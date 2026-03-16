Sky'ın yorumcusu Paolo Di Canio, Sky Calcio Club'da Lazio'yu övdü: "Böyle bir seyirci muhteşemdi, oyuncuların moralini çok yükseltti. Takımın tavırları adeta bir final maçı gibiydi; yeniden buldukları birlikte olma ve mücadele etme arzusu göze çarpıyordu. Lazio, Coppa Italia rövanş maçı öncesinde yoğun bir futbol sergiledi; çünkü böyle bir sezonda bir turnuvanın finaline çıkabilmek gerçekten büyük bir başarıdır."
Di Canio, Milan'a sert çıktı: "Kişiliği olmayan bir takım. Leao sahada dolaşıyor, Pulisic ise kırgınmış gibi davranıyor"
LEAO'YA YÖNELİK ELEŞTİRİ
Di Canio, Leao'yu hedef alıyor: “Milan, özellikle oyun kurmak zorunda kaldığında, Lazio'dan daha zayıf takımlara karşı bile her zaman zorluklar yaşadı. Leao sahada dolaşıp duruyor, sana sadece kontra ataklarda topu vermeyi çözüm olarak sunuyor. Diğerleri fedakarlık yaparken 70 dakika boyunca sahada dolaşan ve kendisine pas verilmediği için sinirlenen bir oyuncuyu izleyemezsin. Bu sorunu Allegri çözmek zorunda. Bugün Max bu tartışmayı görünce canavara dönüşüyor, biri (Pulisic, ed.) çaba gösterip oyunu bağlamaya çalışırken, ona (Leao, ed.) pas vermiyorlar… Bana yeter artık. Ben olsam onu oyundan alırdım.”
KİŞİLİĞİ YOK
Di Canio konuşmasına şöyle devam ediyor: "Milan kişilikten yoksun bir takım. Beni heyecanlandıran Modric'i bir kenara bırakalım. De Winter, Leao bu halde, Pulisic ise kırılmış gibi davranıp topu ona vermiyor. Genel olarak kişilikten yoksun bir takım."