDU
"Antrenmanda iyi performans göstermezsen, maçta da iyi oynayamazsın. Sana söyleyeyim, önemli bir nokta da futbolcuların antrenmanda da eğlenmeleri gerektiğidir. Eğer eğlenmiyorsan, işler zorlaşır. Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Milli Takım eğleniyordu. Spalletti'yi Milli Takım'daki futbolcular kovdurdu. Çünkü Spalletti kesinlikle harika bir teknik direktör, ancak egosunu kontrol etmeyi ve oyuncularla iyi geçinmeyi bilmeli."
SPALLETTI SEVİMLİ GÖRÜNMEYE ÇALIŞIYOR, AMA...
"Spalletti'yi resmen dışladılar, ha. Bunu sana yazılı olarak söylüyorum, ben de Almanya'daydım (Euro 2024'te, ed.). O da biraz bunu kendi üzerine çekiyor. Spallettone harika bir teknik direktör, bu esprilerle sevimli görünmeye çalışıyor ama oyuncuları tarafından her zaman anlaşılmıyor. Onu çok uzun zamandır tanıyorum, Fiorentina'nın genç takımında birlikte oynamıştık. Saha içinde bir numara, saha dışında iletişim konusunda o kadar değil. Sonra Juventus'ta olağanüstü bir iş çıkarıyor. Juventus'un kadrosuna bakıp oyuncuları değerlendirirsen, sence kaç tanesi Juve'ye yakışır? Az, bana göre Yildiz ve Bremer."