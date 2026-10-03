İtalya, Paris'teki Parc des Princes'ten Fransa karşısında aldığı ikna edici 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Takımın etrafındaki moralleri yeniden yükselten ve gelecek adına umut veren bir maç oldu. 1-1'lik skorda belirleyici olan golü ise yine Alessandro Bastoni attı. Bastoni, Zenica'da Bosna'ya karşı oynanan maçtaki ve ne yazık ki hâlâ acı veren fiyaskonun ardından İtalya Milli Takımı'ndaki imajını yeniden inşa ediyor.
Bu çıkış Paolo Di Canio'nun da dikkatinden kaçmadı. Sky Sport stüdyolarından konuşan Di Canio, Inter savunmacısının tavrını anlatırken sözünü sakınmadı.