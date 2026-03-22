Di Canio, Fiorentina-Inter maçının ardından: "Inter kabustan korkuyor. Thuram'ı hiç bu kadar bitkin görmemiştim, Barella ne büyük bir hata yaptı"

Sky Sport stüdyolarında Paolo Di Canio, Nerazzurri'nin kötü gidişatı hakkında şu yorumda bulundu: "Geçmişte yönetim biraz kibirli görünebilirdi, bu sefer ise başaramama korkusuyla karışık bir durum gibi görünüyor. Bodo/Glimt'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan iki mağlubiyetin ciddi bir darbe olduğunu düşünüyorum. Artık üç haftadır Avrupa'da maç oynamıyorlar, dolayısıyla fiziksel açıdan mazeret yok; bence sorun zihinsel bir şey, geçen yılki kabusun tekrarlanmasından korkuyorlar. Şimdi Milan var ve Napoli de geri dönüyor, bu da kilit noktalarında zorluk yaşayan bir takıma baskı yapabilir. Thuram'ı hiç bu kadar bitkin görmemiştim, Barella Ndour'un golünde ciddi bir hata yaptı."



