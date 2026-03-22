Borussia Mönchengladbach'ın henüz 17 yaşındaki hücum oyuncusu, kicker dergisine verdiği röportajda, Fas Futbol Federasyonu'nun kendisiyle iletişime geçtiğini ve federasyon değiştirme konusunda kendisiyle görüştüğünü doğruladı.
DFB'yi bir sonraki ağır yenilgi bekliyor: Bundesliga rekorunun sahibi federasyon değiştiriyor mu?
"Evet, temaslar oldu. Ama bu konuda daha fazlasını söyleyemem. Henüz bir karar vermedim ve bu konuda acele etmiyorum. Bakalım nasıl gelişecek," dedi Mohya.
17 yaşındaki oyuncu hem Alman hem de Fas vatandaşlığına sahip, ancak şu ana kadar sadece Alman genç milli takımlarında forma giydi. Hanno Balitsch'in çalıştırdığı U18 takımıyla önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren 2027 U19 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı için mücadele edecek.
Mohya, Almanya formasıyla toplamda yedi kez sahaya çıktı. U16 takımında üç maçta forma giyip bir gol attıktan sonra U17 takımında bir maçta forma giydi ve Kasım 2025'te U18 takımında ilk kez forma giydi. Orada üç maçta iki gol attı.
Mohya, Borussia Mönchengladbach formasıyla Bundesliga rekorunu kırdı
Mohya, Aralık ayında Borussia Mönchengladbach formasıyla neredeyse 20 yıllık bir Bundesliga rekorunu kırdı. VfL Wolfsburg (1:3) maçında oyuna girdiğinde, 16 yaş, 11 ay ve 13 gün ile Fohlen formasıyla Alman birinci liginde ilk kez sahaya çıkan en genç oyuncu oldu. Eski rekor, Mart 2007'de Gladbach'ta ilk kez sahaya çıktığında 18 yaş ve 18 gün olan Marko Marin'e aitti.
Mohya, Bundesliga'da 16 yaşında forma giyen on birinci oyuncu oldu. En genç oyuncu ise 21 Kasım 2020'de Borussia Dortmund formasıyla ilk kez sahaya çıktığında 16 yaş 1 gün olan Youssoufa Moukoko'ydu. Bundesliga'da forma giyebilmek için asgari yaş 16'dır.
Wael Mohya: Glabach'taki performans istatistikleri
Oyunlar
Goller
Asistler
12
1
0