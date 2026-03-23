Di Canio: "Leao olmadan Milan daha sağlam. Bana kızıyor mu? Umurumda değil, ne de olsa kuzenim değil. Pio Esposito mu? O bambaşka bir konu."

“Dürüst olmak gerekirse, İtalya’da gelişmek istiyorsak İspanya’ya ya da Fransa’ya bakmamız gerektiğini söylemek gerekir: Hiçbir takımda, kamuoyunun sürekli ‘evet, ama keşke yapsa’ demesi gereken bir oyuncu yok. Büyük futbolda bir ‘ama’ bile fazladır: onunla birlikte her zaman 5-6 tane kullanırsınız. Sadece İtalya’da, belki de yetenek eksikliğimizden dolayı, buna katlanmaya alışıyoruz: bu Milan’ın işi, ama büyümek istiyorsa, nasıl ayağa kalkacağını bilmeyen, ama ama ama diyen bir oyuncuya sahip olamaz. Ne kadara mal olur? Bir euro, peki deneriz. Sekiz milyon, eğer yenilemem gerekirse, bilemiyorum.”





“Tare? Olimpico’daki tavrını düşünüyorum, bana açık geliyor. O ciddi bir yönetici, futbol oynamış ve futbol yapmış, Lazio’yu inşa etmiş ve iyi performans göstermesini sağlamış, Milan için yeni bir boyut inşa etmek isteyen biri, bu tavrı kabul edemez. Biraz sinirlenme olabilir, ama sorun, tüm potansiyele sahip ama 27 yaşında olan bir oyuncu için genel yönetimdir. Eğer 22 yaşındayken 27 yaşındakinden daha iyiyse, bu senin daha az değerli olduğun anlamına gelir: Rakamlara bakmıyorum, önemli olan golleri düşünüyorum. Leao olmadan fark görülüyorsa o başka, ama o oynamadığında Milan daha sağlam: Sekiz maçta yirmi bir gol attık ve iki gol yedik.”





“Bana kızacak mı? Ne umurumda, o benim kardeşim mi yoksa kuzenim mi? Diğer birçok oyuncu hakkında iyi konuşuyorum, Yıldız güvenilir ve ciddi biridir. Ben konuştuğumda, büyük futbolculardan bahsediyorum, Quarticciolo’daki mahalle barımda değil.”





“Forvet rolü mü? Kesinlikle onun için daha iyi, çünkü İtalya’da daha fazla gol atıyor. Sorun, gol dışında maç sırasında ne yaptığın, ne ürettiğin. Çünkü, eğer isteksiz bir oyuncum olsaydı ve bana üç gol atsaydı, bunu kabul ederdim, ama bu diğer kategorilerde bile olmaz. Ancak Milan bunu göze alamaz. Leao’ya kızgın değilim, ona da kızgınım çünkü sonuçta ben de düşünüyorum: 188 santimetre, çok fazla kalite. Ama çoğu zaman ne düşündüğünü merak ediyorsun, bana bazen futbolun, doğuştan yeteneği olduğu için normal bir şey olduğu, ama asıl eğlencenin kayıt stüdyosu ya da defile olduğu izlenimini veriyor. Bir ay önce olduğu gibi, kışın göğsü çıplak. Bunu estetik bir faktörden dolayı söylemiyorum, ama profesyonel düzeyde kabul edilebilir mi diye merak ediyorum. Markalarla yapılan anlaşmalar bir yana, çünkü bu bir iştah meselesi: 20 dakikalık fotoğraf çekimi için sana para veriyorsa, sorun yok. Ama defile... Zaman değişti, doğru, ama disiplin değişmedi. Eskiden bazı şeyler yapılabilirdi, şimdi yaklaşım farklı. Ama kurallar aynı. Satmaları gerektiğini söylemiyorum, belki bir dönüş yapar ve fikrimi değiştiren ilk kişi ben olurum. Bu yeteneğin en üst düzeyde sergilenmesinden keyif almaya hazırım, tıpkı asla hayal kırıklığına uğratmayan ve sonuçları ortada olan Yıldız gibi.”