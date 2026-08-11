Paolo Di Canio, eski forvet ve şu anda Sky yorumcusu, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda Serie A'nın başlamasına iki haftadan az bir süre kala İtalya Ligi'nin büyük takımlarını ve bazı bireysel performansları değerlendirdi.





LEAO VE MILAN

"Sürekli neden dört iyi maç oynayıp sonra durduğunu soruyoruz. Kalacak mı, gidecek mi diye onun hakkında durmadan konuşuluyor. Bir teknik direktörden diğerine geçti ama tavrı hep aynı kaldı. Amorim onun eğlenmesi gerektiğini söylüyor. Ama bırakın artık bunu, sahada kim eğleniyor ki? Ter dökülür, çalışılır, koşulur ve her şeyden önce fedakârlık yapılır. Kazanırsan sevinebilirsin ama eğlenmek başka bir şey. Futbol bir iştir, günde iki ya da üç saat antrenman yapmak değildir. Bu, birçok şeyden oluşan bir kültürdür; her şeyden önce de kurallar koymayı ve onları uygulatmayı bilen bir kulüptür. Futbol ayrı bir dünya değil ve paranın da bununla ilgisi yok".





AMORIM

"Kesinlikle yükselen en iyi teknik adamlardan biri ama yapacak çok işi olacak, geçen yıl Manchester United'daki tavrı beni etkilemişti. Daha gelir gelmez disiplin gerekçeleriyle Rashford'u kadro dışı bıraktı. Sert adam rolünü oynamak istedi, önemli bir geçmişe sahip bir kulüple karşı karşıya geldi. Sonra Mainoo'yu da kadro dışı bıraktı, bunu doğru bulmadım. Şimdi de Leao'nun eğlenmesi gerektiğini söylüyor... Anlamıyorum. Müzik, defileler de buna dahil mi?".



