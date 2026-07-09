Dhorasoo: "2006 İtalya-Fransa Maçı: İtalyanların artık işlerinin bittiğini düşünmüştük. Zidane, Materazzi'ye attığı kafa vuruşu için özür diledi."

"Berlin'de organizasyon yetersizdi. Diğer konuklarla birlikte bir otelde kalıyorduk, odalarımıza çıkmak için servis asansörlerini kullanıyorduk. Lobide bir sürü insan vardı. Spike Lee'nin Henry ve Thuram'la sohbet ettiğini hatırlıyorum. Ailelere yönelik davetler iyi yönetilemedi ve bu da gerginlik, stres ve dikkat dağınıklığına yol açtı. Kendimizi izole edip konsantre olmak imkansızdı. Maçtan önce, takıma ilk olarak federasyon başkanı hitap etti: bu pek de ideal bir durum değildi. Domenech daha sonra konuştu, ama ‘hadi gidip pizzayı ve makarnayı silip süpürelim’ gibi şeyler söylemedi.”