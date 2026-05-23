Goal.com
CanlıBiletler
FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Çeviri:

DFB'ye karşı muhteşem bir protesto! FC Bayern ve VfB Stuttgart taraftarları kupa finalinde güçlerini birleştirdi

DFB Kupası
Bayern Münih - VfB Stuttgart
Bayern Münih
VfB Stuttgart

Bayern Münih ve VfB Stuttgart taraftarları, Cumartesi akşamı oynanan DFB Kupası finalinde DFB'ye karşı düzenledikleri şiddetli ortak protestolarla gündeme oturdu.

İkinci yarının başında, VfB Stuttgart taraftar tribününden başlayan devasa bir çarpı işareti ile üstü çizilmiş DFB logosu, tribünler boyunca dolaştırıldı. Yaklaşık 15 metre çapındaki pankart, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nun karşı tarafındaki Bayern tribünlerine kadar ulaştı.

  • Kısa bir süre sonra ana tribün üzerindeki logo ele geçirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alt katlara indirildi. Amblemin altında "Davacı, Yargıç, Cellat" yazıyordu.

    Ayrıca, güneyin iki rakibinin taraftar grupları da çeşitli pankartlarla protesto ettiler. Örneğin, FCB tribününde "Büyük rakipler hemfikir: S**tir git, DFB" yazıyordu. Stuttgart taraftar grubu tarafından Alman Futbol Federasyonu'na doğru tutulan pankartlardan birinde ise "Sizin temsil ettiğiniz her şeye karşı savaşıyoruz" yazıyordu.

    Ayrıca tribünlerden dakikalarca "Siktir git DFB" sloganları atıldı. Bu sırada Bayern ve VfB taraftarları kısmen karşılıklı tezahüratlar yaparak bu konuda da ortak bir tavır sergiledi.

    • Reklam
  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-STUTTGARTAFP

    DFB Kupası finali için belirlenen fahiş bilet fiyatları, Bayern ve VfB taraftarlarının tepkisine neden oldu

    Protestoların nedenleri arasında, DFB’nin başkentte düzenlenecek kupa finali için belirlediği fahiş bilet fiyatları da yer alıyordu. "45 € (taraftar kategorisi), 80 € (kategori 3), 150 € (kategori 2) ve 195 € (kategori 1) ile DFB, kupa finali biletleri için bir kez daha fahiş fiyatlar talep ediyor. Stadyum planına bakıldığında, stadyumun orantısız bir şekilde büyük bir kısmının pahalı 1. ve 2. kategorilere sınıflandırıldığı açıkça görülüyor," dedi FC Bayern'in aktif taraftar grubu Club Nr. 12, maç öncesinde yaptığı açıklamada.

    Alman rekor şampiyonu takımın taraftar grubunun görüşüne göre, biletleri 45 avro olan en ucuz kategoride çok az bilet satışa sunuldu. "DFB, diğer hemen hemen her etkinlikte öğrenciler ve bazı diğer gruplar için indirimler sunarken, prestijli bir etkinlik olarak lanse edilen kupa finalinde maksimum gelir elde etmek istiyor ve her türlü sosyal sorumluluğu unutuyor," diye devam etti Club Nr. 12.

    Bu arada, protesto eyleminin hemen ardından her iki kulübün tribünlerinde piroteknik malzemeler yakıldı. Bunun sonucunda oluşan sis, görüş koşullarının çok kötü olması nedeniyle kupa finalinin yaklaşık bir saat sonra kısa süreliğine kesintiye uğramasına neden oldu.

  • FC Bayern München'in önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    25 Temmuz

    SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Hazırlık maçı

    4 Ağustos

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Hazırlık maçı

    7 Ağustos

    FC Bayern - Aston Villa

    Hazırlık maçı

    15 Ağustos

    FC Bayern - RB Leipzig

    Hazırlık maçı