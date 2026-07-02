DFB yönetimi istifasını tavsiye etti: Julian Nagelsmann’ın görevine son verilmesi an meselesi gibi görünüyor

Nagelsmann’ın halefi olarak en büyük favori, şu anda MagentaTV’de Dünya Kupası yorumcusu olarak görev yapan ve asıl mesleği Red Bull Grubu’nun futbol başkanı olan Jürgen Klopp olarak görülüyor. Basın haberlerine göre, Klopp bu göreve hazır olduğu belirtiliyor.

Sky’ın haberine göre, Klopp yeşil ışık yakarsa, RB sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanabilir. Bu opsiyonu, göreve başlamadan önce kendisine garanti ettirmiş.