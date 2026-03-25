Di Gennaro: "Futbolcular Spalletti'yi milli takımdan kovdular, egosunu kontrol edemiyor"

"Ligimizde hakemler hakkında çok daha fazla konuşuluyor; bunun nedeni de son üç ayda yaşanan kargaşadır. Genel olarak oturup somut bir şekilde konuşmalı, uzman kişilerin bilgisine başvurmalı ve bir dizi reform gerçekleştirmeliyiz. Öncelikle yabancı oyuncu sayısını azaltmak gerekir; bu oran neredeyse yüzde 70'e ulaşmış durumda. Ve çok derinlemesine bir analiz yapılmalı, ama sanırım böyle bir analiz asla yapılmayacak. Sana inanılmaz bir veri vereyim mi? İtalya'nın beşinci ligi olan Eccellenza'da forvetlerin yüzde 80'i yabancı. Yabancılara karşı bir şeyim yok, aksine, tekrar ediyorum, sık sık söyledim, Modric ve De Bruyne gibi futbolcular gelirse bu tüm İtalyan futbolu için iyidir. Modric, Milan'da olağanüstü işler yapıyor, antrenmanlarda da olağanüstü olduğunu söylediler. Ve göreceksin ki De Bruyne kalırsa, umarım kalır, gelecekte Napoli ile daha da güçlü olacak."