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CanlıBiletler
Di Canio Sky ClubGetty
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Di Canio: "Inter bu hâldeyken karşısında oynamak imkânsız. Spence İtalya'da gözleri bağlı oynar. Milan karşısındaki yenilgi düşüncesizce bir tercih yüzündendi"

Inter
P. Di Canio
Transfers
Como
AC Milan
D. Spence
Serie A

Como karşısında alınan galibiyet, Inter hakkındaki algıyı değiştirdi.

Inter, Como’yu 2-0 mağlup etti ve genel olarak zorlu geçen, özellikle derbi yenilgisinin ardından yoğun eleştirilere sahne olan haftalardan sonra hakkındaki algıyı bir kez daha tersine çevirdi. En azından İtalya’da durum böyle. Inter, lider Lazio’yu takibini milli araya girerken olduğu gibi bir puan geriden sürdürüyor.

Üstelik Como masalına karşı alınan net galibiyet, Şampiyonlar Ligi’nde Lens’i 9-1 yenerek kulübün ve İtalyan futbolunun tarihini yeniden yazan, turnuvada üstünlük kuran bir rakibe karşı geldi. Bu sonuç, televizyonun köklü simalarını ve yorumcularını da Inter’in üstünlüğünden güçlü biçimde yana tavır almaya yöneltti. Bunlardan biri, Paolo Di Canio oldu. Di Canio, Sky Sport stüdyosundan Inter’in üstünlüğünü güçlü biçimde savundu.

  • Lautaro'nun yokluğu bir etken mi? Thuram fark yaratıyor

    "Lautaro'nun yokluğu önemli bir etken. O bir lider; özellikle bazı maçlarda yüzde 60 kapasiteyle bile rakibinden sıyrılacak teknik kaliteye sahip, çok az oyuncu onun gibi şut çekebiliyor... Ancak Thuram fark yaratıyor: Inter'in üretken olamadığı son maçlarda bile hareket ediyor, çabalıyor, topu arıyor ve hücum hattının her bölgesinde görev yapıyordu. Değişen takımın kendisi ve bugün gerçek Inter'i gördük."

  • Kulüpte güçlü antikorlar var

    "Rahatlığa alıştığımız ve her şey kolay göründüğü için bir anlığına doğru yoldan sapabiliriz. Peki işler artık yolunda gitmediğinde? Artık eskisi gibi değil miyiz? Inter'in iyi yanı, kulüp bünyesinde antikorların bulunması. Bu sayede son 6 yılda inşa ettiklerini mahvedemezler: Kulübün, ciddi bir ortamın gerektirdiklerini benimsiyorlar."

  • Durdurulamayan Inter

    "İlk 6 maçta üstünlükten, karşısında oynamanın imkânsız olduğu bir Inter'den söz ettik; bugün gördüğümde de düşündüğüm bu. Kaybolsalar da sonra kendilerini yeniden buluyorlar, çünkü sağlıklı ve ciddi bir ortam var. Akanji'nin müdahalelerinde bacağı diriydi, üstelik hafta içinde de oynadılar: Mesele yalnızca zihinsel, diğer birçok takım gibi onların da sahip olabileceği bazı eksikler bir yana."

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  • YAKLAŞIM DEĞİŞTİ

    "Bu canlılık, bu çabuk reaksiyon tesadüf eseri değil; tıpkı gol yediği dönemde bunun tesadüf olmaması gibi. O yaklaşım bir kusurdu: Yavaş ve tutuktular; zihnen, top dolaştırırken ve topu geri kazanırken zamanlama hataları yapıyorlardı. İşte Inter bu: Üzerine baskıyla gelip seni sıkıştırdığında, diğer takımların savunmada olağanüstü olduğu söylenemez. Milan'a karşı diziliş değişikliği bana düşüncesizce bir tercih gibi geldi; takıma kimliğini kaybettiriyorsun. Bu, dünyanın en iyi teknik direktörlerinin de başına gelir."

  • Bandajlı Spence

    "Diouf sol ayaklı, çalım atmaya düşkün bir iç orta saha oyuncusu. Kalkıp kanat beki oynuyor; dikkatsiz, sağ ayağını doğal biçimde kullanamıyor... Spence mi? İtalya'da göz bandıyla oynuyor... Göz bandıyla oynuyor. Ama bu adam, dünyanın en iyi üçüncü millî takımıyla Dünya Kupası'nda ilk 11'de oynadı. Öyle sıradan birinden bahsetmiyoruz... Ayağı da var, tekniği de.

    Verdiği pas, Premier Lig düzeyinde bir asist: Öyle sert bir top ki ya kendi kalene atarsın ya da takım arkadaşım golü atar. Topu savunmadan çıkarırken de teknik becerisi var. Bazen dalgınlığa kapılacaktır, çünkü biraz öyle biri. Ama o kusuru giderilirse atletizmi, kalitesi ve tekniğiyle kanat beki olarak onun oynaması daha olası olur."