Di Canio, Milan'a sert çıktı: "Kişiliği olmayan bir takım. Leao sahada dolaşıyor, Pulisic ise kırgınmış gibi davranıyor"

Di Canio, Leao'yu hedef alıyor: “Milan, özellikle oyun kurmak zorunda kaldığında, Lazio'dan daha zayıf takımlara karşı bile her zaman zorluklar yaşadı. Leao sahada dolaşıp duruyor, sana sadece kontra ataklarda topu vermeyi çözüm olarak sunuyor. Diğerleri fedakarlık yaparken 70 dakika boyunca sahada dolaşan ve kendisine pas verilmediği için sinirlenen bir oyuncuyu izleyemezsin. Bu sorunu Allegri çözmek zorunda. Bugün Max bu tartışmayı görünce canavara dönüşüyor, biri (Pulisic, ed.) çaba gösterip oyunu bağlamaya çalışırken, ona (Leao, ed.) pas vermiyorlar… Bana yeter artık. Ben olsam onu oyundan alırdım.”