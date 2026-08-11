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Di Canio Leao Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Di Canio: “Allegri’nin elinde Conte’nin tükettiği bir Napoli var. Leao sahada eğlenmek zorunda mı? Hadi ama”

Serie A
AC Milan
SSC Napoli

Eski golcü, Serie A'nın başrol oyuncularından söz ediyor.

Paolo Di Canio, eski forvet ve şu anda Sky yorumcusu, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda Serie A'nın başlamasına iki haftadan az bir süre kala İtalya Ligi'nin büyük takımlarını ve bazı bireysel performansları değerlendirdi.


LEAO VE MILAN

"Sürekli neden dört iyi maç oynayıp sonra durduğunu soruyoruz. Kalacak mı, gidecek mi diye onun hakkında durmadan konuşuluyor. Bir teknik direktörden diğerine geçti ama tavrı hep aynı kaldı. Amorim onun eğlenmesi gerektiğini söylüyor. Ama bırakın artık bunu, sahada kim eğleniyor ki? Ter dökülür, çalışılır, koşulur ve her şeyden önce fedakârlık yapılır. Kazanırsan sevinebilirsin ama eğlenmek başka bir şey. Futbol bir iştir, günde iki ya da üç saat antrenman yapmak değildir. Bu, birçok şeyden oluşan bir kültürdür; her şeyden önce de kurallar koymayı ve onları uygulatmayı bilen bir kulüptür. Futbol ayrı bir dünya değil ve paranın da bununla ilgisi yok".


AMORIM

"Kesinlikle yükselen en iyi teknik adamlardan biri ama yapacak çok işi olacak, geçen yıl Manchester United'daki tavrı beni etkilemişti. Daha gelir gelmez disiplin gerekçeleriyle Rashford'u kadro dışı bıraktı. Sert adam rolünü oynamak istedi, önemli bir geçmişe sahip bir kulüple karşı karşıya geldi. Sonra Mainoo'yu da kadro dışı bıraktı, bunu doğru bulmadım. Şimdi de Leao'nun eğlenmesi gerektiğini söylüyor... Anlamıyorum. Müzik, defileler de buna dahil mi?".


  • GÜÇ SIRALAMASI

    "Inter açık ara önde, sonra Juventus ve Napoli, onların ardından da Milan ile Roma".


    INTER

    "Daha fazla özgüvene sahip, takım güçlü. Inter'in asıl değeri kulüp yapısı: roller net, herkes kendi görev alanında işini yapıyor. Chivu avantajlı başlıyor, çünkü büyükler teknik direktör değiştirdi ve dengeyi bulmaları gerekiyor. O ise bunu zaten bulmuş durumda".


    ALLEGRI VE NAPOLI

    "Conte'nin yöntemleri nedeniyle tükenmiş bir takım devralıyor, kendisi yönetmeyi biliyor, diyaloğa açık. Bağırmadan çalışıyor. Çift kulvar için hâlâ bir şeyler eksik".


    COMO

    "Fabregas yüksek efor gerektiren bir futbol oynatıyor: dikine oyun, topa sahip olma. Şampiyonlar Ligi enerjiyi alıp götürüyor, bu onun için de bir ilk. İlk sekizde oynamak (kadroya girebilmek için) önemli bir test. Herkes için yeni bir durum".


    SPALLETTI

    "Ölçüyü aldı, artık transferde de başrolde. Napoli gibi Inter'in en güçlü rakibi olarak başlıyor".


    MANCINI, İTALYA MİLLİ TAKIMI'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ

    "Uygun zamanlarda onun lehine görüş bildirdim. Nasıl kazanılacağını biliyor. Hainlik suçlamalarından söz edilmesi beni rahatsız etti, şaka mı bu? Ülkemizde soyguncular ve katiller için topluma yeniden kazandırılma çağrısı yapılıyor, sonra da Mancini Arabistan'a gitti diye itibarını geri kazanamıyor mu? Mesele başka: artık aidiyet duygusundan söz edildiğini duymuyorum. Bosna'ya karşı oynanan maç hayat memat meselesi olmalıydı, biz ise oraya sadece mesai doldurmaya gittik".


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