"Bastoni mi? Stoper olarak çok fazla iş yapmaları gerekmedi, karşılarında Pio Esposito gibi doğrudan bir rakip yoktu: ama çok disiplinli, dikkatli ve zamanlamaları yerindeydi. Kolay gol fırsatlarının gelmemiş olması, büyük bir kompaktlık olduğunu gösteriyor.

Bastoni'nin biraz gözü kara basın toplantısını beğendim, öyle ki Fransa karşısında bunu sahaya yansıtıyor: goldeki pozisyonla onun hiçbir ilgisi yok, orada bir orta saha oyuncusunun olması gerekir. Buna rağmen sert şekilde geliyor ve sonra golü atıyor: soğukkanlı, dikkatli ve ben sahada söylediklerini yapan gözü kara oyuncuları severim. İki ihtimal var: ya gözü kara davranırsın ve bir aptal...sındır ya da gözü karasındır ve söylediklerini yaptığın için hoşuma gidersin. O bunu yapıyor.

Artık Bosna'ya bakmamak gerekiyor: bunun ağırlığını hissetmelisin ama karakter koyup bunun üzerinden akıp gitmesini sağlarsın ve bu sana motivasyon veren bir şeye dönüşür. Güvenilirliğini yeniden kazanmış bir teknik direktör de yardımcı oluyor".