Repubblica gazetesi, Sky Sport yorumcusu Paolo Di Canio ile uzun bir röportaj yaptı. Röportajda ele alınan konular arasında Milli Takım’ın geleceği de yer aldı: “Malagò doğru kişi. Önemli kurumsal bağlantıları var, iletişim becerisi mükemmel. Milano-Cortina Oyunları’nın açılış törenindeki konuşması beni çok etkiledi: İngilizce konuşarak tarihimizi, kültürümüzü ve geleneklerimizi övdü; tam bir lider tavrıyla.”
Çeviri:
Di Canio: "Mancini’ye evet. Müebbet mahkûmlara ikinci bir şans veriyoruz, ama ona gelince seçici mi davranıyoruz?"
MALDINI VE YENİ TEKNİK DİREKTÖR
"Malagò, Maldini'yi bekliyor ve Paolo'nun düşünceleri hoşuma gidiyor: Bu ciddi bir tutum; kendi yetki alanının ne olacağını bilmek istiyor. Malagò ve Maldini birlikte mükemmel bir ikili olurlar. Teknik direktör olarak hem Mancini hem de Conte bana uygun olur, ancak bu isimlerin ötesine geçilmesin."
MANCINI VE CONTE
"Şu anda Mancini bana daha uygun geliyor. Gençlerle iyi çalışıyor, yetenekleri keşfediyor. Conte çok yetenekli, ama günlük rutine ihtiyacı var. Bazıları, 2023’te ayrılış şekli nedeniyle Mancio’ya kızgın, ama o özür diledi: Müebbet mahkûmlara bile ikinci bir şans veriyoruz, şimdi de ona karşı seçici mi davranacağız?"
BALOGUN DAVASI
"Utanç verici. Kabul edilemez, bir skandal. Futbol kesin kurallara dayanır: Kırmızı kart gördün mü, otomatik olarak maçtan men edilirsin. İstisna yapılamaz. İğrenç bir durum, ciddi bir emsal oluşturuldu. Dünya Kupası'nın adaleti bozuldu mu? Genel olarak evet, bu olay turnuvanın güvenilirliğine büyük bir darbe vurdu. Ben asla rakip takımın lehine tezahürat etmem, ama ABD’nin Belçika’ya karşı elenmesi doğru oldu. Balogun’un kendi kalesine gol atması eğlenceli olurdu, kurnazlık yapmaya çalışanlara bir ders olurdu."
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