DFB'ye karşı muhteşem bir protesto! FC Bayern ve VfB Stuttgart taraftarları kupa finalinde güçlerini birleştirdi

Protestoların nedenleri arasında, DFB’nin başkentte düzenlenecek kupa finali için belirlediği fahiş bilet fiyatları da yer alıyordu. "45 € (taraftar kategorisi), 80 € (kategori 3), 150 € (kategori 2) ve 195 € (kategori 1) ile DFB, kupa finali biletleri için bir kez daha fahiş fiyatlar talep ediyor. Stadyum planına bakıldığında, stadyumun orantısız bir şekilde büyük bir kısmının pahalı 1. ve 2. kategorilere sınıflandırıldığı açıkça görülüyor," dedi FC Bayern'in aktif taraftar grubu Club Nr. 12, maç öncesinde yaptığı açıklamada.

Alman rekor şampiyonu takımın taraftar grubunun görüşüne göre, biletleri 45 avro olan en ucuz kategoride çok az bilet satışa sunuldu. "DFB, diğer hemen hemen her etkinlikte öğrenciler ve bazı diğer gruplar için indirimler sunarken, prestijli bir etkinlik olarak lanse edilen kupa finalinde maksimum gelir elde etmek istiyor ve her türlü sosyal sorumluluğu unutuyor," diye devam etti Club Nr. 12.

Bu arada, protesto eyleminin hemen ardından her iki kulübün tribünlerinde piroteknik malzemeler yakıldı. Bunun sonucunda oluşan sis, görüş koşullarının çok kötü olması nedeniyle kupa finalinin yaklaşık bir saat sonra kısa süreliğine kesintiye uğramasına neden oldu.