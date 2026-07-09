La Gazzetta dello Sport’ta, Milan ve Fransa milli takımlarının eski orta saha oyuncusu Vikash Dhorasoo ile 2006 Dünya Kupası’nda Fransa ile İtalya arasında oynanan final maçı üzerine yapılan uzun röportaj: “2005’te İstanbul’da Milan ile kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi finalini hiç sorun yaşamadan tekrar izleyebildim, çünkü çok yoğun bir andı. 2006 Dünya Kupası finalini ise izleyemiyorum; o maçı kazanmak isterdim. Zamanda geriye dönüp o maçı yeniden oynamak isterdim. Hoş bir yenilgi değildi. Çok özel bir maçtı.”
Çeviri:
Dhorasoo: "2006 İtalya-Fransa Maçı: İtalyanların artık işlerinin bittiğini düşünmüştük. Zidane, Materazzi'ye attığı kafa vuruşu için özür diledi."
ZIDANE'NİN KOVULMASI
"Zidane'ın, kimsenin görmediği Materazzi'ye attığı kafa vuruşuyla birlikte oyundan atılması her şeyi değiştirdi. Böyle kaybetmek hiç hoş değildi, kazanacağımıza emindik. Zidane, Makelele ve Thuram’ın milli takıma geri dönerek eleme maçlarına yeni bir soluk getirdiği andan itibaren birbirimize söz vermiştik. Zidane ne yaptı? Basitçe özür diledi. Cumhurbaşkanı Chirac’ın huzurunda Domenech, Zidane’a teşekkür etmek istedi: bir alkış başlatmaya çalıştı, ama çok çekingen bir alkıştı."
İTALYA'NIN DEĞERİ YETERSİZ GÖRÜLÜYOR
"İtalyanların bitkin düştüğünü hissediyorduk. Birçoğu, Zidane oyundan atılmasaydı kazanacağımızı iddia ediyor. Bunu kanıtlayan hiçbir şey yok. Her halükarda, yenilgimizin sebebi onun oyundan atılması değildi – ki bu karar zaten geç verildi. Gerçi futbolda ayrıntılar önemlidir.”
MALDINI ÖRNEĞİ
“Ödül töreni sırasında hepimizin sahada kalmaması bizim açımızdan sportmenlik dışı bir davranıştı. Bu konuda Maldini çok daha zarif davrandı; oysa bir önceki yıl, Liverpool’a karşı Şampiyonlar Ligi’ni kaybettikten sonra, son ana kadar sahada kalmamızı emretmişti. Oysa Berlin’de sadece birkaçımız sahada kalmıştık. Ve soyunma odasında Zidane çoktan giyinmişti.”
SUÇLANAN KURULUŞ
"Berlin'de organizasyon yetersizdi. Diğer konuklarla birlikte bir otelde kalıyorduk, odalarımıza çıkmak için servis asansörlerini kullanıyorduk. Lobide bir sürü insan vardı. Spike Lee'nin Henry ve Thuram'la sohbet ettiğini hatırlıyorum. Ailelere yönelik davetler iyi yönetilemedi ve bu da gerginlik, stres ve dikkat dağınıklığına yol açtı. Kendimizi izole edip konsantre olmak imkansızdı. Maçtan önce, takıma ilk olarak federasyon başkanı hitap etti: bu pek de ideal bir durum değildi. Domenech daha sonra konuştu, ama ‘hadi gidip pizzayı ve makarnayı silip süpürelim’ gibi şeyler söylemedi.”
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