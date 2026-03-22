Inter, Floransa'da puan kaybetti; şampiyonluk yarışında hızı kesildi ve Milan yaklaşarak farkı 6 puana indirdi; Öte yandan Fiorentina, sıralama ve özellikle moral açısından önemli bir puan kazandı. Cristian Chivu'nun takımına karşı 1-1 berabere kalmanın ardında tüm rakiplere açık bir mesaj var: Viola hayatta, küme düşme bölgesinden uzak durmaya devam ediyor ve ligde üçüncü olumlu sonucunu (bir galibiyet ve iki beraberlik) elde etti. Nerazzurri, maçın ilk dakikasında Pio Esposito'nun golüyle öne geçmişti, ikinci yarıda ise 77. dakikada Cher Ndour beraberlik golünü attı.
Çeviri:
Di Canio, Fiorentina-Inter maçının ardından: "Inter kabustan korkuyor. Thuram'ı hiç bu kadar bitkin görmemiştim, Barella ne büyük bir hata yaptı"
"GEÇEN YILIN KABUSUNDAN KORKUYORLAR"
Sky Sport stüdyolarında Paolo Di Canio, Nerazzurri'nin kötü gidişatı hakkında şu yorumda bulundu: "Geçmişte yönetim biraz kibirli görünebilirdi, bu sefer ise başaramama korkusuyla karışık bir durum gibi görünüyor. Bodo/Glimt'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan iki mağlubiyetin ciddi bir darbe olduğunu düşünüyorum. Artık üç haftadır Avrupa'da maç oynamıyorlar, dolayısıyla fiziksel açıdan mazeret yok; bence sorun zihinsel bir şey, geçen yılki kabusun tekrarlanmasından korkuyorlar. Şimdi Milan var ve Napoli de geri dönüyor, bu da kilit noktalarında zorluk yaşayan bir takıma baskı yapabilir. Thuram'ı hiç bu kadar bitkin görmemiştim, Barella Ndour'un golünde ciddi bir hata yaptı."
