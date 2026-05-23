İkinci yarının başında, VfB Stuttgart taraftar tribününden başlayan devasa bir çarpı işareti ile üstü çizilmiş DFB logosu, tribünler boyunca dolaştırıldı. Yaklaşık 15 metre çapındaki pankart, Berlin Olimpiyat Stadyumu’nun karşı tarafındaki Bayern tribünlerine kadar ulaştı.
Çeviri:
DFB'ye karşı muhteşem bir protesto! FC Bayern ve VfB Stuttgart taraftarları kupa finalinde güçlerini birleştirdi
Kısa bir süre sonra ana tribün üzerindeki logo ele geçirildi ve güvenlik görevlileri tarafından alt katlara indirildi. Amblemin altında "Davacı, Yargıç, Cellat" yazıyordu.
Ayrıca, güneyin iki rakibinin taraftar grupları da çeşitli pankartlarla protesto ettiler. Örneğin, FCB tribününde "Büyük rakipler hemfikir: S**tir git, DFB" yazıyordu. Stuttgart taraftar grubu tarafından Alman Futbol Federasyonu'na doğru tutulan pankartlardan birinde ise "Sizin temsil ettiğiniz her şeye karşı savaşıyoruz" yazıyordu.
Ayrıca tribünlerden dakikalarca "Siktir git DFB" sloganları atıldı. Bu sırada Bayern ve VfB taraftarları kısmen karşılıklı tezahüratlar yaparak bu konuda da ortak bir tavır sergiledi.
- AFP
DFB Kupası finali için belirlenen fahiş bilet fiyatları, Bayern ve VfB taraftarlarının tepkisine neden oldu
Protestoların nedenleri arasında, DFB’nin başkentte düzenlenecek kupa finali için belirlediği fahiş bilet fiyatları da yer alıyordu. "45 € (taraftar kategorisi), 80 € (kategori 3), 150 € (kategori 2) ve 195 € (kategori 1) ile DFB, kupa finali biletleri için bir kez daha fahiş fiyatlar talep ediyor. Stadyum planına bakıldığında, stadyumun orantısız bir şekilde büyük bir kısmının pahalı 1. ve 2. kategorilere sınıflandırıldığı açıkça görülüyor," dedi FC Bayern'in aktif taraftar grubu Club Nr. 12, maç öncesinde yaptığı açıklamada.
Alman rekor şampiyonu takımın taraftar grubunun görüşüne göre, biletleri 45 avro olan en ucuz kategoride çok az bilet satışa sunuldu. "DFB, diğer hemen hemen her etkinlikte öğrenciler ve bazı diğer gruplar için indirimler sunarken, prestijli bir etkinlik olarak lanse edilen kupa finalinde maksimum gelir elde etmek istiyor ve her türlü sosyal sorumluluğu unutuyor," diye devam etti Club Nr. 12.
Bu arada, protesto eyleminin hemen ardından her iki kulübün tribünlerinde piroteknik malzemeler yakıldı. Bunun sonucunda oluşan sis, görüş koşullarının çok kötü olması nedeniyle kupa finalinin yaklaşık bir saat sonra kısa süreliğine kesintiye uğramasına neden oldu.
FC Bayern München'in önümüzdeki maçları
Tarih
Maç
Yarışma
25 Temmuz
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Hazırlık maçı
4 Ağustos
Jeju SK FC - FC Bayern
Hazırlık maçı
7 Ağustos
FC Bayern - Aston Villa
Hazırlık maçı
15 Ağustos
FC Bayern - RB Leipzig
Hazırlık maçı