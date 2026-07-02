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JULIAN NAGELSMANN Getty Images
SID

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DFB yönetimi istifasını tavsiye etti: Julian Nagelsmann’ın görevine son verilmesi an meselesi gibi görünüyor

Dünya Kupası
Almanya
J. Nagelsmann

Perşembe sabahı Alman Futbol Federasyonu (DFB) genel merkezinde federasyon yetkilileriyle yapılan bir toplantının ardından, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann’ın görevden alınması an meselesi gibi görünüyor.

Bild gazetesinin haberine göre, Münih’ten uçakla gelen Nagelsmann, Frankfurt am Main’da DFB Başkanı Bernd Neuendorf, Genel Müdür Andreas Rettig, Spor Direktörü Rudi Völler ve Bundesliga Başkanı Hans-Joachim Watzke ile yaptığı üç saatlik toplantıyı saat ikiye yarım kala siyah bir limuzinle terk etti.

  • Öncelikle Nagelsmann’ın, Paraguay’a karşı oynanan Dünya Kupası son 16 turundaki fiyaskoya ilişkin görüşlerini dile getirdiği belirtiliyor. Sporla ilgili yanlış değerlendirmeler, son zamanlarda şiddetli eleştirilere maruz kalan Winston-Salem’deki Dünya Kupası kampındaki atmosfer kadar gündemdeymiş. 

    Bild gazetesine göre daha sonra Nagelsmann’a gönüllü istifa etmesi önerildi ve milli takım teknik direktörüne düşünmesi için süre tanındı. Karar “en geç önümüzdeki haftanın başında” verilecek; SID’nin verdiği bilgilere göre Perşembe günü herhangi bir açıklama yapılmayacak.

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  • Julian Nagelsmann Germany 2026Getty Images

    Jürgen Klopp, Nagelsmann’ın halefi olarak en güçlü aday olarak görülüyor

    Nagelsmann’ın halefi olarak en büyük favori, şu anda MagentaTV’de Dünya Kupası yorumcusu olarak görev yapan ve asıl mesleği Red Bull Grubu’nun futbol başkanı olan Jürgen Klopp olarak görülüyor. Basın haberlerine göre, Klopp bu göreve hazır olduğu belirtiliyor.

    Sky’ın haberine göre, Klopp yeşil ışık yakarsa, RB sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanabilir. Bu opsiyonu, göreve başlamadan önce kendisine garanti ettirmiş.

  • Julian Nagelsmann’ın baş antrenörlük kariyerindeki durakları

    DönemEkip
    2016 - 20191899 Hoffenheim
    2019 - 2021RB Leipzig
    2021 - 2023FC Bayern
    2023 - günümüzAlmanya