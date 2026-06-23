Oulai’nin Türk kulübüyle 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor’un şu anda Fildişili oyuncunun transferi için 50 milyon avroya kadar bir bedel talep ettiği söyleniyor. Bu rakam, RB için rekor bir transfer ücreti anlamına gelir. Yalnızca Xavi Simons, bir zamanlar PSG’den Leipzig’e transfer olurken tam olarak aynı tutarda bir bedel ödenmişti.

Oulai, geçtiğimiz yaz 5,5 milyon avro transfer ücreti karşılığında Fransa’nın SC Bastia takımından Türkiye’ye gelmişti ve başlangıçta ligin ilk dört maçında ceza nedeniyle forma giyememişti. Bastia formasıyla oynadığı son maçta, yedek kulübesindeyken yaşanan bir tartışma sonucu kırmızı kart görmüş ve Fransız Futbol Federasyonu tarafından dört maçlık cezaya çarptırılmıştı.

Ardından Oulai, Trabzonspor’da ilk 11’in vazgeçilmez bir oyuncusu haline geldi – ve aynı zamanda sık sık kart gören bir oyuncu olarak da adını duyurdu. 20 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda iki kez sarı kart cezasına çarptırıldı, ancak yine de 31 resmi maça çıktı ve bu maçlarda iki gol attı, dört asist yaptı.