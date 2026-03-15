Di Canio: "Leao çileden çıkardı! Allegri deli gibi sinirlendi. Pulisic var gücüyle koşarken, o sadece yürüyüş yapıyor"

Eski Lazio forveti ve şu anki televizyon yorumcusu Paolo Di Canio, Milan'ın Lazio'ya 1-0 yenildiği maçın ardından Sky Sport stüdyolarından "Club" programında konuştu. Bu mağlubiyet, Inter'in Atalanta'ya karşı aldığı 1-1 beraberliği değerlendirerek Scudetto yarışını yeniden alevlendirmek bir yana, Nerazzurri'nin puan farkını 8'e çıkarmasına da neden oldu. 

Di Canio, Rafael Leao'yu eleştirdi. Ona göre Leao, bu takımdaki yerini hak etmek için çok az şey yapıyor ve hatta oyundan çıkarken Allegri ile tartışmaya bile giriyor.

İşte sözleri.

  • 70 DAKİKA YÜRÜYÜN

    "70 dakika boyunca bir oyuncunun sadece dolaştığını, diğerlerinin ise canla başla mücadele ettiğini izleyemezsin. Bir oyuncu, iki hareket yapıp sonra hiç çaba göstermeden sadece iki top almak için orada durmuyor. Pulisic, Cremona maçında oyundan alındı ve kızgındı çünkü o koşuşturuyordu ve formunda değildi, ama diğer oyuncu 4 kontra atağı boşa harcadı. Allegri, birine ya da diğerine daha fazla fırsat vermek arasında bir denge kurmaya çalışıyor."

  • ALLEGRI, BİR CANAVAR GİBİ ÖFKELENİYOR

    "Cremonese maçında da aynı performansı sergiledi, hatta daha da kötüydü, ama yine de Leao'yu sahada bırakmayı tercih etti. Üstelik bu hamle, Şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirecek bir fırsat değildi. Bugün Max çok sinirlendi çünkü – her ne kadar kendisi "hayır, Şampiyonlar Ligi hedefine odaklanmalıyız" dese de – bir teknik direktör işte böyledir."

  • "KIRILDI"

    "Bugün Pulisic'le bu tartışma var, ama top bizde değilken sahada çaba gösteren, oyunu birleştirmeye çalışan bir oyuncu varken, o bunu yapmıyor... O zaman ben de "Yeter artık, canımı sıktın" diyorum."

  • Çıkarılması gerekiyordu

    "Ben onu oyundan alırdım. Boşluklar görürsem bırakabilirim de, ama iki forvet oynamak zorunda kalırsam ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapamam. Maçın bitmesine 25 dakika kaldı ve hedefimiz en azından beraberliği yakalamaktı."

