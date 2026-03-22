DFB'yi bir sonraki ağır yenilgi bekliyor: Bundesliga rekorunun sahibi federasyon değiştiriyor mu?

Alman futbolu, Wael Mohya ile bir başka üst düzey yeteneği kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Borussia Mönchengladbach'ın henüz 17 yaşındaki hücum oyuncusu, kicker dergisine verdiği röportajda, Fas Futbol Federasyonu'nun kendisiyle iletişime geçtiğini ve federasyon değiştirme konusunda kendisiyle görüştüğünü doğruladı.

  • "Evet, temaslar oldu. Ama bu konuda daha fazlasını söyleyemem. Henüz bir karar vermedim ve bu konuda acele etmiyorum. Bakalım nasıl gelişecek," dedi Mohya.

    17 yaşındaki oyuncu hem Alman hem de Fas vatandaşlığına sahip, ancak şu ana kadar sadece Alman genç milli takımlarında forma giydi. Hanno Balitsch'in çalıştırdığı U18 takımıyla önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren 2027 U19 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı için mücadele edecek.

    Mohya, Almanya formasıyla toplamda yedi kez sahaya çıktı. U16 takımında üç maçta forma giyip bir gol attıktan sonra U17 takımında bir maçta forma giydi ve Kasım 2025'te U18 takımında ilk kez forma giydi. Orada üç maçta iki gol attı.

  • Wael MohyaGetty

    Mohya, Borussia Mönchengladbach formasıyla Bundesliga rekorunu kırdı

    Mohya, Aralık ayında Borussia Mönchengladbach formasıyla neredeyse 20 yıllık bir Bundesliga rekorunu kırdı. VfL Wolfsburg (1:3) maçında oyuna girdiğinde, 16 yaş, 11 ay ve 13 gün ile Fohlen formasıyla Alman birinci liginde ilk kez sahaya çıkan en genç oyuncu oldu. Eski rekor, Mart 2007'de Gladbach'ta ilk kez sahaya çıktığında 18 yaş ve 18 gün olan Marko Marin'e aitti.

    Mohya, Bundesliga'da 16 yaşında forma giyen on birinci oyuncu oldu. En genç oyuncu ise 21 Kasım 2020'de Borussia Dortmund formasıyla ilk kez sahaya çıktığında 16 yaş 1 gün olan Youssoufa Moukoko'ydu. Bundesliga'da forma giyebilmek için asgari yaş 16'dır.

  • Wael Mohya: Glabach'taki performans istatistikleri

    Oyunlar

    Goller

    Asistler

    12

    1

    0


