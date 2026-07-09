"Malagò, Maldini'yi bekliyor ve Paolo'nun düşünceleri hoşuma gidiyor: Bu ciddi bir tutum; kendi yetki alanının ne olacağını bilmek istiyor. Malagò ve Maldini birlikte mükemmel bir ikili olurlar. Teknik direktör olarak hem Mancini hem de Conte bana uygun olur, ancak bu isimlerin ötesine geçilmesin."



