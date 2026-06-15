DFB yedek kadrosundaki iki oyuncuya özel övgü! Curacao'ya karşı 7-1 kazanılan maçtaki bir sahne, Julian Nagelsmann için sembolik bir anlam taşıyor

Nagelsmann, Mart ayında büyük yankı uyandıran kicker dergisine verdiği röportajda, sol stoper pozisyonunu oyun gücü yüksek bir sol ayaklı oyuncuyla doldurmanın kendisi için önemli olduğunu açıkça belirtmişti. O zamandan beri, Rüdiger’in Dünya Kupası’nda normal şartlarda ilk etapta yedek kulübesinde kalacağı neredeyse kesinleşmişti. Ancak o, bu rolü artık kabullenmiş durumda.
"Benim rolüm bu ve ben bunu kabul ediyor ve saygı duyuyorum," dedi DAZN'in İspanyol kolunda Dünya Kupası'nın açılış maçından sonra: "Sonuçta en önemli şey takım" ve onun tecrübesi "insanları desteklemeye" yardımcı olabilir. Bu düşünce tarzı, TV yorumcusu Thomas Müller'i de etkiledi.
"Gerçekten harika bulduğum şey: O, iç savunmaya ilk giren kişi olduğunu tamamen benimsiyor," dedi eski Alman milli futbolcu, Magenta'da Real Madrid'in ikinci sıraya gerileyen iç savunma oyuncusu hakkında.
Turnuva başlamadan önce Lothar Matthäus, Rüdiger'in son aylarda ve yıllarda saha içinde ve dışında sergilediği oldukça tartışmalı davranışları nedeniyle endişelerini dile getirmişti. DFB kadrosunda çatışma potansiyeli görüp görmediği sorulduğunda, rekor kıran milli oyuncu şöyle cevap verdi: "Burada Antonio Rüdiger'den bahsetmek gerekir, o birkaç kez manşetlere taşınan, kimsenin istemediği ve okumak istemediği şeyler yaptı. Dünya Kupası'nda kendini kesinlikle kontrol altında tutmalı!"
Görünüşe göre bunu başarmış durumda ve bu durum sadece Müller'i ve milli takım teknik direktörünü memnun etmekle kalmıyor.