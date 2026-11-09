Inter, Como’yu 2-0 mağlup etti ve genel olarak zorlu geçen, özellikle derbi yenilgisinin ardından yoğun eleştirilere sahne olan haftalardan sonra hakkındaki algıyı bir kez daha tersine çevirdi. En azından İtalya’da durum böyle. Inter, lider Lazio’yu takibini milli araya girerken olduğu gibi bir puan geriden sürdürüyor.

Üstelik Como masalına karşı alınan net galibiyet, Şampiyonlar Ligi’nde Lens’i 9-1 yenerek kulübün ve İtalyan futbolunun tarihini yeniden yazan, turnuvada üstünlük kuran bir rakibe karşı geldi. Bu sonuç, televizyonun köklü simalarını ve yorumcularını da Inter’in üstünlüğünden güçlü biçimde yana tavır almaya yöneltti. Bunlardan biri, Paolo Di Canio oldu. Di Canio, Sky Sport stüdyosundan Inter’in üstünlüğünü güçlü biçimde savundu.