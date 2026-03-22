DFB'yi bir sonraki ağır yenilgi bekliyor: Bundesliga rekorunun sahibi federasyon değiştiriyor mu?

"Evet, temaslar oldu. Ama bu konuda daha fazlasını söyleyemem. Henüz bir karar vermedim ve bu konuda acele etmiyorum. Bakalım nasıl gelişecek," dedi Mohya.

17 yaşındaki oyuncu hem Alman hem de Fas vatandaşlığına sahip, ancak şu ana kadar sadece Alman genç milli takımlarında forma giydi. Hanno Balitsch'in çalıştırdığı U18 takımıyla önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren 2027 U19 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı için mücadele edecek.

Mohya, Almanya formasıyla toplamda yedi kez sahaya çıktı. U16 takımında üç maçta forma giyip bir gol attıktan sonra U17 takımında bir maçta forma giydi ve Kasım 2025'te U18 takımında ilk kez forma giydi. Orada üç maçta iki gol attı.