DFB yedek kadrosundaki iki oyuncuya özel övgü! Curacao'ya karşı 7-1 kazanılan maçtaki bir sahne, Julian Nagelsmann için sembolik bir anlam taşıyor

"Saha içindeki ve dışındaki oyuncular arasında çok iyi bir uyum var. Bu hissediliyor. Aslında kimseyi özellikle öne çıkarmak istemiyorum," diye söze başlayan Nagelsmann, ardından Nico Schlotterbeck'in 2-1'lik öne geçiren golünün ardından "Waldi ve Toni"nin sergilediği tavrı, takımdaki mevcut uyumu simgeleyen bir örnek olarak gösterdi.

"Schlotti'nin golünden sonra ona gidip onu desteklemeleri, oysa o bir bakıma onların rakibi olmasına rağmen, işte bu çok önemli. Çok iyi bir takım ruhuna sahipler ve birbirleriyle futbol oynamaktan keyif aldıklarını gösteriyorlar," diye övdü Nagelsmann: "Anahtar nokta bu ve önemli olan, bunu şimdi olduğu gibi sürdürmemiz ve bu konuda en ufak bir gevşeme olmaması."

Nagelsmann yakın geçmişte özellikle Anton'dan DFB takımı içindeki mükemmel bir "bağlantı noktası" olarak bahsederken, Rüdiger'in Schlotterbeck ve Tah ikilisinin arkasında yedek kalması, Dünya Kupası öncesinde tartışmalara yol açmıştı. Sonuçta, 33 yaşındaki oyuncu çok da uzun zaman önce Nagelsmann yönetiminde kilit oyuncu ve savunma lideriydi. Ancak daha sonra Rüdiger'de sakatlıklar ve küçük ya da büyük "skandallar" artarken, özellikle Tah FC Bayern'de lider bir oyuncu olarak kendini kanıtladı ve Schlotterbeck hem performansıyla hem de sol ayağıyla ikna edici bir performans sergiledi.