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Bastoni ItalyGetty
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Di Canio: "Bastoni mi? Laf üretip aptalca davranan biri olmaktansa, işi yapan kendine güvenli biri olmak daha iyi"

İtalya
A. Bastoni
Inter
P. Di Canio

Eski forvet, İtalyan savunmacının tavrını alkışladı.

İtalya, Paris'teki Parc des Princes'ten Fransa karşısında aldığı ikna edici 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Takımın etrafındaki moralleri yeniden yükselten ve gelecek adına umut veren bir maç oldu. 1-1'lik skorda belirleyici olan golü ise yine Alessandro Bastoni attı. Bastoni, Zenica'da Bosna'ya karşı oynanan maçtaki ve ne yazık ki hâlâ acı veren fiyaskonun ardından İtalya Milli Takımı'ndaki imajını yeniden inşa ediyor.

Bu çıkış Paolo Di Canio'nun da dikkatinden kaçmadı. Sky Sport stüdyolarından konuşan Di Canio, Inter savunmacısının tavrını anlatırken sözünü sakınmadı.

  • Mancini eleştirilerden etkilendi

    "Yaşanan tüm anları bir kenara bırakırsak, ben iki maçtan iki bölümlük bir fotoğraf çekiyorum: Türkiye'de, dişimize göre bir takıma karşı oyunu domine ettiğimiz ilk yarı ve Fransa'ya karşı, rakibin topa sahip olmasını ve rakibin daha yüksek kalitesini kabul etmeniz gereken ilk yarı. Bu takımın yeniden rekabetçi olabilmesi için mükemmel karışım bu. Mancini mi? Eleştiriler onu etkiledi: o da başlangıçta açıklamalarıyla abarttı ama zeki biri, sonuçlar gelmezse bedelini iki kat ödeyeceğini biliyor"

  • “Dimarco’yu bekte göremiyorum”

    "Oyuncular İtalya formasını en iyi şekilde onurlandırıyor. Bana göre Dimarco dördüncü orta saha gibi görünmüyor: gücü var, ama artık bir yaşa geliyor ve çoğu zaman çok fazla depar attığında sakatlanma riski taşıyor. Onu oraya koyup Inter'deki gibi verim aldırmak kolay değil: bu, orada olmaması gerektiği anlamına gelmiyor ama Mancini çözüm bulmalı.

    Sadece sonuca bakmayalım, bu arada işin savunma tarafında da katkı vermen gerekiyor: rotasyonun belli mekanizmaları ve hareket hâlindeyken farklı bir teknik ve yaratıcılık seviyesi olmalı; bu, Inter'de yaptığı gibi süratle gelip bindirme yapmaktan farklı".

  • "İŞİ YAPAN KÜSTAH BASTONI"

    "Bastoni mi? Stoper olarak çok fazla iş yapmaları gerekmedi, karşılarında Pio Esposito gibi doğrudan bir rakip yoktu: ama çok disiplinli, dikkatli ve zamanlamaları yerindeydi. Kolay gol fırsatlarının gelmemiş olması, büyük bir kompaktlık olduğunu gösteriyor.

    Bastoni'nin biraz gözü kara basın toplantısını beğendim, öyle ki Fransa karşısında bunu sahaya yansıtıyor: goldeki pozisyonla onun hiçbir ilgisi yok, orada bir orta saha oyuncusunun olması gerekir. Buna rağmen sert şekilde geliyor ve sonra golü atıyor: soğukkanlı, dikkatli ve ben sahada söylediklerini yapan gözü kara oyuncuları severim. İki ihtimal var: ya gözü kara davranırsın ve bir aptal...sındır ya da gözü karasındır ve söylediklerini yaptığın için hoşuma gidersin. O bunu yapıyor.

    Artık Bosna'ya bakmamak gerekiyor: bunun ağırlığını hissetmelisin ama karakter koyup bunun üzerinden akıp gitmesini sağlarsın ve bu sana motivasyon veren bir şeye dönüşür. Güvenilirliğini yeniden kazanmış bir teknik direktör de yardımcı oluyor".

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