Sabah Spor’un haberine göre, Saksonya ekibi Trabzonspor’dan Christ Inao Oulai’yi gözüne kestirmiş durumda. 20 yaşındaki oyuncu şu anda Fildişi Sahili milli takımıyla Dünya Kupası’nda dikkatleri üzerine çekiyor ve bu nedenle Paris Saint-Germain, FC Barcelona ve FC Chelsea’nin de ilgisini çekmiş olduğu belirtiliyor.
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DFB takımının işini zorlaştırdı: RB Leipzig, rekor bir bedel karşılığında Dünya Kupası kadrosunda yer alan bir oyuncuyu transfer edecek mi?
Oulai’nin Türk kulübüyle 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Trabzonspor’un şu anda Fildişili oyuncunun transferi için 50 milyon avroya kadar bir bedel talep ettiği söyleniyor. Bu rakam, RB için rekor bir transfer ücreti anlamına gelir. Yalnızca Xavi Simons, bir zamanlar PSG’den Leipzig’e transfer olurken tam olarak aynı tutarda bir bedel ödenmişti.
Oulai, geçtiğimiz yaz 5,5 milyon avro transfer ücreti karşılığında Fransa’nın SC Bastia takımından Türkiye’ye gelmişti ve başlangıçta ligin ilk dört maçında ceza nedeniyle forma giyememişti. Bastia formasıyla oynadığı son maçta, yedek kulübesindeyken yaşanan bir tartışma sonucu kırmızı kart görmüş ve Fransız Futbol Federasyonu tarafından dört maçlık cezaya çarptırılmıştı.
Ardından Oulai, Trabzonspor’da ilk 11’in vazgeçilmez bir oyuncusu haline geldi – ve aynı zamanda sık sık kart gören bir oyuncu olarak da adını duyurdu. 20 yaşındaki oyuncu, ilk sezonunda iki kez sarı kart cezasına çarptırıldı, ancak yine de 31 resmi maça çıktı ve bu maçlarda iki gol attı, dört asist yaptı.
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Oulai, Dünya Kupası'nda Almanya karşısında etkileyici bir performans sergiledi
Oulai, Kasım ayında milli takımda ilk kez forma giydi, Afrika Kupası’nda da ilk 11’de yer aldı ve Dünya Kupası’nda Almanya ile oynanan ikinci grup maçında son derece azimli ve cesur bir performans sergiledi. Ekvador’a karşı alınan açılış galibiyetinde ise 77. dakikada sahaya girdi.
Xaver Schlager’in bedelsiz ayrılmasıyla Leipzig’de orta saha pozisyonunda kesinlikle takviye yapılması gerekiyor. Bu bağlamda Real Betis’ten Sergi Altimira’nın da Leipzig’in planlarında yer alacağı belirtiliyor.
A Bolagazetesi, geçtiğimiz Bundesliga sezonunu üçüncü sırada tamamlayan takımın 24 yaşındaki oyuncu için bir teklif hazırladığını bildirdi. Real Betis, Sporting Lizbon’un Altimira için sunduğu toplam 17 milyon avroluk teklifi son olarak reddetmişti. Ancak Altimira’nın transfer bedeli, sonuçta Oulai’den daha uygun olabilir.