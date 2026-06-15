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Jonas Rütten

Çeviri:

DFB yedek kadrosundaki iki oyuncuya özel övgü! Curacao'ya karşı 7-1 kazanılan maçtaki bir sahne, Julian Nagelsmann için sembolik bir anlam taşıyor

Dünya Kupası
A. Ruediger
W. Anton
J. Nagelsmann
J. Tah
N. Schlotterbeck
Almanya - Curacao
Almanya
Curacao

Milli takım teknik direktörü, Dünya Kupası'nın açılış maçının ardından iki yedek oyuncuyu öne çıkardı; çünkü bu oyuncular, Nagelsmann'ın turnuvada başarıya ulaşmak için aradığı özellikleri bir sahnede somutlaştırdılar.

Waldemar Anton ve Antonio Rüdiger, Curacao'ya karşı 7-1 kazanılan maçta sahaya çıkmış olsalar da, sportif açıdan çok büyük bir rol oynamadılar. Eski Alman savunma lideri Rüdiger 72. dakikada Jonathan Tah'ın yerine oyuna girerken, Anton ise 83. dakikada kaptan Joshua Kimmich'in yerine oyuna girdi.

Yine de, her iki stoper de, basın toplantısında aslında hiçbir oyuncuyu öne çıkarmak istemese de, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'dan özel bir övgü aldı. Ancak maç sırasında Anton ve Rüdiger'in sergilediği bir pozisyon, Nagelsmann'ı oldukça etkilemişti.

  • "Saha içindeki ve dışındaki oyuncular arasında çok iyi bir uyum var. Bu hissediliyor. Aslında kimseyi özellikle öne çıkarmak istemiyorum," diye söze başlayan Nagelsmann, ardından Nico Schlotterbeck'in 2-1'lik öne geçiren golünün ardından "Waldi ve Toni"nin sergilediği tavrı, takımdaki mevcut uyumu simgeleyen bir örnek olarak gösterdi. 

    "Schlotti'nin golünden sonra ona gidip onu desteklemeleri, oysa o bir bakıma onların rakibi olmasına rağmen, işte bu çok önemli. Çok iyi bir takım ruhuna sahipler ve birbirleriyle futbol oynamaktan keyif aldıklarını gösteriyorlar," diye övdü Nagelsmann: "Anahtar nokta bu ve önemli olan, bunu şimdi olduğu gibi sürdürmemiz ve bu konuda en ufak bir gevşeme olmaması."

    Nagelsmann yakın geçmişte özellikle Anton'dan DFB takımı içindeki mükemmel bir "bağlantı noktası" olarak bahsederken, Rüdiger'in Schlotterbeck ve Tah ikilisinin arkasında yedek kalması, Dünya Kupası öncesinde tartışmalara yol açmıştı. Sonuçta, 33 yaşındaki oyuncu çok da uzun zaman önce Nagelsmann yönetiminde kilit oyuncu ve savunma lideriydi. Ancak daha sonra Rüdiger'de sakatlıklar ve küçük ya da büyük "skandallar" artarken, özellikle Tah FC Bayern'de lider bir oyuncu olarak kendini kanıtladı ve Schlotterbeck hem performansıyla hem de sol ayağıyla ikna edici bir performans sergiledi. 

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  • Antonio Rüdiger, Dünya Kupası'ndaki yedek rolünü "kabulleniyor ve saygı duyuyor"

    Nagelsmann, Mart ayında büyük yankı uyandıran kicker dergisine verdiği röportajda, sol stoper pozisyonunu oyun gücü yüksek bir sol ayaklı oyuncuyla doldurmanın kendisi için önemli olduğunu açıkça belirtmişti. O zamandan beri, Rüdiger’in Dünya Kupası’nda normal şartlarda ilk etapta yedek kulübesinde kalacağı neredeyse kesinleşmişti. Ancak o, bu rolü artık kabullenmiş durumda.

    "Benim rolüm bu ve ben bunu kabul ediyor ve saygı duyuyorum," dedi DAZN'in İspanyol kolunda Dünya Kupası'nın açılış maçından sonra: "Sonuçta en önemli şey takım" ve onun tecrübesi "insanları desteklemeye" yardımcı olabilir. Bu düşünce tarzı, TV yorumcusu Thomas Müller'i de etkiledi. 

    "Gerçekten harika bulduğum şey: O, iç savunmaya ilk giren kişi olduğunu tamamen benimsiyor," dedi eski Alman milli futbolcu, Magenta'da Real Madrid'in ikinci sıraya gerileyen iç savunma oyuncusu hakkında.

    Turnuva başlamadan önce Lothar Matthäus, Rüdiger'in son aylarda ve yıllarda saha içinde ve dışında sergilediği oldukça tartışmalı davranışları nedeniyle endişelerini dile getirmişti. DFB kadrosunda çatışma potansiyeli görüp görmediği sorulduğunda, rekor kıran milli oyuncu şöyle cevap verdi: "Burada Antonio Rüdiger'den bahsetmek gerekir, o birkaç kez manşetlere taşınan, kimsenin istemediği ve okumak istemediği şeyler yaptı. Dünya Kupası'nda kendini kesinlikle kontrol altında tutmalı!"

    Görünüşe göre bunu başarmış durumda ve bu durum sadece Müller'i ve milli takım teknik direktörünü memnun etmekle kalmıyor.

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